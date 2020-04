[फंडिंग अलर्ट] Nykaa ने Steadview Capital से जुटायी 100 करोड़ रुपये की फंडिंग

ऑनलाइन सौंदर्य से ओमनी-चैनल लाइफस्टाइल रिटेलर का रूप ले चुके Nykaa ने मंगलवार, 31 मार्च को घोषणा की कि उसने अपने मौजूदा प्राथमिक निवेशक स्टीडव्यू कैपिटल से 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

सांकेतिक चित्र (फोटो क्रेडिट: startup around)

स्टीडव्यू कैपिटल के संस्थापक और सीआईओ रवि मेहता ने कहा: “हम Nykaa के साथ अपनी साझेदारी को गहरा करने के लिए उत्साहित हैं। Nykaa ने भारत में सौंदर्य उद्योग को बदल दिया है और एक बहुत मजबूत ब्रांड स्थापित किया है। हमारा मानना है कि कंपनी आने वाले वर्षों में एक मजबूत विकास प्रक्षेपवक्र (strong growth trajectory) के लिए तैयार है। ग्राहक सेवा और पूंजी दक्षता पर कंपनी का ध्यान भारतीय ईकॉमर्स स्पेस में है।"

पिछले साल, Nykaa ने सिंगापुर स्थित TPG ग्रोथ IV SF से 100 करोड़ रुपये जुटाए थे। यह जल्द ही फैशन स्टाइल और ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म 20 ड्रेस हासिल कर लिया था। इससे पहले, सितंबर 2018 में, Nykaa ने लाइटहाउस इंडिया फंड III से 113 करोड़ रुपये, लाइटहाउस एडवाइजर्स से संबद्ध और प्राथमिक और द्वितीयक शेयरों की बिक्री के माध्यम से 160 करोड़ रुपये जुटाए थे।

फाल्गुनी नायर, Nykaa की फाउंडर और सीईओ, ने एक बयान में कहा, “हम इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने के लिए बहुत आभारी हैं। हम अपने निवेशकों, ग्राहकों और ब्रांड भागीदारों के विश्वास और समर्थन को गहराई से महत्व देते हैं जो हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अभूतपूर्व वैश्विक संकट के बीच हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे सभी हितधारक अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं और यह कि Nykaa उद्योग में एक प्रमुख खुदरा खिलाड़ी के रूप में उभरती है।”



2012 में फाल्गुनी (कोटक महिंद्रा कैपिटल में पूर्व प्रबंध निदेशक) द्वारा लॉन्च किए जाने के बाद से, Nykaa ने अपने ओमनी-चैनल पहुंच और क्यूरेटेड उत्पाद की पेशकश के माध्यम से भारत में सौंदर्य और जीवन शैली उद्योग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंच एक इन्वेंट्री के नेतृत्व वाले मॉडल का अनुसरण करता है, और सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल खंड में इसका अपना निजी लेबल है। पिछले साल दिसंबर में Nykaa ने बताया कि इसने अपने घाटे से उबर लिया है, जिससे 2.32 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है।

रिपोर्टों के अनुसार, Nykaa ने वर्तमान में सभी कार्यों को निलंबित कर दिया है और कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपने खुदरा स्टोर, कॉर्पोरेट कार्यालयों और गोदामों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। Also Read [फंडिंग अलर्ट] वेंचर कैटेलिस्ट ने इंश्योरेंस स्टार्टअप इंश्योरेंस समाधान में किया निवेश

