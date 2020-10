जानिए कैसे यह स्माल ट्रेडिंग बिजनेस डाबर, पतंजलि को टक्कर देते हुए बना 200 करोड़ रुपये का हनी ब्रांड

मधुमक्खी पालन, या एपिकल्चर, भारत में सबसे पुरानी प्रथाओं में से एक है, लेकिन इसने पिछले कुछ वर्षों में मुख्यधारा की लोकप्रियता हासिल की है। कृत्रिम मिठास के प्राकृतिक विकल्प और शहद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण ग्राहकों की प्राथमिकता बढ़ने के कारण शहद की स्थानीय मांग बढ़ रही है।

अपने पैक किए गए शहद उत्पादों के साथ, डाबर और पतंजलि जैसे ब्रांडों ने इस प्रवृत्ति को भुनाने और बाजार में खुद के लिए एक नाम बनाया है। हालाँकि, कई सालों तक यह दिल्ली स्थित एपिस इंडिया (Apis India) था जो डाबर और पतंजलि को शहद की आपूर्ति करता था।

यह महसूस करने के बाद कि 2016 में शहद के लिए एफएमसीजी स्पेस में एक बड़ा अवसर था, एपिस, ने बी 2 सी मॉडल के लिए पिवट करना शुरू कर दिया। अपने मार्की क्लाइंट डाबर और पतंजलि को छोड़ने और उनके प्रतिस्पर्धी बनने की इच्छा रखते हुए, एपिस ने एपिस हिमालया हनी नाम से एक कंज्यूमर-फेसिंग ब्रांड शुरू किया।

एपिस इंडिया के सीईओ पंकज मिश्रा योरस्टोरी को बताते हैं, “जब हमने अपना ब्रांड शुरू किया, तो हमने डाबर और पतंजलि से कारोबार खो दिया। हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को शुरू से बना रहे थे, जिसके लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता थी। लेकिन हम इसके साथ ठीक थे क्योंकि हम एफएमसीजी ब्रांड बनाने के लिए दृढ़ थे। एपिस हिमालया हनी के रूप में हमारी दृढ़ता का भुगतान एक अभूतपूर्व तरीके से हुआ।"

2015 में 130 करोड़ रुपये और 140 करोड़ रुपये के टर्नओवर के बीच, एपिस पिछले साल लगभग 200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पिछले तीन वर्षों में, इसने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में खजूर, फलों के जैम, अचार, अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रीन टी और सोया चंक्स शामिल किए हैं। ALSO READ 5 हजार रुपये से शुरू होकर 8700 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली पोल्ट्री कंपनी बनने तक, कोयम्बटूर स्थित सुगना फूड्स की कहानी बाजार की वृद्धि और प्रतिस्पर्धा एपिस अब तेजी से बढ़ते बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उद्योग का अनुमान है कि ईकॉमर्स की लोकप्रियता से प्रेरित भारतीय शहद बाजार 2019 में 1,729 करोड़ रुपये का था। अपने औषधीय अनुप्रयोगों के अलावा, कोविड दुनिया में शहद के स्वास्थ्य लाभ 2025 तक स्थानीय बाजार को लगभग 3,060 करोड़ रुपये में ले जाने के लिए तैयार हैं।

डाबर और पतंजलि एपिस के सबसे बड़े प्रतियोगी बने हुए हैं। हालांकि, पंकज का मानना ​​है कि एपिस हनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और कीमत के मामले में प्रतिस्पर्धा कर सकता है।

पंकज कहते हैं, “हमारा शहद विशेषज्ञों के एक घर से आता है जहां हनी सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग में तीन दशकों का अनुभव है। लोग अन्य राष्ट्रीय ब्रांडों की तुलना में एपिस हनी की सलाह देते हैं क्योंकि हम सस्ती कीमत पर गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश करते हैं। हम विभिन्न चरणों में कई परियोजनाओं पर भी काम कर रहे हैं जो एपिस इंडिया को एक अलग प्रक्षेपवक्र में डाल देंगे।"

उनका विश्वास एपिस की विरासत से उपजा है, जो 1924 से बना हुआ है। एपिस के संस्थापक विमल आनंद के दादाजी का दिल्ली में एक छोटा व्यवसाय था, जो मसाले, शहद और अन्य खाद्य उत्पादों का व्यापार करता था।

डाबर तब से एक ग्राहक था जब ट्रेडिंग फर्म स्थानीय बाजारों से शहद खरीदता था और डाबर को बेच देता था। 1993 में, संस्थापकों ने पंजाब के राजपुरा में अपना शहद संयंत्र स्थापित किया। संयंत्र भारत में बी 2 बी ग्राहकों को शहद को छानने, संसाधित करने और आपूर्ति करने के लिए उपयोग करता है। एक्सपोर्ट पर फोकस एपिस हिमालया हनी नई सहस्राब्दी के मोड़ पर, विमल और संस्थापकों ने कहीं और देखना शुरू कर दिया। विमल, जिन्होंने पोलैंड के वार्मिया ओलेस्टिन विश्वविद्यालय से मधुमक्खी पालन और शहद प्रसंस्करण में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था, ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय अवसर की पहचान की।

उन्होंने महसूस किया कि भारत में शहद की प्रति व्यक्ति खपत यूरोप और अमरीका की तुलना में कम है, और लगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में शहद का निर्यात अधिक आकर्षक होगा।

