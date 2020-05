निवेश का उपयोग दिल्ली स्थित स्टार्टअप द्वारा अपने आक्रामक उत्पाद विकास रोडमैप को ईंधन देने के लिए किया जाएगा साहिल गोयल, सीईओ और सह-संस्थापक, शिपरॉकेट

D2C विक्रेताओं के लिए एक टेक-सक्षम लॉजिस्टिक एग्रीगेटर शिपरॉकेट ने 13 मिलियन डॉलर (100 करोड़ रुपये) के सीरीज सी फंडिंग दौर की घोषणा की है। राउंड का नेतृत्व ट्राइब कैपिटल, सिलिकॉन वैली-आधारित निवेश फर्म, इनोवेन कैपिटल और मौजूदा निवेशक बर्टेल्समन इंडिया इनवेस्टमेंट्स द्वारा किया गया है।

ट्राइब कैपिटल के सह-संस्थापक अर्जुन सेठी ने कहा, “हमने शिपरॉकेट में निवेश किया क्योंकि वे छोटे और मध्यम व्यवसायों को सशक्त बनाते हैं जो वास्तव में किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था के दिल और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज एसएमई खंड में पूंजी वित्त और ऋण, बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी और मार्केटिंग रणनीतियों का अभाव है। शिपरॉकेट ने इन व्यवसायों को मोबाइल इंटरनेट और कार्पोरेशन द्वारा सक्षम उभरती हुई प्रतिस्पर्धा के समय में बढ़ने में सक्षम बनाया है।" नए निवेश के साथ शिपरॉकेट की कुल फंडिंग 26 मिलियन डॉलर हो गई है। निवेश का उपयोग दिल्ली स्थित स्टार्टअप द्वारा अपने आक्रामक उत्पाद विकास रोडमैप को ईंधन देने के लिए किया जाएगा, जिसमें डेटा साइंस और इंजीनियरिंग डोमेन में उच्च प्रतिभा को काम पर रखना शामिल है। कंपनी के अंतरराष्ट्रीय विस्तार सहित, कंपनी की नई पहलों पर भी धन लगाया जाएगा।

समझौते के हिस्से के रूप में ट्राइब कैपिटल से अर्जुन सेठी शिप्रॉकेट के निदेशक मंडल में शामिल होंगे।

साहिल गोयल, सीईओ और सह-संस्थापक, शिपरॉकेट ने कहा, "यह अतिरिक्त पूंजी हमें प्रमुख क्षेत्रों में शीर्ष प्रतिभाओं को काम पर रखने से हमारे रणनीतिक लक्ष्यों और उत्पाद विकास के प्रयासों में तेजी लाने की अनुमति देगी।" उन्होंने कहा, ''डी 2 सी ब्रांडों में तेजी और भारत भर में सोशल सेलिंग की सुविधा हमारी जैसी कंपनियों को मिली है, जो ऑनलाइन विक्रेताओं को उन्नत तकनीक और पूर्ति समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो उन्हें बड़े ब्रांडों और बाजारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है।''

2017 में बिगफुट रिटेल सॉल्यूशंस द्वारा लॉन्च किया गया शिपकोरेट 25-19 मिलियन डॉलर के बीच वार्षिक राजस्व रन रेट के साथ वित्त वर्ष 18-19 में लाभदायक हो गया। शिपक्रॉकेट का दावा है कि यह दो मिलियन से अधिक मासिक शिपमेंट की प्रक्रिया करता है, जो 35,000 से अधिक विक्रेताओं को पूरे भारत में अपने उपभोक्ताओं को सीधे बेचने में सक्षम बनाता है।

कंपनी ने पहले मौजूदा निवेशकों बर्टेल्समन इंडिया इनवेस्टमेंट्स, निर्वाण वेंचर पार्टनर्स, बेनेक्सट और 500 स्टार्टअप्स से फंडिंग में 13 मिलियन डॉलर जुटाए थे, जो शिपक्रोकेट का समर्थन करते हैं। फर्म ने कहा कि शिपरॉकेट के एंजल निवेशकों के लिए नवीनतम दौर पांच वर्षों में लगभग 30 गुना प्रतिफल देता है। कंपनी के शुरुआती एंजल इन्वेस्टरों में गौरव काचरू और पर्ल उप्पल द्वारा चलाए जा रहे एंजेल निवेशक जतिन अनेजा और 5ideas/Superfuel शामिल हैं।

17 से अधिक लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के साथ साझेदारी करते हुए शिपरॉकेट का टेक-सक्षम लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म 26,000 से अधिक पिन कोड और 220+ देशों और क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर व्यापारियों, उपभोक्ताओं और आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों को जोड़ता है।

