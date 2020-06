[फंडिंग अलर्ट] ग्रॉसरी डिलीवरी स्टार्टअप मिल्कबास्केट ने इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स की अगुवाई में जुटाया 5.5 मिलियन डॉलर का निवेश

2015 में स्थापित यह स्टार्टअप वर्तमान में गुड़गांव, नोएडा, द्वारका, गाजियाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु में सेवाएँ दे रहा है। मिल्कबास्केट के संस्थापक: (बाएं से दायें) अनंत गोयल, आशीष गोयल, अनुराग जैन और यतीश तलवड़िया

बेंगलुरु स्थित ग्रॉसरी डिलीवरी स्टार्टअप मिल्कबास्केट ने मौजूदा निवेशकों की भागीदारी के साथ इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स के नेतृत्व में 5.5 मिलियन डॉलर का एक नया फंड जुटाया है।

इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स (IPV) एक स्टार्टअप में सीरीज़ बी दौर का नेतृत्व करने के लिए भारत में एकमात्र एंजल मंच के रूप में उभरा है। 2018 में शुरू हुआ यह एंजल प्लेटफॉर्म हेल्थटेक, डिलीवरी, एडटेक और टेलीमेडिसिन जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप पर निवेश कर रहा है। आईपीवी ने अब तक 40 से अधिक स्टार्टअप में निवेश किया है। पिछले हफ्ते फर्म ने नागरिक सुरक्षा-टेक मंच DROR और प्रारंभिक चरण के एडटेक स्टार्टअप एडविज़ो में निवेश किया था।

इन्फ्लेशन पॉइंट वेंचर्स के संस्थापक और सीईओ विनय बंसल ने कहा, "हम मानते हैं कि मिल्कबास्केटका एक विशिष्ट ग्राहक-केंद्रित मॉडल है और अपने ग्राहकों से बहुत अधिक निष्ठा रखता है। उनकी समझ और तकनीक का अनुप्रयोग जो उन्हें सिंगल डे डिलीवरी को निष्पादित करने में मदद करता है और यहां तक कि आधी रात तक ऑर्डर स्वीकार करता है।” इसके अतिरिक्त मिल्कबास्केट में एक बहुत ही कुशल और लागत श्रृंखला चलाने में सक्षम है। विनय ने आगे कहा कि इससे बाजार के विभिन्न प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों में बहुत जल्द और पहली बार मुनाफा कमाने में मदद मिलेगी।

फुल-स्टैक आपूर्ति श्रृंखला में उन्नत और गहरी तकनीक के साथ सोर्सिंग से लेकर लास्ट-मील की डिलीवरी तक मिल्कबास्केट का दावा है कि यह आज 130,000 से अधिक घरों में कार्य करता है और फलों और सब्जियों, डेयरी, बेकरी और सभी में 9,000+ उत्पादों के साथ एक पूरी घरेलू जरूरत को पूरा करता है। अनंत गोयल, आशीष गोयल, अनुराग जैन और यतीश तलवडिया द्वारा 2015 में स्थापित यह स्टार्टअप वर्तमान में गुड़गांव, नोएडा, द्वारका, गाजियाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु में चल रहा है।

अनंत गोयल, सह-संस्थापक और सीईओ, मिल्कबास्केट ने कहा, "यह शायद लाभप्रदता के लिए हमारे रास्ते पर जुटाया गया आखिरी फंड है- जिसे हम 2020 में हासिल करना चाहते हैं। हमारे गुड़गांव, नोएडा और बेंगलुरु के संचालन पहले से ही एक त्वरित ट्रैक पर अन्य शहरों के साथ भी बढ़ रहे हैं। ये धनराशि इसे और बढ़ावा देगी।” अब तक वितरित किए गए 3,00,00,000 से अधिक ऑर्डर के साथ, मिल्कबास्केट ने संपर्क-रहित वितरण, वन-क्लिक खरीद और कई चेकआउट जैसी सुविधाओं के साथ खरीददारी के लिए एक नए युग के प्रौद्योगिकी मंच का निर्माण किया है।

लॉकडाउन शुरू होने के बाद से कंपनी आवश्यक भोजन और घरेलू सामान के साथ परिवारों की सेवा कर रही है। कंपनी ने कई शहरों में एमबीबल्क और एससीओ (सीनियर सिटिजन्स ओनली) हेल्पलाइन जैसी सेवाओं को शुरू किया है, ताकि लोगों को किराने के सामान के बिना लॉकडाउन को बनाए रखने में मदद मिल सके।

मिल्कबास्केट ने अब तक मेफील्ड, बेनेक्सट, कलारी कैपिटल, यूनिलीवर वेंचर्स, लेनोवो कैपिटल (एलसीआईएच), ब्लम वेंचर्स और कुछ फैमिली कार्यालयों से इक्विटी फंडिंग में 38 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि जुटाई है।

