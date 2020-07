[फंडिंग अलर्ट] लोकल लैंग्वेज़ लर्निंग स्टार्टअप एंट्री ने जुटाया 1.7 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त निवेश

कोच्चि स्थित स्टार्टअप ने कहा कि यह नए उठाए गए फंड का उपयोग आगे के अवसर को भुनाने और मार्केटिंग में तेजी लाने और आने वाले महीनों में अधिक कंटेन्ट का उत्पादन करने के लिए करेगा। एंट्री फाउंडर्स (बाएँ से दायें): राहुल रमेश और मोहम्मद हिसामुद्दीन

नौकरियों के लिए एक स्थानीय-भाषा सिखाने वाले कोच्चि आधारित एंट्री ऐप ने गुड कैपिटल के नेतृत्व में निवेशकों के एक सेट से फरवरी में उठाए गए 1.4 मिलियन डॉलर के अलावा 1.7 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त निवेश जुटाया है।

स्टार्टअप ने कहा कि यह नए उठाए गए फंड का उपयोग आगे के अवसर को भुनाने और मार्केटिंग में तेजी लाने और आने वाले महीनों में अधिक कंटेन्ट का उत्पादन करने के लिए करेगा। संस्थापक और सीईओ, मोहम्मद हिसामुद्दीन के अनुसार, एंट्री भारत में 400 मिलियन से अधिक लोगों के साथ एक बाजार को लक्षित कर रहा है जो एक बेहतर भुगतान वाली नौकरी पाने के लिए अपनी मातृभाषा में अपस्किल होना चाह रहे हैं।

इस राउंड में सिलिकॉन वैली और भारत के कई एंजल निवेशकों की भागीदारी भी देखी गई, जिसमें हाइपरट्रैक संस्थापक कश्यप देवराह और बिग टीकेट में एचआर के प्रमुख हरि टीएन शामिल हैं।

मोहम्मद हिसामुद्दीन ने कहा, "दुनिया के सभी लोगों में से केवल पांच प्रतिशत लोगों के पास अपनी पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी है, बाकी की अपनी मातृभाषा जैसे मलयालम, तमिल, हिंदी, अरबी आदि है।"

उन्होंने कहा, “लेकिन उन्हें अपने कौशल के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर अंग्रेजी सामग्री पर निर्भर रहना पड़ता है। हमने एंट्री में जो अनुभव किया है, वह यह है कि जब हम उनकी मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं, तो वे इसे स्पष्ट कारणों के लिए अंग्रेजी की तुलना में बेहतर समझते हैं। यह वह समस्या है, जिसे एंट्री हल कर रही है और प्लेटफॉर्म ने अब तक उपयोगकर्ताओं को एक करोड़ मिनट से अधिक वीडियो सबक और स्थानीय भाषाओं में 27 करोड़ प्रश्नों का अभ्यास करते देखा है।” एंट्री का दावा है कि लॉकडाउन के बाद से नए यूजर्स बेस 100 प्रतिशत बढ़ गया है और राजस्व में 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

Also Read अपनी शादी में मेहमानों को खिलाई आइसक्रीम को कैसे इस शख्स ने बना दिया फेमस ब्रांड, Cocolicious आइसक्रीम की कहानी

मोहम्मद कहते हैं, “हमारा राजस्व पिछले चार महीनों में 2 मिलियन डॉलर के एआरआर तक पहुंचने के लिए 30 प्रतिशत महीने-दर-महीने बढ़ गया है। अब हमारे पास एक प्लेबुक है जिसे हम पूरे भारत में दोहराने में सक्षम हैं और जिस तरह की वृद्धि हम देख रहे हैं, हम अगले तीन महीनों में 5 मिलियन डॉलर का एआरआर हिट करने के लिए ट्रैक पर हैं।” 2017 में स्थापित, एंट्री नौकरी उम्मीदवारों के लिए स्थानीय भाषाओं में विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रदान करता है और उन्हें सरकारी या निजी नौकरी पाने के लिए तैयार करता है।

ऐप की शुरुआत केरल से मलयालम कंटेंट के साथ हुई थी और तब से इसे तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में लॉन्च किया गया है। वर्तमान में सरकारी नौकरियों के लिए 150 से अधिक पाठ्यक्रम शामिल हैं और बोली जाने वाली अंग्रेजी और पांच विभिन्न स्थानीय भाषाओं में लेखांकन जैसे पाठ्यक्रम हैं।

स्टार्टअप ने कहा कि तीन मिलियन यूजर्स ने अब तक एंट्री का उपयोग किया है (जिसमें से 90,000 उपयोगकर्ताओं ने भुगतान किया है) और प्लेटफ़ॉर्म अब प्रति दिन 10,000 उपयोगकर्ताओं को जोड़ रहा है। एंट्री 2020 में पांच मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने के लिए ट्रैक पर है और अगले 18 महीनों में 10 मिलियन उपयोगकर्ताओं को लक्षित कर रहा है।

गुड कैपिटल में साझेदार अर्जुन मल्होत्रा ने कहा, "स्थानीय भाषा सीखने में अप्रयुक्त अवसर की गहराई के लिए एंट्री का आकर्षक अर्थशास्त्र और तेजी से विकास पक्का है। 100 मिलियन लोग जो हर साल सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं, उनके लिए एंट्री उनकी भाषा में कौशल द्वारा रोजगार योग्य उम्मीदवारों के स्पेस का विस्तार कर रहा है।" Also Read चंडीगढ़ के इस हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप ने महामारी से बचने के लिए शुरू कर दी फलों की बिक्री

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.