अबु धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस रिटेल में किया 5,512.5 करोड़ रुपये का निवेश

नामचीन उद्योगपति मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस रिटेल वेंचर्स लि. ने मंगलवार को अबु धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआईए) से 5,512.50 करोड़ रुपये जुटाये। कंपनी अब तक चार सप्ताह से भी कम समय में 37,710 करोड़ रुपये जुटा चुकी है।

रिलायंस रिटेल वेंचर्स (आरवीएल) ने एक बयान में कहा, ‘‘एडीआईए का निवेश 1.20 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है।''

इस निवेश में आरआरवीएल का मूल्य (प्री मनी इक्विटी मूल्य) 4.285 लाख करोड़ रुपये आंका गया है।

बयान के अनुसार, ‘‘इस निवेश के साथ आरवीएल चार सप्ताह से भी कम समय में सिल्वर लेकर, केकेआर, जनरल अटलांटिक, मुबाडला, जीआईसी, टीपीजी और एडीआई से 37,710 करोड़ रुपये जुटा चुकी है।''

आरआरवीएल की अनुषंगी रिलायंस रिटेल लि. भारत का सबसे बड़ा और तेजी से विकसित होने वाला खुदरा कारोबार का परिचालन कर रही है। इसमें सुपरमार्केट, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें, थोक बाजार, फैशन, ऑनलाइन किराना दुकान जियो मार्ट शामिल हैं। रिलायंस रिटेल लिमिटेड की देश भर मे फैली 12 हजार से ज्यादा दुकानें हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा, ‘‘एडीआईए का यह निवेश रिलायंस रिटेल के प्रदर्शन, क्षमता, समावेशी पहल और नये वाणिज्यिक कारोबारी मॉडल के लिये उठाये जा रहे कदमों का अनुमोदन है।''

उन्होंने कहा कि रिलायंस को एडीआईए के विश्व स्तर पर मूल्य निर्माण के चार दशकों के अनुभव से लाभ की उम्मीद है। यह निवेश नियामकीय और अन्य जरूरी मंजूरी पर निर्भर है।

