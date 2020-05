[फंडिंग अलर्ट] माइक्रोफाइनेंस कंपनी सिंधुजा माइक्रोक्रेडिट ने सीरीज बी राउंड में जुटाया 8.7 मिलियन डॉलर का निवेश

इसके पहले स्टार्टअप ने मार्च 2019 में कारपेडियम कैपिटल से 4 मिलियन डॉलर के साथ अपने सीरीज ए राउंड क्लोज़ किया था। अभिषेक कुमार और मलकित दीदयाला

नई पीढ़ी के डिजिटल और ग्रामीण-केंद्रित माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एमएफआई) सिंधुजा माइक्रोक्रेडिट जो पिरामिड स्वरोजगार महिला उद्यमियों के नीचे वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, ने नॉर्वे स्थित नॉर्डिक माइक्रोफाइनेंस इनिशिएटिव और कारपेडियम कैपिटल से सीरीज़ बी फंडिंग राउंड में 8.7 मिलियन डॉलर का निवेश जुटाया है।

इसने मार्च 2019 में कारपेडियम कैपिटल से अपनी सिरीज़ ए के लिए 4 मिलियन डॉलर का निवेश जुटाया था।

इस नए निवेश का स्वागत करते हुए, सह-संस्थापक अभिषेक कुमार और मलकीत दीदयाला ने कहा, "हमारे ग्राहक स्व-नियोजित ग्रामीण महिलाएं आज अपनी आजीविका के लिए COVID - 19 के चलते सबसे अधिक असुरक्षित हैं, इस धन का उपयोग हमारे कार्यों को स्केल करने और इन महिला उद्यमियों को बहुत आवश्यक वित्तपोषण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।" सिंधुजा ने अपने दो वर्षों के परिचालन में देश के पांच उत्तरी राज्यों में 84,000 से अधिक स्वरोजगार महिला सूक्ष्म उद्यमियों को माइक्रो लोन प्रदान किए हैं। कंपनी वर्तमान में एसेट्स इन मैनेजमेंट (एयूएम) के तहत 1.7 अरब रुपये से अधिक के साथ से अधिक 56 शाखाओं का संचालन करती है। इसकी 100 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होने का दावा किया जाता है।

आर्थर सिलेबर्ग, प्रबंध निदेशक, एनएमआई जोड़ा ने कहा, "एनएमआई में, हम दृढ़ता से भारत में गरीब और ग्रामीण परिवारों के वित्तीय समावेशन की अंतर्निहित क्षमता में विश्वास करते हैं और हम उन उद्यमियों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो इस प्रयास को साझा करते हैं।" एनएमआई एक अंतरराष्ट्रीय निवेशक है, जो अफ्रीका और एशिया के एमएफआई में निवेश करता है और डबल बॉटमलाइन निवेश पर ध्यान केंद्रित करता है, जहां वित्तीय और सामाजिक दोनों लक्ष्य मिलते हैं। एनएमआई एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी है, जिसके मालिक विकासशील देशों और बड़े निजी क्षेत्र के संस्थानों के लिए नॉर्वेजियन और डेनिश सरकारी फंड हैं। 11 साल के ऑपरेशन के माध्यम से एनएमआई 250 मिलियन डॉलर से अधिक के फंड का प्रबंधन करता है।

विदुरा कैपिटल ने इस लेन-देन के लिए विशेष वित्तीय सलाहकार के रूप में काम किया। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वर्टिस पार्टनर्स ने सिंधुजा माइक्रोक्रेडिट और एंटेर्स लीगल के लिए कानूनी वकील के रूप में काम किया।

