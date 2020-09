सुनील शेट्टी की यह ऐप फिल्म व टीवी जगत में दिलाएगी टैलेंट को मौके

सुनील शेट्टी लगभग तीन दशकों से फिल्म उद्योग में एक अभिनेता के रूप में काम कर रहे हैं। एक चुनौती जिसके साथ वह हमेशा संघर्ष करते रहे, वह थी कि लोगों तक पहुंच बन रही रहे। जबकि टिनसेल्टाउन को हमेशा सपनों की भूमि के रूप में सराहा गया है, कई लोग अपना पूरा जीवन नौकरी के अवसरों के लिए व्यतीत करते हैं।

जिनके पास जॉब या मौकों तक पहुंच नहीं है उन लोगों के लिए जॉब के अवसर पैदा करने के लिए FTC टैलेंट ऐप बनाने का फैसला किया। ऐप मनोरंजन और मीडिया स्पेस में लोगों को एकत्र करने, ट्रेन करने, क्यूरेट करने और प्रोड्यूसर्स के साथ प्रतिभा को जोड़ने के लिए वन-स्टॉप-शॉप के रूप में कार्य करता है।

प्रिया शेट्टी, सीएफओ, FTC टैलेंट कहती हैं, "चाहें फिल्मों, टेलीविजन, थिएटर, इवेंट्स, प्रतियोगिताओं, डिजिटल या ओटीटी सामग्री हो, हर कोई हमेशा अतिरिक्त विशेष अभिनेता, निर्देशक, लेखक, गायक या एडिटर की तलाश में रहता है और टैलेंट पूल वही है। एफटीसी टैलेंट में, हम एक बड़ा पूल प्रदान करते हैं जो वैश्विक है क्योंकि हर कार्य हमारे ऐप और वेबसाइट के माध्यम से हो सकता है।” आत्मनिर्भर चैलेंज जीतना ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के विजेताओं में से एक के रूप में घोषित किया गया था। योरस्टोरी से बातचीत में सुनील शेट्टी कहते हैं, “टीम ने इस चुनौती को जीतने के लिए किए गए प्रयास और परिश्रम का एक बड़ा सत्यापन किया। एक बार घोषणा किए जाने के बाद टीम ने दिन-रात काम किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे एक ऐसा ऐप बनाएं जो किसी भी समय किसी के द्वारा भी सुलभ हो।"

वह कहते हैं, "यह उद्योग को वापस देने और महामारी के दौरान भी जॉब्स को सुनिश्चित करने का हमारा तरीका था। लोग ऐप पर अपने वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और भेज सकते हैं, कई प्रयास कर सकते हैं और अंतिम फ़ाइल में भेज सकते हैं। हम उन्हें सही पहुंच प्राप्त करने पर काम करते हैं”

उन्हें बस इतना करना होगा कि वे ftctalent.com/ या एफटीसी टैलेंट ऐप के साथ रजिस्टर हों और वे काम खोजने के लिए तैयार हों। इसके साथ ही, मीडिया और मनोरंजन पेशेवर और उनकी कास्टिंग टीम प्रोजेक्ट्स और जॉब्स को पोस्ट कर सकती हैं और कई ऑडिशन राउंड की समीक्षा कर सकती हैं और ऐप और पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन चयन और भुगतान कर सकती हैं। सुनील शेट्टी ALSO READ आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज जीतने वाला स्टार्टअप लॉजिकली लगा रहा है फेक न्यूज़ का पता खंडित बाज़ार में जगह प्रिया बताती हैं कि उद्योग वर्तमान में एक असंगठित और तदर्थ प्रतिभा खोज प्रक्रिया का अनुसरण करता है। ऑडिशन की प्रक्रिया गैर-सत्यापित कास्टिंग एजेंटों और व्यक्तिगत विजिट और फोन कॉल के माध्यम से होती है।

वह बताती हैं कि शुरुआती विचार इस प्रक्रिया से बाहर निकलने वाले तत्व को खत्म करने और प्रतिभा का फायदा उठाने वाले बीच के मुकाबलों को हटाने का था। हालांकि, लोगों को ऑनलाइन कास्टिंग प्रक्रिया में शामिल करना एक चुनौती थी। एक अन्य चुनौती थी मंच को व्यवस्थित रूप से बढ़ाना और प्रारंभिक साइन-अप के लिए काम करना।

प्रिया कहती हैं, “सौभाग्य से चर्चा बढ़ी और सोशल मीडिया और प्रशंसक सद्भावना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यहां तक कि फिजी में तेजी से बढ़े। हमारा परिवार 300,000 से अधिक का है और मजबूत और विकसित है।"

टीम ने शुरुआत में 2016 में मुंबई के अराम नगर में अंधेरी वेस्ट में एक कंटेंट प्रोडक्शन ऑफिस के साथ शुरुआत की। 2018 में उन्होंने एक ऑनलाइन एफटीसी टैलेंट प्लेटफ़ॉर्म बनाया और लॉन्च किया, इसके बाद जुलाई 2018 में एक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया और अगस्त 2018 में एक आईओएस ऐप लॉन्च किया गया। टीम और बाज़ार प्रिया कहती है, “स्केलिंग ऑर्गैनिक और तेज़ है और अब जब हमारे ऐप ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज जीता है और प्रधानमंत्री मोदी से सराहना पाई है, ऐसे में हमारे लिए आकाश ही सीमा है।”

