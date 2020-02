सरकारी नौकरियां 2020: इस हफ्ते इन सरकारी पदों पर निकली हैं नौकरियां, देखें विस्तृत जानकारी

देशभर से हाल ही में जारी की गई शीर्ष सरकारी नौकरियों के लिए रिक्तियां यहां अपडेट की गई हैं। अपनी योग्यता के अनुसार नवीनतम और आगामी सरकारी नौकरी 2020, रोजगार समाचार, वर्तमान रिक्ति विवरण, वेतन, नौकरी की जानकारी प्राप्त कर उनके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं।









1. पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (PPSC) भर्ती

पंजाब लोक सेवा आयोग ने 141 एग्रीकल्चर ऑफिसर (ग्रुप-A) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है।









अंतिम तिथि : 20 फरवरी, 2020





वेतनमान : 15600 – 39100/– रुपये ग्रेड वेतन : 5400/– रुपये





शैक्षिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी (कृषि) या एमएससी (कृषि) में डिग्री होनी चाहिए। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मैट्रिक के पंजाबी या इसके समकक्ष मानक।





आयु सीमा : न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है 01/01/2020 के अनुसार।





चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : सभी राज्यों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और पंजाब राज्य के पिछड़े वर्गों के लिए 1125/- और पंजाब राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल 500/– और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए, केवल पंजाब राज्य 1750/- और अन्य सभी के लिए श्रेणियाँ 3000/– केवल भारतीय राज्य बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से बैंक चालान द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें।









2. साउथ ईस्टर्न रेलवे भर्ती

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 1785 एक्ट अपरेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 03 फरवरी, 2020





वेतनमान : निर्दिष्ट नहीं





शैक्षिक योग्यता : 10 वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण और किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रासंगिक ट्रेडों में आईटीआई कोर्स।





आयु सीमा : (01.01.2020 को) जनरल के लिए 15 से 24 साल।





चयन प्रक्रिया : चयन मेरिट पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : उम्मीदवारों को 100/- रुपये का भुगतान करना होगा ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें।









3. दिल्ली फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट भर्ती

दिल्ली वन विभाग ने 226 फ़ॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड और फ़ॉरेस्ट रेंजर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 13 फरवरी, 2020





पद का नाम – वन रक्षक (वन गार्ड)

रिक्तियों की संख्या: 211

वेतनमान - 5,200 – 20,200/– रुपये (प्रति माह)





पद का नाम – वाइल्डलाइफ गार्ड

रिक्तियों की संख्या : 11

वेतनमान - 18,000 – 56,900/– रुपये – Level 1 (प्रति माह)





पद का नाम – वन रेंजर

रिक्तियों की संख्या : 04

वेतनमान - 35,400 – 1,12,400/ रुपये – Level 6 (प्रति माह)





शैक्षिक योग्यता :

फ़ॉरेस्ट गार्ड के लिए : मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं / सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण।





फ़ॉरेस्ट रेंजर के लिए : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/ संस्थान से विज्ञान विषय के साथ स्नातक की डिग्री अथवा इंजीनियरिंग डिग्री।





वाइल्डलाइफ गार्ड के लिए : मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण।









आयु सीमा : (13.02.2020 को) वन रक्षक और वाइल्डलाइफ गार्ड के लिए 18 से 27 साल और फ़ॉरेस्ट रेंजर के लिए 30 साल।





चयन प्रक्रिया : चयन ऑनलाइन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : जनरल / ओबीसी / EWS के लिए 100/– डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट-बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें, एससी / एसटी / महिला के लिए कोई शुल्क नहीं।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें।









4. इंडियन कोस्ट गार्ड (भारतीय तटरक्षक बल) भर्ती

इंडियन कोस्ट गार्ड ने भारतीय तटरक्षक की नौकरी में रुचि रखने वाले 10+2 वीं पास उम्मीदवारों से नाविक (सामान्य ड्यूटी) 10+2 प्रवेश GD 02/2020 बैच के लिए आवेदन आमंत्रित किया है।





अंतिम तिथि : 02 फरवरी 2020





वेतनमान : 21700/- रुपये - Level 3 (प्रति माह)





शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण :





ऊँचाई - 157 सेमी, दौड़ - 7 मिनट में 1.6 किमी, उठक-बैठक - 20 स्क्वाट्स अप और पुश अप - 10 पुश अप।









शैक्षिक योग्यता : केंद्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गणित और भौतिकी में कुल 50% अंक और 10+2 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए, इसकी विस्तृत जानकारी आप कॉरपोरेशन की ओर से जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन में देख सकते हैं।





आयु सीमा : 18 से 22 वर्ष (01 अगस्त 1998 से 31 जुलाई 2002 के बीच जन्म)





चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : भारतीय तटरक्षक नाविक जीडी रिक्ति के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें।









5. राजस्थान हाई कोर्ट (HCRAJ) भर्ती

राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती ने 434 स्टेनोग्राफर (ग्रेड III) के लिए आवेदन मांगे हैं।





अंतिम तिथि : 28 फरवरी, 2020





वेतनमान : 33,800 – 1,06,700/– रुपये (प्रति माह)





