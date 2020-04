पिछले साल नवंबर में $ 3 मिलियन की सीरीज़ ए फंडिंग हासिल करने के बाद, मुंबई स्थित एडटेक स्टार्टअप लिडो लर्निंग ने अब सिर्फ एक साल के भीतर ही 3 मिलियन डॉलर जुटा लिए हैं। इस सीरीज़ बी राउंड में आने वाले नवीनतम निवेशकों में पिकेटस कैपिटल में रॉकेट इंटरनेट फाउंडर एलेक्स सैमवर द्वारा समर्थित और पेटीएम के अध्यक्ष मधुर देवरा शामिल हैं। फोटो क्रेडिट: Modinomics

Picus Capital के एक पार्टनर फ्लोरियन रीचर्ट ने कहा, "लिडो लर्निंग ने भारतीय ट्यूटरिंग बाजार को ऑनलाइन लेने और अपने छात्रों को वास्तविक मूल्य देने के लिए एक बहुत व्यापक और लक्षित उत्पाद बनाया है। लॉन्च के बाद के महीनों में जबरदस्त वृद्धि ने उनके द्वारा पाए गए अच्छे प्रोडक्ट के बाजार में फिट होने का प्रमाण दिया है।"

लीडो लर्निंग Picus का एडटेक स्पेस में पहला निवेश है और भारत में यह पहला है।

Paytm के प्रेजीडेंट मधुर देवरा ने कहा, "लीडो एक बड़े पैमाने पर बाजार के अवसर को संबोधित कर रहा है, और अविश्वसनीय गति और इसने एक रॉकस्टार मैनेजमेंट टीम बनाई है।"

दूसरी बार के एड-टेक उद्यमी साहिल शेठ, जिन्होंने अपनी पिछली कंपनी को 2015 में बायजू को बेच दिया था, द्वारा शुरू किए गए लिडो के मौजूदा निवेशकों में रॉनी स्क्रूवाला (संस्थापक, यूनिलज़र वेंचर्स), अनंत नारायणन (सीईओ, मेडलाइफ़ल), विक्रमपति सिंघानिया (एमडी, जेके टायर) अनुपम मित्तल (CEO, Shaadi.com), मयंक कुमार (फाउंडर, अपग्रैड), जावेद तापिया (फाउंडर, क्लोवर इन्फोटेक), अरिहंत पाटनी (एमडी, पाटनी वेल्थ एडवाइजर्स), अन्य शामिल हैं।



फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करते हुए, फाउंडर और सीईओ साहिल शेठ ने कहा, “लीडो लर्निंग K-12 बाजार को सक्रिय रूप से बाधित कर रहा है। वर्तमान वैश्विक महामारी को देखते हुए, ऑनलाइन सीखना समय की आवश्यकता बन गई है। यह भारतीय बाजार को शुरू में उम्मीद से ज्यादा तेजी से ऑनलाइन ट्यूटोरियल अपनाने की ओर खींच रहा है और यह एक विशाल टेलविंड है जो हमें थोड़े समय के भीतर एक प्रमुख श्रेणी निर्माता बनने में सक्षम बनाता है।

2019 में शुरू हुआ, लिडो लर्निंग, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड दोनों से गणित और विज्ञान में कक्षा पाँच से कक्षा नौ तक के छात्रों को लाइव ट्यूशन और व्यक्तिगत ऑनलाइन कोचिंग सत्र प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म खुद को छात्रों के लिए एक ऑनलाइन इमर्सिव लाइव ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के रूप में दर्शाता है, जिसमें इंटरैक्टिव सत्र, आकर्षक क्विज़ और इमर्सिंग गेम्स जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।

Google और KPMG की रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिक और माध्यमिक पूरक शिक्षा 2021 तक ऑनलाइन शिक्षा में सबसे बड़ी श्रेणी होगी, जो 60 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ रही है। भारत भर में तेजी से इंटरनेट के प्रवेश का लाभ उठाते हुए, लीडो लर्निंग ने 6: 1 छात्र-शिक्षक अनुपात, सीमांत प्रौद्योगिकी, व्यक्तिगत सामग्री और बहुत कुछ के माध्यम से सीखने के परिणामों को आगे बढ़ाया। यह महानगरों से लेकर टियर- II और टियर- III शहरों तक फैला हुआ है। Also Read [फंडिंग अलर्ट] Nykaa ने Steadview Capital से जुटायी 100 करोड़ रुपये की फंडिंग

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com