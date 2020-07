'आत्मनिर्भर भारत ही रिसर्जेंट भारत है': केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद

जैसा कि भारत 600 मिलियन से अधिक डिजिटल आबादी के साथ 'डिजिटल इंडिया' पहल के पांचवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, YourStory ने बुधवार 1 जुलाई को एक विशेष डिजिटल इंडिया टाउन हॉल की मेजबानी की।

लॉन्चिंग के पांच साल बाद से, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, और कानून और न्याय, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, रविशंकर प्रसाद ने YourStory की फाउंडर और सीईओ श्रद्धा शर्मा द्वारा आयोजित एक वर्चुअल इवेंट में बात की।

बातचीत के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने कहा, "डिजिटल इंडिया डिजिटल समावेश के लिए है। जब तक डिजिटल इंडिया में आम आदमी की हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक यह सफल नहीं होगा।" श्री रविशंकर प्रसाद डिजिटल इंडिया टाउन हॉल के दौरान स्टार्टअप फाउंडर्स को संबोधित करते हुए जब से कोरोनावायरस के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं, नागरिकों को हमारी क्षमताओं के साथ, अपने तरीके से आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। और, इसे करने का एकमात्र तरीका है, आत्मनिर्भर भारत।

इसके अलावा, वर्चुअल टाउन हॉल के दौरान टर्म और आइडिया की पर बात करते हुए, जिसमें पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा, इनमोबी के सीईओ नवीन तिवारी और उड़ान के कॉ-फाउंडर सुजीत कुमार भी थे, रविशंकर प्रसाद ने कहा,

"आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि भारत आइसोलेशन में है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है पुनरुत्थानशील भारत (रिसर्जेंट इंडिया)।" उनके अनुसार, भारत का पुनरुत्थान (रिसर्जेंस) तभी संभव है जब भारत अपनी प्रतिभा और अपनी रचनात्मकता का अधिकतम उपयोग करे। ऐसा कहने के बाद, केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार के विचारों को अपनाते हुए, भारत सरकार के खिलाफ नहीं जाता है, या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) से कोई आपत्ति नहीं है।

उन्होंने स्वदेशी उद्योगों को पनपने और सफल होने में मदद करने के महत्व पर भी जोर दिया। "भारत को पहले से ही उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से निर्यात क्यों करना चाहिए?" उन्होंने भारतीय हथकरघा उद्योग, खिलौना उद्योग और पटाखों के उद्योगों के उदाहरण बताते हुए पूछा।

उन्होंने कहा, "हम मानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का सीधा मतलब है कि भारत वैश्विक दुनिया के लिए एक संपत्ति बन गया है, भारत वैश्विक विश्व आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन गया है।" उन्होंने आगे कहा, भारत में जिस तरह के ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान स्टार्टअप डेवलप हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, भारतीय कंपनियों में "वैश्विक दुनिया का एक हिस्सा बनने की सहज क्षमता है।"

जैसा कि भारत अपनी डिजिटल इंडिया पहल के पांचवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, देश को अब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ऑनलाइन बाजार के रूप में स्थान दिया गया है। Also Read भारतीय स्टार्टअप्स ने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने के फैसले का स्वागत किया, कहा अब होगी ‘डिजिटल स्वदेशी क्रांति’

(Edited by रविकांत पारीक)

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.