शैक्षिक योग्यता : 12 वीं परीक्षा पास या Senior Secondary परीक्षा आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स में और “O” या उच्चतर स्तर के सर्टिफिकेट कोर्स या COPA / DPCS प्रमाणपत्र या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर एप्लीकेशन या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या RSCIT या 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एक वैकल्पिक विषय कंप्यूटर साइंस या समकक्ष या उच्च योग्यता के रूप में।





आयु सीमा : 28.02.2020 को 18 से 35 वर्ष।





चयन प्रक्रिया : चयन शॉर्टहैंड डिक्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट और साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : सामान्य / ओबीसी / EWS के लिए 650/– , ओबीसी NLC के लिए 550/– और SC / ST / PWD के लिए 400/– रुपये ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें।









6. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा SES 2020 के लिए 89 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है।





अंतिम तिथि : 10 मार्च, 2020





वेतनमान : Level 12





शैक्षिक योग्यता : सिविल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से।





आयु सीमा : (01.01.2019 को) 21 से 30 वर्ष।





चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : अन्य सभी उम्मीदवारों को 400 रुपये और छत्तीसगढ़ की एससी / एसटी / ओबीसी श्रेणी के लिए 300/- रुपये का भुगतान करना होगा क्रेडिट / डेबिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग या चालान के माध्यम से।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें।









7. राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) भर्ती

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड ने 62 अन्वेषक (Investigator) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 7 फरवरी, 2020





वेतनमान : Pay Matrix L-10





शैक्षिक योग्यता : Graduate degree in Maths or Statistics OR Junior Certificate of the Agricultural Research Statistics Institution ICAR.





आयु सीमा : न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष है 01/01/2020 के अनुसार।





चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : उम्मीदवार सामान्य और बीसी (Creamy layer) / विशेष बीसी वर्ग से संबंधित के लिए 450 और राजस्थान के Non Creamy layer BC & Special BC उम्मीदवारों के लिए 350 और राजस्थान के SC/ ST जाति के लिए 250/– रुपये का भुगतान करना होगा।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें।









8. एम्स, पटना भर्ती

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पटना ने 206 नर्सिंग ऑफिसर (स्टाफ नर्स) के लिए आवेदन आमंत्रित किया है।





अंतिम तिथि : 12 फरवरी, 2020





वेतनमान : 44,900 – 1,42,400/- रुपये (प्रति माह) - Level 7





शैक्षिक योग्यता : इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से B.Sc. (Hons.) Nursing /B.Sc. Nursing या B.Sc. (पोस्ट-सर्टिफिकेट) / पोस्ट बेसिक B.Sc. Nursing या जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में भारतीय नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान / बोर्ड या काउंसिल से न्यूनतम 50 बेड वाले अस्पताल में दो साल का अनुभव।





आयु सीमा : (12.02.2020 को) 21 से 30 साल।





चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : जनरल / ओबीसी के लिए 1500/– और SC / ST / EWS / महिला उम्मीदवारों के लिए 1200/– रुपये ऑनलाइन मोड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें।









9. Export-Import बैंक ऑफ इंडिया (EXIM) भर्ती

Export-Import बैंक ऑफ इंडिया ने डिप्टी मैनेजर, मैनेजर और विभिन्न रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे हैं।





अंतिम तिथि : 22 फरवरी, 2020





पोस्ट का नाम - मैनेजर (MM II)

रिक्तियों की संख्या - 08 पद

वेतनमान – 31,705 - 45,950/- रुपये (प्रति माह)





पोस्ट का नाम - Administrative Officer

रिक्तियों की संख्या - 04 पद

वेतनमान – 23,700 - 42,020/- रुपये (प्रति माह)





पोस्ट का नाम - डिप्टी मैनेजर (JM I)

रिक्तियों की संख्या - 05 पद

वेतनमान – 23,700 - 42,020/- रुपये (प्रति माह)





पोस्ट का नाम - Officers on Contract – IT

रिक्तियों की संख्या - 03 पद

वेतनमान – 1,40,0000/- रुपये (Per Annum)





पोस्ट का नाम - Chief Manager (MM III)

रिक्तियों की संख्या - 02 पद

वेतनमान – 42,020 - 51,490/- रुपये (प्रति माह)





शैक्षिक योग्यता : आवेदक के पास देश के किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक/B.E/ B.Tech/M. Tech/MCA या समकक्ष होनी चाहिए।





आयु सीमा : 27 वर्ष और 40 वर्ष (आयु की गणना 01.02.2020 के आधार पर की जाएगी)।





चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : जनरल / EWS / ओबीसी उम्मीदवार 600/– डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें, SC / ST / PWD उम्मीदवार 100/- रुपये का भुगतान करें।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें।









10. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT), कानपुर भर्ती

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, कानपुर ने प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 02 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 10 फरवरी, 2020





वेतनमान : 26400 – 66000/– रुपये (प्रति माह)





शैक्षिक योग्यता : M.Tech (इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग) / B.Tech





आयु सीमा : IIT कानपुर नियमों के अनुसार।





चयन प्रक्रिया : चयन साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : कोई आवेदन शुल्क नहीं है।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें।