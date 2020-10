फ़िनटेक स्टार्टअप Razorpay बना यूनिकॉर्न, महामारी के बीच Sequoia और GIC के नेतृत्व में सीरीज़ डी राउंड में जुटाई $100 मिलियन की फंडिंग

कोरोनावायरस महामारी के बीच बेंगलुरु स्थित फिनटेक स्टार्टअप Razorpay ने यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया है। पेमेंट स्टार्टअप ने घोषणा की कि उसने GIC, सिंगापुर के sovereign wealth fund, और सिकोइया कैपिटल इंडिया के सहयोग से, सीरीज़ डी फंडिंग राउंड में $ 100 मिलियन जुटाए थे।

मौजूदा निवेशकों Y Combinator, Matrix Partners India, Tiger Global और Ribbit Capital ने भी इस राउंड में भाग लिया। इस फंडिंग के साथ Razorpay अपनी प्रोडक्ट लाइनों - नियोबैंकिंग प्लेटफॉर्म Razorpay, और इसकी लैंडिंग आर्म - Razorpay Capital, SME को सशक्त बनाने की पहल के रूप में आगे बढ़ने की उम्मीद की है। यह वित्त वर्ष 21 तक अतिरिक्त 500 कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहता है।

कंपनी द्वारा साझा किए गए एक प्रेस बयान में कहा गया है, 2014 में अपनी शुरुआत के बाद से निवेश में नई फंडिंग 206.5 मिलियन डॉलर का निवेश करती है, जिसमें 2019 में सीरीज़ सी में $ 75 मिलियन का इसका हालिया फंड शामिल है। Razorpay के फाउंडर्स (L-R), हर्षिल माथुर और शशांक कुमार योरस्टोरी से बात करते हुए Razorpay के को-फाउंडर और सीईओ हर्षिल माथुर ने कहा, "हम Razorpay में हमेशा एक पेमेंट कंपनी रहे हैं, और हमारा ध्यान हमेशा वित्तीय समाधान रहा है। इस फंडिंग के साथ हम अपनी पहुंच में और आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम हमेशा से ही गहरे तकनीकी उत्पादों और समाधानों का निर्माण करें।"

उन्होंने आगे कहा, "अब हम अपने नियो-बैंकिंग प्लेटफॉर्म और लैंडिंग आर्म्स का विस्तार और निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें दोनों में काफी वृद्धि हो रही है। नियोबैंकिंग में 100 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा रही है। हमें विश्वास है कि दोनों वित्त वर्ष 21 में हमारे रेवेन्यू के एक महत्वपूर्ण हिस्से की ओर योगदान करेंगे।"

टीम को उम्मीद है कि कंपनी के रेवेन्यू में 35 प्रतिशत के करीब योगदान करने के लिए RazorpayX और Razorpay Capital की आवश्यकता होगी। यह साझेदार व्यवसाय की अपनी गिनती में 100 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। टीम ने कहा कि भारतीय वित्त बाजार 2025 तक 6.20 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लेगा। साथ ही यह भी कहा कि कोविड-19 ने कंपनी के डिजिटल भुगतान खंड को गति दी है।

फंडिंग पर टिप्पणी करते हुए, जीआईसी में निजी इक्विटी के मुख्य निवेश अधिकारी चू योंग चेयन ने कंपनी के एक प्रेस बयान में कहा, "भारत ने एक डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और ग्राहक अनुभव और प्रोडक्ट इनोवेशन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने के साथ, Razorpay ने खुद को एक क्लीयर लीडर के रूप में स्थापित किया है। जीआईसी के पास वैश्विक स्तर पर अग्रणी फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी करने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, और भुगतान और बैंकिंग को बदलने के लिए अपनी यात्रा में Razorpay के साथ साझेदारी करने के लिए खुश है। हम इस तेजी से विकसित हो रहे स्थान में Razorpay की निरंतर वृद्धि और इसकी मजबूत मैनेजमेंट टीम का समर्थन करते हैं।" हर्षिल ने कहा कि टीम फिनटेक बी 2 ए सास स्पेस में स्टार्टअप्स में निवेश कर रही है।

हर्षिल ने कहा, "पिछले साल, नवंबर में, हमने ओपफिन और थर्ड वॉच का अधिग्रहण किया था। दोनों ने मजबूत उत्पादों का निर्माण किया था और एक उपभोक्ता बेस था। जैसा कि हम अपने उत्पादों का विस्तार और विकास करते हैं, हम B2B फ़िनटेक में स्टार्टअप में अधिग्रहण और निवेश पर बारीकी से विचार करेंगे। सास ने भुगतान, ऋण देने और नियोबैंकिंग में स्थान दिया।"

प्रेस स्टेटमेंट में कहा गया है कि फुल-स्टैक फाइनेंशियल सॉल्यूशंस कंपनी ने 2019 में 500 प्रतिशत की वृद्धि देखी। इसने बताया कि एयरटेल, बुकमायशो, फेसबुक, ओला, जोमाटो, स्विगी, क्रेड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आदि के साथ यह काम कर रहा है और इस साल के अंत तक इसे दोगुना करके 10 मिलियन करने की तैयारी है। सिकोइया कैपिटल इंडिया के प्रिंसिपल ईशान मित्तल ने कंपनी द्वारा साझा किए गए एक प्रेस बयान में कहा, “भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में 2025 तक ऑनलाइन दुकानदारों की 350 मिलियन पार करने की उम्मीद के साथ अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। डिजिटलीकरण की यह प्रवृत्ति भारत में सामाजिक स्तर और भूगोल में प्रवेश कर रही है और Razorpay ने लाखों व्यापारियों को एक घर्षण रहित और कुशल तरीके से भुगतान करने के लिए सक्षम करके इस परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"

ईशान ने कहा, "उन्होंने भुगतान और बैंकिंग में तेजी से उत्पादों और समाधानों का विस्तार किया है और अपने ग्राहकों की सभी वित्तीय प्रौद्योगिकी जरूरतों के लिए एक मंच बन रहे हैं। सिकोइया इंडिया टीम की इस यात्रा में Razorpay और टीम के साथ मजबूत साझेदारी जारी रखने के लिए उत्साहित है।"

प्रेस बयान में हर्षिल ने कहा, "हम 2025 तक 50 मिलियन व्यवसायों के लिए भुगतान और बैंकिंग को शक्ति देंगे। हम उद्योग की वृद्धि, अंडरग्राउंड बाजारों में सहायता को अपनाने और नई प्रथाओं को चलाने के लिए एक प्रभावशाली योगदान देना जारी रखेंगे। उद्योग के लिए नई सोच का पालन करने के लिए और यह निवेश हमारी विकास रणनीति के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है। हम जीआईसी के लिए इस यात्रा में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं, और सिकोइया कैपिटल इंडिया के भारत में सेवाओं को बदलने के लिए अपने मिशन में निरंतर विश्वास के लिए तैयार है।"

