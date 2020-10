साउंड ऑफ सक्सेस: भारत में वोकल फॉर लोकल के तहत आगे बढ़ रहा कंज्यूमर टेक स्टार्टअप boAT

जब समीर मेहता और अमन गुप्ता ने 2016 में boAt लॉन्च किया, तो लक्ष्य था चाइनीज़ उत्पादों से लोगों को बचाना, "बिना डिजाइन और बौद्धिक संपदा के स्पष्ट दृष्टि के बिना"।

आज, boAt 5,000 रिटेल स्टोर में मौजूद है, जो 20 वितरकों द्वारा समर्थित है। स्टार्टअप प्रतिदिन 10,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री और प्रति वर्ष चार मिलियन यूनिट्स की बिक्री का दावा करता है, और कहता है कि इसने अब तक 20 मिलियन भारतीयों की सेवा की है।

वित्त वर्ष 2020 में, इसने वित्तीय वर्ष 2019 में 239.44 करोड़ रुपये से 108.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 500 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया, जबकि व्यवसाय सीधे पांच साल के लिए लाभदायक रहा है।

BoAt की वृद्धि के पीछे कंज्यूमर-फर्स्ट अप्रोच है, जिसने स्टार्टअप को भारत में सबसे अधिक मांग वाले युवा ब्रांड्स में से एक बनाया है। इसकी लगभग 80 प्रतिशत बिक्री ई-कॉमर्स चैनलों जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट से हो रही है।

ऑनलाइन ग्राहकों की लाखों समीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, boAt सीखने में सक्षम था कि अन्य ब्रांड क्या नहीं सीखना चाहते थे-क्या भारतीयों को एक उत्पाद पसंद था जो उनकी जीवन शैली का हिस्सा हो सकता है।

अमन ने योरस्टोरी को बताया, “हमारी परिकल्पना उपभोक्ता को सुनने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए थी। डी 2 सी दुनिया में, उपभोक्ता की प्रतिक्रिया तुरंत होती है और यही हम अपने ब्रांड के निर्माण के लिए सुनते हैं।" Illustration by YS Design ALSO READ 5 हजार रुपये से शुरू होकर 8700 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली पोल्ट्री कंपनी बनने तक, कोयम्बटूर स्थित सुगना फूड्स की कहानी ग्लोबल D2C ऑडियो ब्रांड बनाना अमन के मुताबिक, जिस समय boAt लॉन्च हुआ, भारतीय खिलाड़ी चीनी ब्रांड्स और उनकी वित्तीय मांसपेशियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे।

वे कहते हैं, “इसीलिए हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दिया और छोटी संख्याओं के साथ शुरुआत की। हमने 2015 में नहीं टूटने वाली चार्जिंग केबलों को लॉन्च करके अपना व्यवसाय शुरू किया, और महसूस किया कि एक ब्रांड में आईपी का स्वामित्व केवल चीन से उत्पादों की सोर्सिंग के बजाय बहुत महत्वपूर्ण है, जो उस समय बहुत से अन्य ब्रांड कर रहे थे।”

सह-संस्थापक कहते हैं कि कंपनी इस दौड़ में आगे रही क्योंकि boAt समुदाय से ऑनलाइन लगातार प्रतिक्रिया मिल रही है।

boAt एक व्यक्ति की यात्रा पर एक ऐसी जगह है जहाँ वे आसानी से महसूस करते हैं और अपनी सभी परेशानियों को भूल जाते हैं। दोनों संस्थापकों ने 2014 में boAt की मूल कंपनी Imagine Marketing की शुरुआत की, जिसमें परिवार और दोस्तों से 30 लाख रुपये जुटाए और पहला उत्पाद - boAt BassHeads225 - डिजाइन किया और 2016 में इसे लॉन्च किया।

लेकिन, boAt के लिए वास्तविक विकास उनके ऑफ़लाइन विस्तार के साथ हुआ, जो वित्त वर्ष 2018 और वित्त वर्ष 2019 में उनकी ऑनलाइन बिक्री में जुड़ गया। रणनीतिक विकास - ऑनलाइन और ऑफलाइन मई 2018 में, Fireside Ventures ने boAt में निवेश किया और इसके संस्थापक कंवलजीत सिंह कंपनी की ऑफ़लाइन रणनीति में महत्वपूर्ण बन गए।

