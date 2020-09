[फंडिंग अलर्ट] ट्विटर, SAIF, लाइट्सपीड वेंचर्स की अगुवाई में प्री-सीरीज़ ई राउंड में शेयरचैट ने जुटाया 40 डॉलर का निवेश

बेंगलुरु मुख्यालय वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयरचैट ने मौजूदा निवेशकों लाइटपेड वेंचर्स, ट्विटर और SAIF पार्टनर्स व नई संस्थाओं से 40 मिलियन डॉलर जुटाकर अपने प्री-सीरीज E फंडिंग राउंड को बंद कर दिया है।

इस दौर में अन्य निवेशकों में हीरो ग्रुप के पवन मुंजाल अपनी निजी क्षमता, डीसीएम श्रीराम प्रमोटर्स फैमिली ऑफिस और इंडिया कोटिएंट शामिल हैं। इस नवीनतम दौर के बाद, शेयरचैट की कुल फंडिंग अब 264 मिलियन डॉलर हो गई है।

स्टार्टअप के अनुसार, फंडिंग के इस नवीनतम दौर का उपयोग इसके नए लॉन्च किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म Moj के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, उत्पाद विकास, क्रिएटर इकोसिस्टम की वृद्धि और म्यूजिक लेबल के साथ साझेदारी स्थापित करने के लिए भी निवेश होगा।

फंडिंग पर शेयरचैट के सीईओ और सह-संस्थापक अंकुश सचदेवा ने कहा, "शेयरचैट तेजी से विकास के रास्ते पर है और भारतीय भाषा के भारतीय सोशल मीडिया परिदृश्य के विकास को गति दे रहा है। हमारा लघु-वीडियो प्लेटफ़ॉर्म Moj अपने लॉन्च के बाद से एक विस्फोटक विकास प्रक्षेपवक्र पर रहा है। यह फंडिंग हमें अपने उत्पाद विकास, एमएल क्षमताओं में निवेश करने और निर्माता समुदाय की मदद करने में मदद करेगी।"

स्टार्टअप के अनुसार, शेयरचैट और Moj के पास वर्तमान में 240 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता (MAU) हैं। इसमें कहा गया है कि शेयरचैट खुद पिछले एक महीने में 160 मिलियन MAU से अधिक हो गया है, जहां उपयोगकर्ताओं द्वारा प्लेटफ़ॉर्म पर 31 मिनट के औसत दैनिक समय के साथ बिताया जाता है। मंच पर औसतन 34 मिनट खर्च करने वाले उपयोगकर्ताओं के साथ Moj ने 80 मिलियन से अधिक MAUs प्राप्त किए हैं।

पिछले सीरीज़ डी फंडिंग राउंड में, ट्विटर ने ShareChat के मौजूदा निवेशकों- SAIF Partners, Lightspeed Ventures, और India Quotient से अतिरिक्त समर्थन के साथ निवेश का नेतृत्व किया।

निवेश पर, SAIF पार्टनर्स के मयंक खंडूजा ने कहा, "आज, हम Moj और शेयरचैट दोनों के लिए आगे के मार्ग के लिए उत्साहित हैं क्योंकि हम Moj को एक वैश्विक मंच बनने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें इस वित्तपोषण दौर में कंपनी को अपना समर्थन देने की खुशी है।"

