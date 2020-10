[फंडिंग अलर्ट] AR प्लेटफॉर्म Avataar ने सिकोइया कैपिटल इंडिया के नेतृत्व में सीरीज़ A राउंड में जुटाई $ 7 मिलियन की फंडिंग

3D और ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) प्लेटफॉर्म Avataar.me, जो बड़े एंटरप्राइज़ ग्राहकों को एंड यूजर्स के लिए इमर्सिव शॉपिंग अनुभव बनाने में मदद करता है, ने सिकोइया कैपिटल इंडिया से सीरीज़ ए फंडिंग राउंड में $ 7 ​​मिलियन का फंड जुटाया है। नए फंड्स को अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास उत्पाद पहल बनाने के लिए काम में लिया जाएगा।

यह वैश्विक स्तर पर डिजिटल रूप से प्रभावित वाणिज्य उद्योगों के ब्रांडों के लिए स्ट्रेटैजिक ग्रोथ एक्सिलरेशन को भी देख रहा है।

2016 में प्रशांत अलुरु, श्रवंत अलुरु, गौरव बैद, और मयंक तिवारी द्वारा स्थापित, टीम को आवश्यक आरएंडडी विकसित करने में चार साल लगे। Avataar ने पहले ही ई-कॉमर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोटिव निर्माताओं के स्थान पर अपने MNC एंटरप्राइज़ क्लाइंट के लिए RoI परिणामों को साबित कर दिया है।

प्लेटफॉर्म लाइफ-साइज और सुपर-रियलिस्टिक 3D XR/AR अनुभवों के साथ वर्तमान 2 डी दृश्यों को बदलकर बेहतर ऑनलाइन अनुभव बनाता है।

योरस्टोरी से बातचीत में श्रवंत ने कहा, “हमने हमेशा एक मजबूत B2B2C अनुभव बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। 2019 तक, जब हमने स्मार्टफोन बिक्री में वृद्धि देखी, तो हमने महसूस किया कि एआर के अनुभवों में सिर्फ सोशल मीडिया फिल्टर के अलावा अन्य बहुत कुछ है। खुदरा उद्योग के कार्यों के तरीके को बदलने का एक अवसर था। कोविड-19 और लोगों को बाहर निकलने से बचने के साथ, AR उन्हें स्टोर में खरीदारी का अनुभव दे सकता है।” Image: By OyundariZorigtbaatar (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons ALSO READ जानिए कैसे यह स्माल ट्रेडिंग बिजनेस डाबर, पतंजलि को टक्कर देते हुए बना 200 करोड़ रुपये का हनी ब्रांड सिकोइया कैपिटल इंडिया ने कहा कि अवतार की दृष्टि वर्तमान 2 डी विजुअल्स को लाइफ-साइज और हाइपर-रियलिस्टिक 3D XR/AR अनुभवों के साथ ऑफ़लाइन-ऑनलाइन अनुभवों के बीच की खाई को पाटने की है। संस्थापकों द्वारा 2023 तक $ 25 बिलियन का होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

सिकोइया कैपिटल इंडिया के प्रबंध निदेशक शैलेश लखानी ने कहा, “2019 में, एआर का उपयोग करने वाले 300 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता सक्रिय थे। 'कोशिश-पहले-आप-खरीद' के साथ ब्रांडों के लिए सामाजिक जुड़ाव बनाने के लिए एआर टूल्स पर खर्च $ 1.5 बिलियन था - यह 2023 तक 10X बढ़ने की उम्मीद है। निस्संदेह, एआर / वीआर के लिए अब समय है, ईकॉमर्स एक होने के साथ व्यापक अनुप्रयोगों की।

“एआई-आधारित एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए, Avataar.me पर टीम ने उद्यमों के लिए अपने भौतिक उत्पादों और सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रदर्शित करने के लिए, व्यापार के बेहतर परिणामों को चलाने के लिए सबसे व्यापक मंच विकसित किया है। Sequoia India की टीम Avataar.me के साथ साझेदारी करने के लिए रोमांचित है और ऑफ़लाइन-ऑनलाइन अनुभव अंतर को पाटने के उनके दृष्टिकोण को शक्ति देने में मदद करती है। ”