तब तक, boAt के संस्थापक खुदरा विक्रेताओं और वितरकों के साथ काम करने के लिए अनिच्छुक थे। अमन कहते हैं, "रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन को झेलने के लिए जरूरी वर्किंग कैपिटल हमारे जैसे ब्रांड के लिए बहुत मुश्किल होता क्योंकि रिटेल इकोसिस्टम प्रोडक्ट को लौटा देता है अगर वह बिक नहीं पाता है।"

लेकिन कंवलजीत ने जोर देकर कहा कि भारत की खपत कहानी पर कब्जा करने के लिए, boAt को अपनी ऑफ़लाइन रणनीति लॉन्च करनी चाहिए। संस्थापकों ने वितरकों से मिलना और उन्हें boAt के मूल्य प्रणाली में प्रशिक्षण देना शुरू किया। अमन का मानना ​​है कि खुदरा विक्रेताओं को "boAt हेड्स" बनने के लिए प्रशिक्षित होना पड़ता था, जो स्टार्टअप के वफादारों के समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता था।

जैसा कि किस्मत में था, मुंबई में एक वितरक, boAt की सफलता को देखते हुए, कंपनी से हजारों यूनिट्स को खरीदने के लिए पूरी राशि का भुगतान करने पर सहमत हुआ। अमन ने भरोसा किया और वितरक एक ब्रांड का वफादार बन गया, और अभी भी boAt उत्पादों से करोड़ों कमाता है।

वर्तमान में, इसकी बिक्री का 20 प्रतिशत - लगभग 100 करोड़ रुपये है - इसके ऑफ़लाइन व्यवसाय से आते हैं। स्टार्टअप रिलायंस डिजिटल और क्रोमा स्टोर्स पर भी अपने उत्पाद बेचता है।

अमेज़न और जेफ बेजोस से प्रेरणा लेते हुए, अमन का कहना है कि वह एक सहज अनुभव बनाने और एक प्रीमियम एस्पिरेशनल ब्रांड बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे है। BoAt की 15-सदस्यीय R & D टीम और स्टार्टअप के डिज़ाइन प्रमुख के साथ अमन सुनिश्चित करते है कि जब कोई उत्पाद लॉन्च किया जाता है, तो यह फ्यूचर के लिये ट्रेंड साबित करने वाला हो।

अमन कहते हैं, “जब हमने वायरलेस ईयरपॉड लॉन्च किए, तो हमने उन्हें लॉन्च नहीं किया क्योंकि ग्लोबल ब्रांड्स ने ऐसा किया था। वास्तव में, हमें एक ऐसे उत्पाद पर काम करने में एक साल लगा, जिसमें हमारा ब्रांड डीएनए है, जो पॉड्स को अधिक बास प्रदान कर रहा है। हमारे ब्रांड एंबेसडर में से एक हार्दिक पांड्या के साथ उत्पाद भी विकसित किया गया था।"

वर्तमान में, boAt में के एल राहुल और ऋषभ पंत, फैशन आइकन, संगीतकार और अभिनेताओं जैसे क्रिकेटरों और इनफ्लुएंसर्स के साथ काम कर रहा हैं। कंपनी का मानना ​​है कि लाइफस्टाइल सेगमेंट केवल बढ़ने वाला है क्योंकि युवा भारतीय बहुत अधिक उपभोग कर रहे हैं।

अमन कहते हैं, “हम अपने समुदाय को सुनते हैं और हमने पहचान की है कि हमारे प्रशंसक खेल और फिल्मों को पसंद करते हैं। इसलिए, हमने 'साउंड ऑफ द चैंपियंस' जैसे विषय बनाए और क्रिकेटरों को लाए। हमने ‘Glamour of the Stars’ बनाया और कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी को साथ लाया, और आखिरकार नेहा कक्कड़, दिलजीत दोसांझ और नाएज़ी जैसे सितारों के साथ ‘Soul of the Musicians’ बनाया। हमने हार्दिक पांड्या के साथ कस्टमाइज़ करके हमारे ईयरपॉड्स डिज़ाइन किए हैं। ब्रांड भविष्य और भविष्य के सितारों की प्रवृत्ति के बारे में है।” boAt twin wireless ALSO READ फर्श से अर्श तक: गुरुद्वारों के बाहर कैनोला ऑयल बेचने से लेकर 165 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक: Jivo वेलनेस की कहानी बाजार और आगे का रास्ता BCG की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में खुदरा उद्योग का आकार 750 बिलियन डॉलर है और पांच वर्षों में यह 1 ट्रिलियन डॉलर होगा।

