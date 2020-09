डेयरी स्टार्टअप गोधुली पशुपालन, दूध दुहने और अपने ग्राहकों को अनप्रोसेस्ड दूध का वितरण कर रहा है। स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखने के लिए और उत्पाद के साथ मानव संपर्क को कम करने के लिए इसकी पूरी प्रक्रिया स्वचालित है। (बाएँ से दायें) अधिराज अग्रवाल और साहिल अग्रवाल, सह-संस्थापक, गोधुली मिल्क

दूध और दुग्ध उत्पाद लंबे समय से हमारे समाज का हिस्सा रहा हैं। डेयरी गतिविधियाँ ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जो कई लोगों को रोजगार और आय प्रदान करती हैं। विश्व उत्पादन के 20 प्रतिशत के हिसाब से भारत दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है।

दूध भी शरीर के लिए पोषक तत्वों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। भारत की बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती शाकाहारी जनसंख्या, स्वास्थ्य चेतन, और कई अन्य कारकों के बीच आय में वृद्धि ने देश में दूध क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है।

रिसर्च एंड मार्केट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तरल दूध का बाजार 2023 तक 8,657,00 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो 15.7 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़ रहा है।

जहां दूध भारतीयों के बीच आहार का एक बड़ा हिस्सा है, वहीं देश दूध की मिलावट के मुद्दे से भी त्रस्त है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 2018 के आंकड़ों के मुताबिक भारत भर में बेचे जाने वाले दूध और दुग्ध उत्पादों का 68.7 प्रतिशत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानकों के अनुसार नहीं है। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि डिटर्जेंट, सफेद पेंट, रिफाइंड तेल, कास्टिक सोडा और ग्लूकोज का उपयोग आमतौर पर मिलावट के लिए किया जाता है, जिससे दूध की गुणवत्ता बिगड़ जाती है।

अधिराज अग्रवाल के लिए दूध की गिरती गुणवत्ता सिलीगुड़ी में उनके गृहनगर में एक व्यक्तिगत मुद्दा बन गया। कम गुणवत्ता वाले दूध के साथ उन्होंने पंजाब की यात्रा की और वहां के खेतों में दूध देने पर शोध किया और अपने गृहनगर में इस समस्या का हल खोजा। 2018 में अधिराज ने अपने पिता अजय अग्रवाल और अपने भाई साहिल अग्रवाल के साथ सिलीगुड़ी में गोधुली मिल्क की स्थापना की। स्टार्टअप पशुपालन, दूध निकालने और सीधे ग्राहकों को असुरक्षित गाय के दूध के वितरण से जुड़ा है।

इसके अलावा, स्वच्छता बनाए रखने और दूध को सुरक्षित रखने के लिए, उत्पाद के साथ मानव संपर्क को कम करने के लिए मवेशियों को खिलाने, गायों को दुहने, पैकेजिंग आदि सहित पूरी प्रक्रिया स्वचालित मशीनों के माध्यम से की जाती है।

योरस्टोरी के साथ बात करते हुए क्राइस्ट विश्वविद्यालय से एक व्यवसाय प्रबंधन स्नातक अधिराज कहते हैं, “सिलीगुड़ी के निवासियों को शुद्ध और स्वच्छ दूध प्रदान करने के लिए एक सरल मिशन के साथ गोधुली का गठन किया गया था। छोटे से शहर सिलीगुड़ी में रहने के साथ मैंने महसूस किया कि लोग बहुत लंबे समय तक शुद्ध दूध से वंचित रहे हैं। स्थानीय दूधियों द्वारा आपूर्ति किया गया दूध ज्यादातर मिलावटी था और खपत के लिए फिट नहीं था। बेंगलुरु में अपनी उच्च पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं सिलीगुड़ी लौट आया और इस सामान्य मुद्दे के समाधान के बारे में सोचना शुरू कर दिया।” वह कहते हैं, "शुरू में गायों का प्रबंधन करना बेहद डरावना और कठिन लगता था, लेकिन कुछ शोध करने और सलाहकारों से बात करने के बाद मैंने महसूस किया कि इसे एक विशाल झुंड की देखभाल के लिए सही ज्ञान तंत्र, वैज्ञानिक उपकरण और सहायता की आवश्यकता है। उसी पर शोध करने के बाद मैंने 228 गायों के साथ खेत की स्थापना की, जो हाई-टेक मशीनों से भी सुसज्जित है।”

वे कहते हैं, “गोधुली अपने ग्राहकों को सीधे शुद्ध और असंसाधित गाय का दूध उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। “फार्म टू डोर” प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जो सभी मध्यम पुरुषों को समाप्त करता है और इसलिए संदूषण की संभावना को कम करता है।"

