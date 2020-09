मनचाही नौकरी पाने के लिए अपनाएं ये वास्तु टिप्स

हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए नौकरी ही आय का प्रमुख स्तोत्र है। पर नौकरी सिर्फ आय का जरिया ही नहीं है। आज आपकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का भी प्रमुख माध्यम है। आज कल के समय ऐसी कई परिस्थिति बनती है जब नौकरी छूट जाती है – कई बार आपकी गलती से और कई बार बिना आपकी गलती से। जैसे आजकल कई व्यवसाय कोरोना की मार झेल रहे है और इसके कारण कई लोगों की जॉब दांव पे लगी हुई है। इसकी सबसे ज्यादा मार वरिष्ठ पदों पे आसीन कर्मचारियों पर पड़ रही है। और तो और वरिष्ठता के साथ नया जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाता है।

वास्तु, प्रयास और कौशल का पर्याय नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि नई नौकरी पाने के लिए आपको जो प्रयास करने हैं और जो कौशल की आवश्यकता है वो तो आपको विकसित करनी ही होगी। घर बैठे-बैठे नया जॉब नहीं मिल सकता है। इस बात को ध्यान में रख कर आइए अब समझते हैं कि वास्तु से मनचाही जॉब पाने में कैसे मदद ली जा सकती है। वास्तु की उर्जाएं आपके अवचेतन मन को प्रेरित और प्रभावित कर नए अवसर तलाशने में कारगार सिद्ध हो सकती है। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि नए अवसर की वास्तु उर्जा हमारे घर में कहाँ मौजूद हैं।

घर का उत्तरीय क्षेत्र नए अवसर का क्षेत्र है यहाँ की उर्जाएं आपको नए अवसर प्रदान करती हैं। यहाँ पर टॉयलेट होना या कचरा होना नए जॉब को पाने में बहुत बड़ी बाधा बनता है। घर के उत्तर में पीला रंग होना या फिर रसोईघर होना भी नए अवसर पाने की उर्जा को कमजोर करता है। ALSO READ अगर आपके रिश्तों में है कड़वाहट तो जानिए वास्तु से कैसे करें इसे दूर? अलग-अलग प्रकार के व्यवसाय के लिए अलग-अलग दिशाएं महत्त्वपूर्ण है और इनमें मौजूद वास्तु दोषों को भी दूर करना ज़रूरी है। जैसे, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, शोध या डिज़ाइनर के जॉब के लिए उत्तर दिशा को ठीक रखना आवश्यक है, सरकारी नौकरी, मेनेजर की नौकरी के लिए पूर्व दिशा, सेल्स या इवेंट मैनेजमेंट के लिए दक्षिण-पूर्व, ग्राहक सेवा, मानव संसाधन, होटल प्रबंधन और नर्स के जॉब के लिए दक्षिण-पश्चिम, चीफ एग्जीक्यूटिव, कोच, जज, कॉर्पोरेट लॉ आदि जॉब्स के लिए पश्चिम दिशा, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एडमिन जैसे जॉब्स के लिए उत्तर-पश्चिम की उर्जाएं ज़रूरी हैं।

आइए अब कुछ सरल उपायों को समझते हैं। मनचाहा जॉब पाने के लिए आप घर की उत्तर दिशा में एक चुम्बक जमीन पर रखें, इसकी जगह आप एक शतरंज बोर्ड भी रख सकते हैं। पूर्व दिशा में पीतल का बना सूर्य 7 फुट से ज्यादा उंचाई पर स्थापित करें या एक राज्याभिषेक दर्शाता हुआ चित्र पूर्वी दीवार पर लगायें, अपने कौशल को तराशने के लिए घर के दक्षिण-पश्चिम में एक नटराज की मूर्ती रखें और घर के पश्चिम में विजयी मुद्रा दर्शाता अपना चित्र लगायें।

इसके अतिरिक्त आप घर के उत्तर में उन लोगों के चित्र लगा सकते हैं जिन से आप प्रेरणा लेते हैं और जो आपके ही व्यवसाय से हैं। घर के उत्तर-पश्चिम में आप अपने उन दोस्तों की या सहकर्मियों की फोटो लगा सकते हैं जो नया जॉब ढूँढने में आपकी मदद कर सकते हैं। इन सरल उपायों के सहयोग से और अपनी दृढ इच्छा-शक्ति और संकल्प-शक्ति से आप अवश्य ही मनचाहा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बस सतत प्रयास और आत्म-संबल की ज़रुरत है। आचार्य मनोज श्रीवास्तव ऐसे वास्तु कंसलटेंट और ज्योतिषी हैं जिनको बीस साल से ज्यादा का कॉर्पोरेट लीडरशिप का अनुभव है। वे पूर्व में एयरटेल, रिलायंस और एमटीएस जैसे बड़े कॉर्पोरेट हाउस में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत रहे हैं। आजकल वे पूर्ण रूप से एक वास्तु कंसलटेंट और ज्योतिषी के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।

अपने सवाल और सुझाव के लिये आप भी इनसे जुड़ सकते हैं : +91-9136001697, +91-7827892886 ALSO READ वास्तुशास्त्र: हर दिशा में अलग होता है बेडरूम का प्रभाव, यहां जानिए बेडरूम का वास्तु

