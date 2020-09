[फंडिंग अलर्ट] होम डिजाइन स्टार्टअप लिवस्पेस ने जुटाया 90 मिलियन डॉलर का निवेश

रमाकांत शर्मा और अनुज श्रीवास्तव द्वारा 2015 में स्थापित, लिवस्पेस एक तीन-तरफा बाज़ार और घर के मालिकों, डिजाइनरों और विक्रेताओं को जोड़ने के लिए एक डिज़ाइन ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। ऑनलाइन घर के इंटीरियर डिजाइन और एग्जीक्यूशन मंच लिवस्पेस ने स्विट्जरलैंड स्थित निवेश फर्म खारिस कैपिटल और निकोलस कैटर के वेंचुरी पार्टनर्स के नेतृत्व में एक राउंड में 90 मिलियन डॉलर की श्रृंखला डी फंडिंग जुटाई है, जिसमें नए निवेशकों की भागीदारी के साथ Peugeot Group की होल्डिंग कंपनी FFP और सिंगापुर स्थित EDBI शामिल हैं।

मौजूदा निवेशकों इंगका इन्वेस्टमेंट्स, टीपीजी ग्रोथ, गोल्डमैन सैक्स, यूसी-आरएनटी, और बेसेमर वेंचर्स ने भी राउंड में भाग लिया।

कंपनी ने कहा कि नवीनतम पूंजी का उपयोग नए बाजार विस्तार, प्रौद्योगिकी मंच के विकास, आपूर्ति श्रृंखला के विस्तार, नए बाजार ऑफरिंग के निर्माण और एपीएसी में निजी लेबल का उपयोग करने के लिए किया जाएगा।

भारत में लिवस्पेस लखनऊ, कोलकाता, और अहमदाबाद सहित दर्जनों नए शहरों में प्रवेश कर रहा है, जहां घर के मालिक अपने घर के नवीनीकरण की जरूरतों के लिए एक संगठित, इंटरनेट-फिस्ट ब्रांड के लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लिवस्पेस वर्तमान में भारत (बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, ठाणे, और पुणे) में नौ मेट्रो क्षेत्रों में कार्य करता है और अक्टूबर 2019 में सिंगापुर के बाजार में प्रवेश के साथ APAC में विस्तारित हुआ है।

स्टार्टअप अब APAC क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों और मध्य पूर्व को अपने अगले बाजारों के रूप में मूल्यांकन कर रहा है। अब तक, कंपनी 200 मिलियन डॉलर से अधिक जुटा चुकी है।



अपने आखिरी फंडिंग के बाद से, लिवस्पेस ने कहा कि इसने अपने राजस्व को चौगुना कर दिया है, अपने मार्जिन को दोगुना कर दिया है और सिंगापुर में खुद को मार्केट लीडर के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। कंपनी ने फरवरी 2020 में 200 मिलियन डॉलर से अधिक की सकल राजस्व दर को छुआ और अगले 24-30 महीनों में 500 मिलियन डॉलर के व्यवसाय में बढ़ने का अनुमान है। इसके भारत के परिचालन को 2021 में लाभदायक होने की उम्मीद है।

लिवस्पेस के सीओओ और सह-संस्थापक रमाकांत शर्मा ने कहा, "हम यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ शीर्ष निवेशकों के साथ साझेदारी करने के लिए बहुत उत्साहित हैं और ये रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में निर्मित हुए हैं।"

लिवस्पेस के सीओओ और सह-संस्थापक रमाकांत शर्मा ने कहा, "हम यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ शीर्ष निवेशकों के साथ साझेदारी करने के लिए बहुत उत्साहित हैं और ये रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में निर्मित हुए हैं।"

उन्होंने साथ ही कहा, "हमारी दृष्टि दुनिया के सबसे नवीन होम इंटिरियर्स और नवीकरण प्लेटफॉर्म बनाने की है। लिवस्पेस ने दो चीजें विशिष्ट रूप से की हैं: पहला, बड़े और जटिल गृह सुधार उद्योग कार्यक्षेत्र का डिजिटलीकरण, और दूसरा, दसियों हजारों ठेकेदारों, डिजाइनरों और गृह सुधार पेशेवरों के साथ-साथ इस स्पेस में सबसे बड़े ब्रांड और ओईएम का एकीकरण। इस प्लेबुक ने हमें बाजारों में तेजी से और कुशलता से विस्तार करने में मदद की है।"

