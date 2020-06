[फंडिंग अलर्ट] क्रिकेटर शिखर धवन ने योग आधारित स्टार्टअप SARVA में किया निवेश

एलेक्स रोड्रिगेज और जेनिफर लोपेज सहित प्रमुख नामों से वित्त पोषण में SARVA अब तक 8 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश जुटा चुका है। शिखर धवन और सर्वेश शशि

योग आधारित वेलनेस स्टार्टअप SARVA ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने क्रिकेटर और उद्यमी शिखर धवन से धन की अघोषित राशि जुटाई है।

सर्वेश शशि, संस्थापक SARVA और सह-संस्थापक DIVA योग, ने कहा, “हम एक निवेशक और साझेदार के रूप में शिखर धवन के साथ मिलकर बहुत खुश हैं। खेल और फिटनेस एक साथ चलते हैं और शिखर ने समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के दर्शन के साथ पूरी तरह से संरेखित किया है, जो क्रिकेट जैसे तेज-तर्रार खेल के लिए जरूरी है। उनकी भागीदारी हमें योग को पुन: विकसित करने में मदद करेगी।” SARVA ने अब तक डेविड जिम्पाओलो सहित वैश्विक निवेशकों की एक शानदार सूची से फंडिंग के रूप में 8 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश जुटाया है। इसमें वैश्विक स्वास्थ्य और फिटनेस क्षेत्र में प्रसिद्ध उद्यमी; मार्क मास्ट्रोव, जेनिफर लोपेज, एलेक्स रोड्रिगेज, जुम्बा, फायरसाइड वेंचर्स और मंत्रा कैपिटल के साथ बॉलीवुड हस्तियों मलाइका अरोड़ा, ऐश्वर्या आर धनुष, शाहिद और मीरा कपूर निवेशकों के रूप में शामिल हैं।

मुंबई स्थित ब्रांड ने कहा कि इसका उद्देश्य योग और माइंडफुलनेस के माध्यम से सात बिलियन लोगों को जोड़ना है।

शिखर धवन ने कहा, “SARVA बेहतर जीवन जीने के लिए उपकरणों के साथ लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं सात अरब लोगों को जोड़ने के उनके मिशन में शामिल होने के लिए रोमांचित हूं। फिटनेस और वेलनेस के साथ मेरी निजी यात्रा तब शुरू हुई जब मैंने क्रिकेट की दुनिया में प्रवेश किया। मैंने पहले खुद को योग से लाभान्वित किया है। यह चोट से उबरने के के साथ आकार में वापस आने और सहनशक्ति का निर्माण करना या खेल से पहले फोकस्ड रहने में मदद करता है।” SARVA और इसके महिला-केंद्रित ब्रांड DIVA योग का दावा है कि 2016 में इसकी स्थापना के बाद से यह आक्रामक रूप से बढ़ा है और अब एक एकीकृत ऑफ़लाइन और ऑनलाइन पेशकश के साथ है। Android और iOS उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हाल ही में लॉन्च किया गया SARVA योग ऐप, वर्तमान में दो श्रेणियों में विभाजित है: बॉडी, जो वीडियो ऑन डिमांड, लाइव और एक इंटरेक्टिव ऑफर की मेजबानी करता है, जो वर्तमान में प्रगति पर है और माइंड, जो नींद, ध्यान और मन के लिए प्रामाणिक भारतीय कहानियों का एक संग्रह है। जल्द ही शुरू की जाने वाली तीसरी श्रेणी को नौरिश कहा जाता है, जो स्वस्थ व्यंजनों, त्वचा की देखभाल के नुस्खे और अन्य चीजों पर फोकस करेगा।

SARVA और DIVA योग की वैश्विक डिजिटल पहुंच 200 मिलियन से अधिक है। ब्रांड अमेरिका, ब्रिटेन और इटली सहित 25 देशों के लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ा है।

