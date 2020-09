[फंडिंग अलर्ट] ईस्पोर्ट स्टार्टअप MPL ने सीरीज़ सी राउंड में जुटाया 90 मिलियन डॉलर का निवेश

ईस्पोर्ट्स और फैंटसी गेमिंग स्टार्टअप मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) ने एमडीआई वेंचर्स और पेगासस टेक वेंचर्स के साथ-साथ एसआईजी, आरटीपी ग्लोबल के नेतृत्व वाले सीरीज़ सी राउंड में 90 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। एमपीएल के मौजूदा निवेशक सिकोइया कैपिटल इंडिया, गो-वेंचर्स और बेस पार्टनर्स ने भी राउंड में भाग लिया।

नवीनतम दौर के साथ एमपीएल की कुल फंडिंग 130.5 मिलियन डॉलर हो गई है।

ताजा पूंजी का उपयोग एमपीएल के उत्पाद की पेशकश का विस्तार करने के लिए किया जाएगा, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग, ऑडियो और वीडियो सामग्री सुविधाओं जैसे सामाजिक फंक्शन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एमपीएल भी अपनी टीम को एक ऐसे समय में विकसित करेगा जब ऑनलाइन गेमिंग और फैंटसी खेलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है जो आईपीएल के दौरान चरम पर पहुंच गई है। चित्र: MPL

मोबाइल प्रीमियर लीग के सह-संस्थापक और सीईओ साई श्रीनिवास ने कहा, “फंडिंग का यह नवीनतम दौर हमें पूरे भारत और उसके बाहर भी दर्शकों का मनोरंजन करने और जोड़ने में सक्षम करेगा। गुणवत्ता तकनीक, प्रतिस्पर्धी भावना और ऐसे सुलभ तरीके से लोगों को आनंद दिलाने में सक्षम होना ही हमें उत्साहित करता है। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग विशाल और बढ़ती सगाई देख रहा है; इस स्थान का नेतृत्व करने के लिए एमपीएल की संभावित क्षमता के साथ यह ताज़ा पूंजी प्रमाण है।"

एमपीएल अपने ऐप पर 70 से अधिक गेम प्रदान करता है, जो भारत के सबसे तेजी से बढ़ते मोबाइल गेमिंग प्लेटफार्मों में से एक होने का दावा करता है और इसने पिछले 18 महीनों में 60 मिलियन उपयोगकर्ता जोड़े हैं। चित्र: योरस्टोरी

आरटीपी ग्लोबल में मैनेजिंग पार्टनर गैलिना चिफिना ने कहा, “हमने प्रारंभिक चरण में एमपीएल में निवेश किया क्योंकि हमने देखा कि टीम के पास ऑनलाइन गेमिंग स्पेस में प्रमुख मंच बनने की क्षमता थी। वर्तमान परिवेश में चुनौतीपूर्ण के रूप में भी हम मंच अवधारणा की सफलता और पहुंच से प्रभावित हैं, वे उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के अनुभव और सामाजिक संपर्क प्रदान करते हैं। एमपीएल का ट्रैक रिकॉर्ड खुद बोलता है, इसलिए हम टीम का समर्थन करने के लिए उत्साहित हैं क्योंकि वे बड़े हो रहे हैं और विस्तार कर रहे हैं।”

एमडीआई वेंचर्स के प्रमुख विंस्टन आदि ने कहा, “गेमिंग दुनिया में सबसे बड़े बढ़ते मनोरंजन उद्योगों में से एक रहा है और हम मानते हैं कि मोबाइल गेम्स ने इस उद्योग की प्रमुख वृद्धि में योगदान दिया है, खासकर एशिया में। हमें गर्व है कि एमपीएल ने प्रतिस्पर्धी गेमिंग को पैमाने पर पहुंचाया है। हम अपने भागीदारों के साथ निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए उत्साहित हैं क्योंकि वे अपने घर के बाजार और हमारे घरेलू बाजार, इंडोनेशिया दोनों में अपनी स्थिति मजबूत करते हैं।”

एमपीएल ने हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के लिए आधिकारिक प्रायोजक के रूप में साइन किया है। ये आईपीएल में सबसे ज्यादा चर्चित फ्रेंचाइजी में से दो हैं।

अभिषेक माधवन, वीपी, ग्रोथ एंड मार्केटिंग, एमपीएल, योरस्टोरी ने कहा, "बेशक, दो साल के स्टार्टअप के लिए इन बड़ी साझेदारियों में से किसी को भी खींचना आसान नहीं है, लेकिन यह हमारे विकास का एक प्रतिबिंब है जिसे हम थोड़े समय के लिए कर पाए हैं। हमने 3 से 4 गुना की वृद्धि की है। पूर्व कोविड-19 स्तरों के बाद से परिणामों को हम ब्रांड पहचान, बड़े पैमाने पर जागरूकता और एक बड़े स्तर पर उपयोगकर्ता के विश्वास पर देखते हैं।"

साई श्रीनिवास और शुभ मल्होत्रा द्वारा 2018 में स्थापित एमपीएल की 300 सदस्यीय टीम है जिसमें बेंगलुरु, पुणे और जकार्ता में कार्यालय हैं। इसने अपने मंच पर अपने शीर्षक प्रकाशित करने के लिए कई गेमिंग स्टूडियो और गेम डेवलपर्स के साथ साझेदारी की है।

