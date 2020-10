[फंडिंग एलर्ट] हेल्थकेयर स्टार्टअप Acculi Labs ने सीड राउंड फंडिंग में जुटाए 5 करोड़ रुपये

बेंगलुरु स्थित हेल्थ डाइगनोस्टिक कंपनी Acculi Labs, जिसने PirE Ventures से सीड फंडिंग के माध्यम से 5 करोड़ रुपये जुटाए हैं, कंपनी धन का उपयोग 'our vision to reality' में लाने के लिए करेगी। रुपम दास, सीटीओ एंड सीइओ, Acculi Labs

बेंगलुरु की हेल्थ डाइगनोस्टिक कंपनी Acculi Labs ने सोमवार को घोषणा की कि उसने मुंबई से बाहर निवेश करने वाली कंपनी PirE Ventures से सीड फंडिंग के इस दौर में 5 करोड़ रुपये (लगभग 700,000 डॉलर) जुटाए हैं। रूपम दास द्वारा मई 2017 में शुरू किए गए, Acculi Labs का उद्देश्य पिरामिड के निचले भाग में अंतिम व्यक्ति को घर-आधारित देखभाल उपलब्ध कराना है। यह फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, Lyfas, दुनिया के दूरस्थ भाग में भी शुरुआती स्पर्शोन्मुख रोगियों के लिए आसान और नियमित निदान और निगरानी को सक्षम बनाता है और साथ ही प्रारंभिक अवस्था में अपने चिकित्सक से संपर्क करने में उनकी मदद करता है।

Acculi Labs के सीटीओ और सीईओ रूपम दास ने कहा, "निवेश का उपयोग हमारी दृष्टि को वास्तविकता में लाने के लिए किया जाएगा। हमारे आर एंड डी जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य सेवा को सरल बनाने के लिए नए जोश और कठोरता के साथ काम करेंगे। हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण व्यावसायिक संचालन चलाएंगे कि Lyfas हर घर की ज़रूरत बन जाए। भौगोलिक स्थिति के बावजूद, जैसा कि हम Acculi में मानते हैं कि स्वास्थ्य सेवा लोगों की जरूरत है।”

गौरतलब है, कि Acculi Labs को स्टार्टअप कर्नाटका पॉलिसी की Idea2PoC योजना के तहत भी फंडिंग प्राप्त हुई और इसे ELEVATE 2018 के शीर्ष स्टार्टअप्स में से एक के रूप में भी चुना गया, जो कर्नाटक सरकार (सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए एक व्यापक उद्यमिता मंच प्रदान करना है।

निवेश पर बात करते हुए PirE Ventures की गीता महादेवप्पा कहती हैं, "हम आज जिस तरह से बीमारियों का निदान और निगरानी करते हैं, उसे बदलने के लिए Lyfas में बहुत अधिक संभावनाएं देखते हैं। कंपनी के एसेट-लाइट और तकनीक से संचालित मॉडल आसानी से विभिन्न में प्लग करने योग्य हैं। ओपीडी, टेलीमेडिसिन, और सर्जरी के बाद की देखभाल सहित सेटअप आदि। हम मानते हैं कि PirE और Acculi मिलकर डिजिटल स्वास्थ्य को न केवल लोगों के लिए, बल्कि राष्ट्र के लिए भी पुनर्परिभाषित कर सकते हैं।"

इससे पहले, इस स्टार्टअप ने सितंबर 2019 में ग्रुप ऑफ एंजिल्स और बेंगलुरु स्थित कंसल्टेंसी व सर्विसेज फर्म्स की स्टार्टअप बास्केट से अघोषित प्री-सीड फंडिंग हासिल की थी।