2019 में, IDC के डेटा ने 27.3 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ ईयरवियर सेगमेंट में अग्रणी ब्रांड के रूप में boAt को स्थान दिया। समग्र रूप से 44 ईयरवियर का बाजार 2019 के दौरान 443.6 प्रतिशत के साथ कई गुना बढ़ गया, जिससे यह आईडीसी के वर्ल्डवाइड क्वार्टरली वीयरेबल डिवाइस ट्रैकर 4Q19 रिलीज के अनुसार देश में सबसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स श्रेणियों में से एक बन गया।

मार्च 2020 में, कंपनी ने अपनी टीम बनाने के लिए सचिन बंसल की बीएसी अधिग्रहण से उद्यम ऋण में 20 करोड़ रुपये जुटाए। यह कोविड-19 के प्रभाव के कारण इसकी सप्लाई चेन पर भी पुनर्विचार कर रहा है।

को-फाउंडर कहते हैं, “हम एक युवा ब्रांड हैं; हम गलतियाँ नहीं कर सकते। अब मैं मार्केटिंग, सेल्स और फाइनेंस जैसे सभी व्यावसायिक कार्यों का निर्माण कर रहा हूं। मुझे अगले चार वर्षों के लिए पैमाने के लिए व्यवसाय तैयार करने की आवश्यकता है। इसके बाद ही मैं भारत के भीतर निर्माण करने और ब्रांड स्टोर खोलने के बारे में सोचूंगा।"

स्टार्टअप दक्षिण पूर्व एशिया में मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के साथ चीनी मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भरता को रोकने के लिए बात कर रहा है।

अमन कहते हैं, “कोविड-19 ने हमें सिखाया कि हम वियतनाम, मलेशिया और सिंगापुर में निर्माताओं के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और चीन पर निर्भरता कम कर सकते हैं। मेक इन इंडिया एक दीर्घकालिक दृष्टि है और यह होगा। हम आने वाले वर्षों में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के दांव को बढ़ाएंगे। अभी के लिए, ध्यान एक इकोसिस्टम, एक समुदाय बनाने के लिए है, और वियरेबल और हीयरेबल कंपनी बनाने पर है।”

चार वर्षों में, संस्थापकों ने boAt के राजस्व को तीन गुना करने की योजना बनाई है। ब्रांड अपने ऑनलाइन व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा और ग्राहक सेवा को पूर्ण बनाना चाहता है। अमन गुप्ता, BoAt के को-फाउंडर अमन कहते हैं, "हम बेहतर अनुभव के लिए अपनी वेबसाइट पर लगातार सुधार कर रहे हैं। जबकि फ्लिपकार्ट और अमेज़न डी 2 सी रणनीति का हिस्सा होंगे, हम अपने प्रत्यक्ष ईकॉमर्स चैनल के माध्यम से भी बिक्री पर ध्यान केंद्रित करेंगे।"

संस्थापकों का दावा है कि boAt अब प्रति दिन 15,000 यूनिट्स बेच रहा है और कोविड-19 के कारण "वर्क से लेकर वर्कआउट" तक सब कुछ परिवर्तित हो गया है क्योंकि लोग अपने घरों के अंदर रह रहे हैं।

को-फाउंडर कहते हैं, “उपभोक्ता चाहता है कि ऑडियो उनकी जीवन शैली का हिस्सा हो, खासकर कोविड-19 के बाद। ऑडियो उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन गया है; वे हेडफ़ोन का उपयोग अध्ययन करने, वीडियो देखने और व्यायाम करने, होम सिनेमा का आनंद लेने और वीडियो कॉल के साथ काम करने के लिए करते हैं।” अमन ने मजाक में कहा कि यह सरकार के लिए समय है कि वह हेडफोन को "अनिवार्य" के रूप में मान्यता दे। ALSO READ जानिए कैसे मुंबई स्थित वेलनेस स्टार्टअप Olena लोगों को प्लांट-बेस्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स के साथ फिट रहने में मदद करता है

India’s most prolific entrepreneurship conference TechSparks is back! With it comes an opportunity for early-stage startups to scale and succeed. Apply for Tech30 and get a chance to get funding of up to Rs 50 lakh and pitch to top investors live online.