श्रवंत ने कहा कि अवतार एक उपभोक्ता को अपने घरों के नकली वातावरण के भीतर एक वर्चुअल सोफे या फ्रिज को खींचने और छोड़ने देता है।

उन्होंने आगे कहा, “उपभोक्ता देख सकता है कि यह उनके घरों, रसोई और रहने की जगह के भीतर अच्छी तरह से फिट बैठता है या नहीं। वे उत्पाद के अंदर देख सकते हैं, विशिष्ट विवरणों को गहराई से देख सकते हैं और फिर निर्णय ले सकते हैं।" 3D AI अवसर का फायदा उठाना अवतार की एआर तकनीक का उपयोग ऑनस्क्रीन खरीदारी / ब्राउज़िंग अनुभव में स्थानिक गहराई लाता है - लाइफ-लाइक-फोटो-रियलिज्म, मोबाइल रेस्पोंसिवनेस, इंटरैक्टिविटी एंड पर्सनलाइजेशन - प्रमुख प्रभाव जैसे डिजिटल वाणिज्य उद्योग को फिर से आकार देना।

एक खरीद इरादे के नजरिए से, Avataar का प्लेटफ़ॉर्म उसी उत्पाद के 2D वीडियो की तुलना में 2X रूपांतरण दर प्रदान कर रहा है।

जागरूकता / विचार के नजरिए से, यह प्रति उपयोगकर्ता इंप्रेशन के औसत 60 सेकंड से अधिक ड्राइव करता है, जो कि 2 डी वीडियो के औसत 10-सेकंड इंप्रेशन से 6X अधिक है।

श्रवंत ने कहा कि अब एआर / वीआर के लिए एक अवसर था जो 12 से 18 महीने पहले मौजूद नहीं था। मोबाइल सीपीयू और जीपीयू में कम्प्यूटिंग पावर अब जटिल डीप-लर्निंग एल्गोरिदम को वास्तविक समय चलाने और कंप्यूटर दृष्टि क्षमताओं को वितरित करने की अनुमति देता है जो एक साल पहले भी संभव नहीं थे।

“एआर / वीआर ने जेनजेड और युवा मिलेनियल कंज्यूमर्स के साथ एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव दिखाया है, ब्रांड ने हाल के वर्षों में और एक ऐसे खंड के साथ जुड़ने के लिए संघर्ष किया है जो आज की तुलना में कहीं अधिक खर्च करने की शक्ति है, जो उन्होंने पांच साल पहले की थी। Avataar विशिष्ट उत्पाद वास्तुकला और गो-टू-मार्केट विकल्पों के परिणामस्वरूप इस अवसर को पकड़ने के लिए AR / VR उद्योग में विशिष्ट रूप से तैनात है, और हमें इस यात्रा पर Sequoia Capital India का समर्थन प्राप्त होने की खुशी है।”

स्टार्टअप ने दावा किया कि व्यापार 3X से अधिक हो गया है, और पिछले सात महीनों में उद्यम ग्राहकों के लिए 150 मिलियन से अधिक एंड-यूज़र इंप्रेशन प्राप्त हुए हैं।

Avataar ने AR / VR इंटीग्रेशन पर सहयोग करने के लिए Instagram और Facebook के साथ वैश्विक AR साझेदारी की है। 2021 में, यह यूके, जर्मनी, जापान इत्यादि जैसे अन्य प्रमुख एआर बाजारों में प्रवेश करना चाहता है।

वर्तमान में यह प्लेटफॉर्म अमेरिका, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में ईकॉमर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो ओईएम और एफएमसीजी मेजर्स के साथ काम करता है, जो सभी टचपॉइंट्स, सामाजिक, वेब, और एक्सआर / एआर के उपभोक्ता अनुभवों को सशक्त बनाकर 20+ मार्की ब्रांडों के लिए एप्लिकेशन के तहत महत्वपूर्ण आरआईआई परिणाम देता है। ALSO READ यह स्टार्टअप क्रिप्टोकरेंसी निवेश को बना रहा है खाना ऑर्डर करने जितना आसान