प्रक्रिया मुख्य रूप से युवा हितधारकों के साथ सुनील और सह-संस्थापक सुजाता शेट्टी-हेगड़े द्वारा संचालित की गई थी। वर्तमान में, सलाहकार सहित कुल टीम का आकार लगभग 40 लोग का है।

IBEF की एक रिपोर्ट के अनुसार मीडिया और मनोरंजन उद्योग को FY19-FY24 के दौरान 13.5 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाजार 2024 तक 3.1 लाख करोड़ रुपये को छूने के लिए तैयार है।

आज कई इंटरनेशनल टैलेंट कास्टिंग एप्स मौजूद हैं जैसे कि अपकास्ट, टेबलड्रैड, वीएडिशन और बैकस्टेज कास्टिंग आदि। हालांकि, एफटीसी टैलेंट भारतीय बाजार और उद्योग की समझ के साथ काम करता है।

ALSO READ छात्रों की कोडिंग स्किल मजबूत कर उन्हें नौकरी के लिए तैयार कर रहा है स्टार्टअप कोडिंग निंजा भारतीय जरूरतों पर ध्यान प्रिया बताती हैं कि एफटीसी टैलेंट एक एंड-टू-एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन है, जहां लोग विस्तृत प्रोफाइल बना सकते हैं, और प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, इवेंट मैनेजर और कास्टिंग डायरेक्टर जैसे रिक्रूटर द्वारा प्रकाशित जॉब्स/भूमिकाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रत्येक प्रतिभा प्रोफ़ाइल में दर्जनों विशेषताएं होती हैं जो कौशल, प्रतिभा, व्यक्तित्व, शारीरिक उपस्थिति, रुचियों, फोटो/ऑडियो/वीडियो/डिजिटल पोर्टफोलियो, पिछले प्रोजेक्ट्स के अनुभवों और अन्य को जोड़ती हैं।

मंच में एक एआई इंजन है जो स्वचालित रूप से प्रकाशित होने वाली प्रत्येक जॉब/भूमिका के लिए प्रतिभाओं से मेल खाता है, जो कि प्रतिभाओं के साथ-साथ नियोक्ताओं के लिए भी उपयोगी है। प्रत्येक प्रतिभा आवेदन की भर्ती ऑनलाइन द्वारा की जा सकती है। रिक्रूटर कई प्रोजेक्ट्स और जॉब्स को स्थापित कर सकता है, साथ ही इसमें ऑनलाइन ऑडिशनों की स्थापना और संचालन करने की सुविधा है और वह ऑनलाइन प्रतिभाओं का चयन कर सकता है।

प्रिया बताती हैं, “हमारे पास मुंबई में AWS क्लाउड पर एक मजबूत और ऑटो-स्केलेबल टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म तैनात है, जिसमें डेटा रिकवरी गारंटी और असीम भंडारण क्षमता सहित एक मल्टी-ज़ोन रिकवरी उपाय है।”

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टीम ने एक सूचना सुरक्षा नीति लागू की है जो निर्माता-चेकर और अनुमोदन-आधारित प्रक्रियाओं के साथ स्तरित है।

प्रिया कहती है, "उद्योग-विशिष्ट कारण परिश्रम सत्यापन आयोजित किया जाता है और प्रत्येक रिक्रूटर की मंजूरी मंच पर आने से पहले ली जाती है।” राजस्व और भविष्य के प्लान एप्लिकेशन के पास वर्तमान में वैल्यू-एडेड-फीस के साथ एक सदस्यता मॉडल है। टीम विज्ञापनों और बिक्री से राजस्व के साथ-साथ सम्मानित साझेदारों के लिए अपनी भागीदारी का मताधिकार भी देख रही है। टीम सामग्री उत्पादन और ब्रांड की बिक्री से राजस्व को भी देख रही है।

FTC टैलेंट का लक्ष्य भविष्य के उत्पाद विकास के लिए निवेश बढ़ाना और प्लेटफॉर्म को अगले स्तर पर ले जाना है।

प्रिया कहती है, “अगले कुछ वर्षों में प्लेटफ़ॉर्म का लक्ष्य 10 मिलियन से अधिक ऑनलाइन प्रतिभा बेस और एक 100,000 ऑनलाइन रिक्रूटर बेस बनाना है जो प्लेटफ़ॉर्म पर नई नई सामग्री-स्वामित्व बनाने और भविष्य की प्रतिभाओं को पहचानने और क्यूरेट करने के लिए लीवरेज किया जा सकता है।“ ALSO READ जानें जैक्वार ग्रुप की कहानी, जो छोटे से फिटिंग व्यवसाय से बन गया 3,600 करोड़ रुपये का कारोबार

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.