पंकज कहते हैं, “2002 में, हमने शहद के लिए निर्यात और निजी लेबल व्यवसाय शुरू किया। हमने भारत में हमारे कारखाने द्वारा समर्थित एक वैश्विक उपस्थिति और एक मजबूत विनिर्माण संरचना का निर्माण शुरू किया। हम धीरे-धीरे एक व्यापारिक कंपनी से शहद के लिए एक निर्यात घर में चले गए।”

उन्होंने आगे बताया, “हम अन्य बड़े शहद ब्रांडों के लिए एक अनुबंध निर्माता के रूप में बी 2 बी व्यवसाय में चले गए। 2016 तक, हम पहले से ही बड़ी मात्रा में काम कर रहे थे। जब हमने देखा कि भारतीय बाजार में शहद के लिए बहुत कम ब्रांडेड राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। हमने इस उपभोक्ता स्थान का पता लगाने का फैसला किया क्योंकि हमने हनी सोर्सिंग में विशेषज्ञता और मधुमक्खी पालकों के एक स्थापित नेटवर्क का निर्माण किया था।” ALSO READ फर्श से अर्श तक: गुरुद्वारों के बाहर कैनोला ऑयल बेचने से लेकर 165 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक: Jivo वेलनेस की कहानी B2C बिजनेस मॉडल 2016 में जब एपिस हिमालया हनी लॉन्च किया गया था तब डाबर प्रमुख शहद ब्रांड था। लेकिन पंकज का कहना है कि एपिस एक हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ रहा था - इसने व्यापक बैकएंड एकीकरण और व्यापार विशेषज्ञता का दावा किया।

एपिस ने कच्चे माल के चरण, प्रसंस्करण और भंडारण चरण और प्रेषण चरण के दौरान तीन-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया का पालन किया। इसमें विभिन्न प्रकार के शहद भी उपलब्ध थे, जो बहु-वनस्पति शहद, नीलगिरी शहद, और बबूल शहद से लेकर जंगली वन शहद और लीची शहद तक उपलब्ध थे।

एपिस ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया और बी 2 सी पुश शुरू किया। शहद के लिए संगठित बाजार पर कब्जा करने और राष्ट्रीय खाद्य ब्रांड के रूप में खुद को बनाने की अपनी बोली में, एपिस ने मार्केटिंग और ब्रांड प्रचार पर काफी खर्च किया।

रुड़की, उत्तराखंड में इसकी सबसे बड़ी सुविधा के संयोजन में, इन सभी कारकों ने एपिस के एफएमसीजी डिवीजन को 100 करोड़ रुपये के कारोबार में मदद की। मार्केट आउटरीच और भविष्य की योजनाएं टॉप हनी ब्रांड्स के अलावा, एपिस के पास अब अन्य एफएमसीजी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी हैं क्योंकि यह कुल सात एफएमसीजी श्रेणियों में विविध है। पंकज के मुताबिक, आरएंडडी, इनोवेशन, ब्रांड बिल्डिंग और मार्केट एक्सपैंशन में निवेश एपिस को सभी श्रेणियों में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद करेगा।

Amazon, Flipkart, Bigbasket, Grofers, आदि के साथ-साथ Dmart, Hypercity, More, और Big Bazaar में उपलब्ध, एपिस की आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश में मजबूत उपस्थिति है।

शहद के लिए एक गर्म-प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में अधिक ग्राहक ध्यान आकर्षित करने के प्रयास में, एपिस आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स के लिए एक सहयोगी प्रायोजक बन गया।

पंकज कहते हैं, "राजस्थान रॉयल्स के लिए हेडगियर प्रायोजक के रूप में, हम आईपीएल को अपनी व्यापक पहुंच के कारण एक आशाजनक संपत्ति के रूप में पाते हैं। हम हमेशा टूर्नामेंट के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन हमारे विज्ञापन कैलेंडर में सर्दियों के महीनों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है।”

उन्होंने आगे कहा, "आईपीएल ग्रीष्मकाल में हुआ करता था, और कैलेंडर मेल नहीं खाते थे। इस साल, कोविड-19 महामारी और अप्रैल से सितंबर तक आईपीएल की अवधि में बदलाव के कारण, हमने इस अवसर को ब्रांड को बनाने का मौका दिया।” रुड़की, उत्तराखंड में एपिस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महामारी में शहद की मांग बढ़ी, क्योंकि शहद को प्राकृतिक प्रतिरक्षा-बूस्टर के रूप में जाना जाता है और चिकित्सा में इसके कई लाभ हैं। एपिस ने अपने शहद उत्पादों की मांग में वृद्धि देखी और अब इस प्रवृत्ति को जारी रखने की उम्मीद है क्योंकि लोग महामारी के जवाब में अपनी जीवन शैली को समायोजित करते हैं।

हालांकि, एपिस अपने बी 2 बी कारोबार को बंद नहीं कर रहा है - इसने हाल ही में दुबई में एक नई सुविधा शुरू की है, जिसमें पैकेजिंग के लिए कई संयंत्र हैं।

पंकज कहते हैं, “हमारा लक्ष्य अब उपभोक्ता के लिए एपिस के रसोई शेयर को अधिकतम करना है। ऐसा करने के लिए, हमारे पास पाइपलाइन में कई नए उत्पाद हैं। हम अगले छह से आठ महीनों में उन्हें बाजार में उतारने की उम्मीद करते हैं।" ALSO READ फर्श से अर्श तक: 3 लाख रुपये की बचत से शुरू की ऑर्गेनिक फूड कंपनी; आज है 40 करोड़ रुपये का टर्नओवर

