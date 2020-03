[फंडिंग अलर्ट] क्यूटॉक ने एक्सेल इंडिया और लाइट्सपीड वेंचर पार्टनर्स से जुटाए 1.6M मिलियन डॉलर

फोन कॉल को स्ट्रेस-फ्री बनाने के लिए डिजाइन किए गए स्मार्टफोन डायलर क्यूटॉक (QTalk) ने प्रोडक्ट और मार्केट डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए एक्सेल इंडिया और लाइट्सपीड वेंचर पार्टनर्स से सीड राउंड की फंडिंग में 1.6 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। सांकेतिक चित्र

क्यूटॉक, क्विप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का एकमात्र सार्वजनिक उत्पाद है, जिसने 2018 की शुरुआत में परिचालन शुरू किया था। आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र, सागर मोदी और अद्वैत विश्वनाथ द्वारा स्थापित, एप्लिकेशन का मिशन कुल मिलाकर कम्युनिकेशन में सुधार करने के लिए रास्ते की पहचान करना है।

क्यूटॉक न केवल यूजर्स को फोन कॉल करने की अनुमति देता है, बल्कि एक फोन कॉल के दौरान उसे अन्य काम जैसे कि YouTube चलाना, सर्फिंग करना या गेम खेलना आदि। संस्थापक ने बताया कि कोई भी Google Play Store के माध्यम से ऐप का अर्ली एक्सेस ले सकता है, और प्रोडक्ट अगले दो महीनों में जल्द ही फिर से तैयार हो जाएगा।

जुटाया गया फंड इस अर्ली-स्टेज प्रोडक्ट को एक महत्वपूर्ण रनवे देगा और इसे क्वालिटी टीम बनाने और प्रोडक्ट पर पुनरावृत्ति करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति भी देगा। फंडिंग के बारे में, सागर मोदी, सीईओ और संस्थापक, ने कहा, “हम अपनी यात्रा में भागीदार के रूप में एक्सेल और लाइट्सपेड को लेकर उत्साहित हैं। वे दुनिया भर में अपने निवेश से इस श्रेणी में बहुत अनुभव लाते हैं।”

बता दें कि अपनी स्थापना के बाद से ही बूटस्ट्रैप्ड, इस प्लेटफॉर्म ने 2019 के अंत में एक्सेल इंडिया और लाइट्सपीड से ऊपर दी गई फंडिंग जुटाई थी। कंपनी की 20 लोगों की कोरामंगला, बेंगलुरु स्थित एक टीम है। संस्थापक और सीईओ सागर मोदी ने आईआईटी-बॉम्बे से स्नातक किया है और अपनी पहली नौकरी छोड़ने के बाद जल्द ही उद्यमिता शुरू की।

कंपनी में एकमात्र व्यक्ति होने के नाते सागर ने ही इसके आर्कीटेक्ट और डिजाइनर के रूप में प्रोडक्ट का निर्माण किया। सह-संस्थापक अद्वैत, क्यूटॉक के साथ काम करने से पहले, एक स्टार्टअप चलाते थे और एक्सेल इंडिया की निवेश टीम के साथ काम करते थे। वह जून 2019 में टीम में शामिल हुए और ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं।

