[फंडिंग एलर्ट] पिकराइट टेक्नोलॉजीज ने एंजल निवेशकों से जुटाया 175 हज़ार डॉलर का निवेश

पिकराइट टेक्नोलॉजीज मुख्य रूप से इस फंडिंग का उपयोग अपने उत्पाद विकास, मार्केटिंग और ब्रांड स्थिति को तेज करने के लिए करेगा। (सांकेतिक चित्र)

शेयर बाजार के निवेशकों और सलाहकारों के लिए बने मार्केटप्लेस पिकराइट टेक्नोलॉजीज ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने एंजल निवेशकों से फंडिंग के एक दौर में 175,000 डॉलर जुटाए हैं।

इनमें सीरियल निवेशक संजय मेहता के नेतृत्व वाली वेंचर कैपिटल फर्म 100X.VC, एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट के निदेशक (फिनटेक) विक्रम पंड्या, एक्स्टेप के मुख्य विकास अधिकारी गौरव गुप्ता, बिजनेस सॉल्यूशंस-सिंगापुर के निदेशक विवेक श्रीवास्तव, कैपिटा इंश्योरेंस में प्रबंध कार्यकारी माधवी बोलिपल्ली, निवेश के पायनम ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट के सीईओ श्रीनिवास पानेम और व्हाइटस्टोन परियोजनाओं के सीईओ सतीश बोगुल्लू ने हिस्सा लिया है।

स्टार्टअप द्वारा इस निवेश का उपयोग उत्पाद विकास, मार्केटिंग और बाजार में ब्रांड की स्थिति को मजबूत करने में किया जाएगा।

पिकराइट टेक्नोलॉजीज की सह-संस्थापक और सीईओ अर्चना एलापावुलुरी ने कहा, “स्मार्ट बचत करना और सही निवेश करना समय की आवश्यकता है। एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से इसे सक्षम करना और निवेश को सभी के लिए एक स्तर का मैदान उपलब्ध कराना लक्ष्य है। हम एक स्मार्ट सहज ज्ञान युक्त मंच बनाने पर काम कर रहे हैं जो यूज़र को लेकर लगातार सीखता है और यूजर्स के लिए एक बहुत ही गतिशील और व्यक्तिगत निवेश पोर्टफोलियो बनाता है। हमारा मंच आरआईए और अन्य निवेश प्लेटफार्मों के लिए एक एग्रीगेटर है।” Also Read [फंडिंग अलर्ट] लोकल लैंग्वेज़ लर्निंग स्टार्टअप एंट्री ने जुटाया 1.7 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त निवेश

पिकराइट एक वित्तीय सलाहकार बाजार इकोसिस्टम है जो निवेशकों को सलाह देता है। यह यूजर्स के निजीकरण के आधार पर एक इंटेलिजेंट मंच बनाता है और यूजर्स को निवेश के सही उपकरणों से मिलाता है। स्टार्टअप की स्थापना 2019 में अर्चना एलपावुलुरी और नमनदीप भाटिया द्वारा की गई थी, जिसमें सिद्धार्थ पंजवानी ने सह-संस्थापक के रूप में शामिल हुए और स्टार्टअप ने मार्च 2020 में अपना पहला उत्पाद लॉन्च किया। इसकी टेक टीम बेंगलुरु में स्थित है, जबकि इसकी रणनीति और बिक्री टीम मुंबई में आधारित हैं।

पिकराइट का दावा है कि यह सभी पंजीकृत सलाहकारों को एक ही मंच पर लाता है जो हर परिसंपत्ति वर्ग से परिचित हैं। मंच दीर्घकालिक और अल्पकालिक धन सृजन में सलाहकारों की सफलता के बारे में स्कोरकार्ड बनाता है।

निवेश की बात करते हुए एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट में विक्रम पंड्या के निदेशक फिनटेक ने कहा, “सेबी पंजीकृत विशेषज्ञों और वन-क्लिक ट्रेडों के पिकराइट के परिणाम-संचालित विश्वसनीय इकोसिस्टम ने जेन वाई और जेन जेड के लिए शेयर बाजार में प्रवेश करना आसान और सहज बना दिया। हमारा मानना है कि बाजार पिकराइट जैसे प्रौद्योगिकी संचालित प्लेटफार्मों की ओर मिलेनियल्स की पारी को देखना जारी रखेगा और आगे भी बढ़ेगा।” एकस्टेप के मुख्य विकास अधिकारी गौरव गुप्ता के अनुसार, “पिकराइट का डिजिटल विश्वसनीय प्लेटफॉर्म एक ही स्थान से विभिन्न निवेश विकल्पों के लिए दरवाजे खोलता है और पारदर्शी, भरोसेमंद और निष्पक्ष स्व-प्रबंधित मंच प्रदान करके टियर- II और III शहरों में निवेश को शामिल करने की क्षमता रखता है।” Also Read [फंडिंग अलर्ट] SATYA माइक्रो कैपिटल ने BlueOrchard फाइनेंस से जुटाये 72.5 करोड़ रुपये

