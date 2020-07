[फंडिंग एलर्ट] ChitMonks ने यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स से प्री-सीरीज़ ए राउंड में जुटाया 650 हज़ार डॉलर का निवेश

ChitMonks चिट फंड उद्योग के लिए समाधान विकसित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है जो उपयोगकर्ता को उच्च पारदर्शिता और बेहतर दक्षता की अनुमति देता है। ChitMonks के संस्थापक: (बाएं से) मल्ला रेड्डी, पवन आदिपुरम और श्रीधर रेड्डी

वित्तीय सेवा उद्योग से जुड़े हैदराबाद स्थित ब्लॉकचैन स्टार्टअप ChitMonks ने यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स से प्री-सीरीज़ ए फंडिंग राउंड में 650,000 डॉलर जुटाए हैं।

ChitMonks द्वारा जुटाए गए धन का उपयोग उत्पाद विकास, बाजार विस्तार, रणनीतिक भर्ती और वर्तमान व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स एक प्रारंभिक चरण की वीसी फर्म है और यह नई घोषणा 400 करोड़ रुपये के फंड II से दूसरा निवेश है।

2016 में स्थापित ChitMonks ने एक ब्लॉकचेन-आधारित उत्पाद विकसित किया है, जो राज्य सरकार के नियामकों को एक निजी अनुमति वाले ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चिट फंड को संचालित करने की अनुमति देता है।

स्टार्टअप के अनुसार यह किसी भी आकार और भारत में कहीं भी फंड कंपनियों की चिट कंपनियों को अपनी कार्यकुशलता प्रदान कर सकता है, यह उन्हें डिजिटल रूप से प्रक्रिया दक्षता (भुगतान संग्रह, ऑनलाइन नीलामी, eKYC, eSign आदि) के साथ सक्षम करके, बेहतर अंडरराइटिंग (बैंक विश्लेषण, क्रेडिट प्रोफाइलिंग, और क्रेडिट देनदारियां) और उनकी ऑफरिंग को अधिक समावेशी बनाता है।

यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर भास्कर मजुमदार कहते हैं, ''वर्तमान COVID-19 परिदृश्य से पहले भी हमने चिटफंड उद्योग की वर्तमान पुरातन प्रणाली को ऑनलाइन पारिस्थितिकी तंत्र में लाने के लिए ChitMonks में क्षमता देखी है। यह व्यवसायों में निवेश के हमारे दर्शन के अनुरूप है जो वर्तमान प्रक्रियाओं को डिजिटल बना सकता है और उन्हें अधिक पारदर्शी और सुलभ बना सकता है।” एसेट क्लास के रूप में चिट फंड का देश भर में एक बड़ा ग्राहक आधार है। ChitMonks के शोध के अनुसार भारत में लगभग 30,000 पंजीकृत चिट फंड कंपनियां हैं, जो लगभग 1,50,000 करोड़ AUM (एसेट अंडर मैनेजमेंट) के साथ पंजीकृत चिट फंड कारोबार संचालित कर रही हैं।

ChitMonks के सह-संस्थापक और सीईओ पवन आदिपुरम ने कहा, "फिनटेक स्पेस में हमारे शोध के आधार पर हम मानते हैं कि फिनटेक उत्पादों के लिए ब्लॉकचेन जैसी संस्थापक टेक्नालजी एक नए आयाम पर विश्वास और पारदर्शिता को पुनर्परिभाषित कर रही थीं। हमारा मानना है कि इस तरह की प्रौद्योगिकियां चिट फंड उद्योग को फिर से परिभाषित कर सकती हैं।" यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स एक मुंबई स्थित फंड हाउस है जिसे अनिल जोशी और भास्कर मजूमदार ने 2015 में शुरू किया था। फंड हाउस ने भारत में प्रवेश करने के इच्छुक यूके स्टार्टअप्स को फंड देने के लिए यूके-इंडिया क्रॉस बॉर्डर फंड भी लॉन्च किया है और अब तक छह यूके स्टार्टअप्स में निवेश किया है।

