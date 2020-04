[फंडिंग अलर्ट] वेंचर कैटेलिस्ट ने इंश्योरेंस स्टार्टअप इंश्योरेंस समाधान में किया निवेश

इंटीग्रेटेड इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म वेंचर कैटालिस्ट्स (Venture Catalysts) ने हाल ही में दिल्ली स्थित इंश्योरेंस समाधान (Insurance Samadhan) में सीड राउंड में फंडिंग में अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट (अज्ञात राशि) इन्वेस्ट की है। बता दें कि इंश्योरेंस समाधान एक तकनीकी सक्षम बीमा शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म है।

वेंचर कैटालिस्ट्स के सह-संस्थापक और अध्यक्ष, डॉ. अपूर्व रंजन शर्मा ने इस मौके पर कहा, “112 बिलियन डॉलर के अनुमान के साथ भारत में इंश्योरटेक बाजार स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए समान क्षमता दिखाता है। हालांकि यह अभी भी अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में एक नवजात अवस्था में है, लेकिन इसमें विकास की बहुत बड़ी गुंजाइश है।"

उन्होंने कहा, "इंश्योरेंस समाधान इस खंडित बाजार को व्यवस्थित करने के लिए आधुनिक तकनीकों और अपने बोर्ड के सदस्यों की विशेषज्ञता का लाभ उठा रहा है। फंडिंग से कंपनी को अपने तकनीकी स्टैक का निर्माण करने और अपने व्यावसायिक लक्ष्यों का एहसास करने में मदद मिलेगी।"

विविध पृष्ठभूमि के ग्राहकों को सेवा देने वाले इंश्योरेंस समाधान उन सभी लोगों को शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है जिसने कभी जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा में गलत बिक्री, धोखाधड़ी या दावा अस्वीकृति का अनुभव किया है। इसके बाद यह एआई / एमएल द्वारा निष्पादित कुछ मापदंडों पर शिकायतों को फिल्टर करता है और आवश्यकतानुसार संबंधित बीमा कंपनियों, नियामक, लोकपाल, न्यायालयों के साथ जोड़ता है।

2018 में अपनी स्थापना के बाद से, इंश्योरेंस समाधान ने दावा किया है कि उसने 13,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया है। स्टार्टअप की स्थापना उद्योग के दिग्गज दीपक भुवनेश्वरी उनियाल (सह-संस्थापक और सीईओ), शिल्पा अरोड़ा (सह-संस्थापक और सीओओ), शैलेश कुमार (सह-संस्थापक और बीमा प्रमुख), और संजय अग्रवाल (सह-संस्थापक और कानूनी प्रमुख) ने की है।

स्टार्टअप वर्तमान में तीन वर्टिकल्स - रिटेल, अस्पताल / माइक्रोफाइनेंस / कॉर्पोरेट और केस बीमा सलाहकारों के माध्यम से संचालित होता है, और स्टार्टअप इंडिया के साथ पंजीकृत है।

इंश्योरेंस समाधान के प्रवक्ता दीपक भुवनेश्वरी उनियाल ने कहा, “यह फंड जुटाने से हमें अपने तकनीकी ढांचे को विकसित करने में मदद मिलेगी। टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के बाद, इंश्योरेंस समाधान विस्तार करने के लिए तैयार हो जाएगा।”

इस महीने, वेंचर कैटालिस्ट्स ने एक पूजा कॉटन-विक्स मैन्युफैक्टरिंग स्टार्टअप ओम भक्ति का समर्थन किया। यह शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स में $250,000 - $1.5 मिलियन का निवेश करता है, जिसमें लंबी अवधि के लिए स्थायी मूल्य बनाने की क्षमता होती है।

