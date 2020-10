[फंडिंग अलर्ट] फ्लीट मैनेजमेंट स्टार्टअप Fleetx.io ने प्री-सीरीज़ बी राउंड में जुटाई $ 3.1 मिलियन की फंडिंग

Fleetx.io, एक गुरुग्राम स्थित इंटेलीजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि फ्लीट और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए है, ने बुधवार को घोषणा की कि उसने मौजूदा निवेशकों से प्री-सीरीज़ बी फंडिंग में 3.1 मिलियन डॉलर जुटाए हैं, जिनमें सिंगापुर स्थित Beenext और India Quotient शामिल हैं।

2017 में आईआईटी, एनआईटी, और Purdue यूनिवर्सिटी के स्नातकों - विनीत शर्मा, अभय जीत गुप्ता, उद्भव राय, परवीन कटारिया और विशाल मिश्रा द्वारा स्थापित फ्लीटेक्स, अपने बेड़े की निगरानी और अनुकूलन के लिए मध्य से बड़े बेड़े की मदद करने के लिए सॉफ्टवेयर-बेस्ड प्रोडक्ट्स का एक सूट प्रदान करता है।

स्टार्टअप ने देरी को कम करने और जोखिम का पता लगाने के लिए उद्योगों के लिए एक एंटरप्राइज प्रोडक्ट भी शुरू किया है। यह लागत प्रभावी होने के दौरान संचालन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एआई और भविष्य कहनेवाला विश्लेषिकी का उपयोग करता है।

कंपनी ने इस वर्ष के शुरू में राउंड ए सीरीज के दौर में $ 2.8 मिलियन प्राप्त किए, जो कि Beenext, IndiaQuotient, Titan Capital और कुछ प्रसिद्ध एंजल इन्वेस्टर्स से था।

फ्लीटेक्स ने कहा कि यह भारत और अन्य बाजारों में स्केलिंग के लिए अतिरिक्त धन का उपयोग करेगा, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगा और टैलेंट हायर करेगा। The Fleetx founding team फंडिंग पर टिप्पणी करते हुए, फ्लीटेक्स के सीईओ और को-फाउंडर विनीत शर्मा ने कहा, “हम पहले से ही प्री-कोविड ग्रोथ पर हैं और निकट भविष्य में सॉफ्टवेयर और डिजिटलीकरण के लिए महत्वपूर्ण मांग में वृद्धि देख रहे हैं। हम इस फंडिंग का उपयोग हमारे प्रोडक्ट / टेक्नोलॉजी को और अधिक मजबूत बनाने और भारत और अन्य बाजारों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करके डिजिटलीकरण के अवसरों का उपयोग करने के लिए करेंगे।"

स्टार्टअप ने कहा कि वैश्विक महामारी ने डिजिटलीकरण की मांग को तेज कर दिया है, खासकर लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में। हालिया लॉकडाउन के दौरान, 20-30 प्रतिशत वाहन की आवाजाही आवश्यक सेवाओं के लिए हो रही थी और कंपनी को मौजूदा और नए ग्राहकों से बहुत से एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण अनुरोध मिल रहे थे।

फ्लीटेक्स ने कहा कि यह अत्याधुनिक तकनीक, सेंसर, और बेहतर दृश्यता प्रदान करने के लिए predictive analytics प्रोडक्ट का उपयोग करके भारत से बाहर एक विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहता था, जिससे ग्राहकों को टीएटी कम करने और लागतों का अनुकूलन करने में मदद मिली। यह वर्तमान में 1250+ से अधिक ग्राहकों के लिए predictive analytics सेवाएं प्रदान करता है।

Dirk Van Quaquebeke, Beenext के प्रबंध निदेशक ने कहा, “फ्लीटेक्स ने एक ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है जो एक भीड़ भरे स्थान को ऊर्ध्वाधर से जीतता है। टीम ने लगातार विश्व स्तरीय सास के महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतक दिए।” ALSO READ यह स्टार्टअप क्रिप्टोकरेंसी निवेश को बना रहा है खाना ऑर्डर करने जितना आसान

Get access to select LIVE keynotes and exhibits at TechSparks 2020. In the 11th edition of TechSparks, we bring you best from the startup world to help you scale & succeed. Register now! #TechSparksFromHome