दूध को अछूता रहे इसके लिए स्टार्टअप ने अपने खेत में हाई-टेक उपकरण भी तैनात किए हैं। अधिराज कहते हैं, “गायों को एक स्वचालित दूध निकालने वाले पार्लर में लाया जाता है, जो थनों नुकसान पहुँचाए बिना गायों से दूध निकालते हैं। जब दूध दुहने का समय हो जाता है, तो गायें गली में से गुजरती हैं। सेटअप लगभग तीन घंटे में 200 गायों को दूध दे सकता है। प्रत्येक गाय के पास रबड़ की चटाई होती है, जिसके नीचे उन्हें लेटने और आराम करने के लिए रखा जाता है।"

इसके अलावा गायों के लिए एक शांत वातावरण सुनिश्चित करने के लिए गाय के शेड में बड़े आकार के पंखे लगाए गए हैं। गायों की मालिश के लिए स्वचालित स्विंगिंग ब्रश भी लगाए गए हैं। इसके अलावा, TMR वैगन का उपयोग चारे को मिलाने और वितरित करने के लिए किया जाता है।

अधिराज कहते हैं, “डेयरी फार्म में बहुत मशीनीकरण और स्वचालन की आवश्यकता के कारण लोगों को शुरू में संदेह हुआ। उन्होंने कहा कि अगर हम मशीनों पर इतना निवेश करते हैं तो खेत मुनाफे तक नहीं पहुंचेंगे। मैंने अभी भी पूर्ण स्वचालन के साथ जाने का फैसला किया क्योंकि मैं स्वच्छता और शुद्धता को हमारे उत्पाद का मुख्य आदर्श वाक्य बनाना चाहता था।”

न केवल स्वचालन, बल्कि गोधुली पर्यावरण-अनुकूल होने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। स्टार्टअप प्लास्टिक से दूर है और दूध को पैकेज करने के लिए कांच की बोतलों का उपयोग करता है क्योंकि उन्हें पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों के बेड़े का उपयोग करके अपने ग्राहकों को दूध वितरित करता है। उपयोगकर्ता गोधुली मिल्क मोबाइल ऐप का उपयोग करके अपने आदेश दे सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं।

गोधुली के कार्यालय संचालन को चार टीम के सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और लगभग 11 सदस्य दिन के संचालन के प्रबंधन के लिए खेत में काम करते हैं। इसमें लगभग 10 पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय भी हैं जो सीधे ग्राहकों तक दूध पहुंचाते हैं। इसके अलावा, व्यवसाय अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य लोगों के साथ काम करने का भी दावा करता है, जिसमें किसान शामिल हैं जो गायों के लिए हरा चारा उगाते हैं। संकट के बीच समाज का समर्थन कोविड-19 के साथ लगे लॉकडाउन के दौरान डेयरी स्टार्टअप ने एक महीने के लिए "दो रोटी प्रति दिन" नामक एक अभियान शुरू किया, जहां लोगों को खाने के लिए हर दिन दो अतिरिक्त चपातियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इन फ्लैटब्रेड्स को डिलीवरी कर्मियों द्वारा एकत्र किया गया था और आवारा जानवरों को खिलाया गया था, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान लावारिस छोड़ दिया गया था।

अधिराज ने यह भी कहा कि गोधुली ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को लगभग 1,500 लीटर दूध उपलब्ध कराया।

उनका दावा है कि गोधुली सह-अस्तित्व के सिद्धांत पर काम करता है और इस प्रकार मवेशियों का सम्मान करता है और उनकी सुरक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना टीम के लिए बहुत महत्व रखता है। वह कहते हैं कि दूध उत्पादन को अधिकतम करने के लिए जानवरों को किसी भी कृत्रिम हार्मोन या दवाओं के साथ इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। नर बछड़े या जानवर जो अपनी प्रजनन अवधि को पार कर चुके हैं, ये अन्य गायों की तरह पाले जाते हैं और उनकी देखभाल की जाती है।

अधिराज कहते हैं, “गोधुली के खेतों में गायों को कभी भी बांधा नहीं जाता है और जब भी वे चाहते हैं, तब उन्हें भोजन और पानी तक मुफ्त पहुंच होती है।”

अधिराज कहते हैं, “इस पैमाने के एक डेयरी फार्म में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। हमारे पास 4 करोड़ रुपये का टर्म लोन है और हमने 30 प्रतिशत अतिरिक्त निवेश किया है।”

गोधुली दूध का सामना स्थानीय दूधियों और गौशालाओं (पशुपालक) से होता है। हालांकि, अधिराज का मानना है कि कंपनी के पास उन पर बढ़त है क्योंकि यह दूध की दूध देने और पैकेजिंग की पूरी स्वचालन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जिससे संदूषण की संभावना कम होती है।

अगले एक साल के भीतर स्टार्टअप अन्य मशीनरी जैसे कि बायोगैस प्लांट, गाय के गोबर की प्रोसेसिंग यूनिट और मिल्क प्रोसेसिंग सेटअप को खरीदना चाहता है।

