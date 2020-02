सरकारी नौकरियां 2020: इस हफ्ते इन सरकारी पदों पर निकली हैं नौकरियां, देखें विस्तृत जानकारी

देशभर से हाल ही में जारी की गई शीर्ष सरकारी नौकरियों के लिए रिक्तियां यहां अपडेट की गई हैं। अपनी योग्यता के अनुसार नवीनतम और आगामी सरकारी नौकरी 2020, रोजगार समाचार, वर्तमान रिक्ति विवरण, वेतन, नौकरी की जानकारी प्राप्त कर उनके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं।





1. भारतीय संग्रहालय, कोलकाता भर्ती

भारतीय संग्रहालय, कोलकाता ने 14 यंग प्रोफेशनल वेकेंसी के लिए आवेदन आमंत्रित किया है।





अंतिम तिथि : 16 मार्च, 2020





वेतनमान : रुपये 35000/– (प्रति माह)





शैक्षिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री और न्यूनतम 2 साल का कार्य अनुभव।





आयु सीमा : 16.03.2020 को 35 साल।





चयन प्रक्रिया : चयन व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : कोई आवेदन शुल्क नहीं है।





आवेदन कैसे करें : इच्छुक और पात्र उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में, सभी संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी, अनुभव और हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर के साथ Director, Indian Museum, 27 Jawaharlal Nehru Road, Kolkata 700016 को भेज दें।





महत्वपूर्ण लिंक : एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिये यहां क्लिक करें।









2. कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (KSRTC) भर्ती

कर्नाटक सड़क परिवहन निगम ने 3745 ड्राइवर और कंडक्टर पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की है।





अंतिम तिथि : 23 मार्च, 2020





वेतनमान : ड्राइवर - 1200, 12400 – 19550/– रुपये (प्रति माह)

ड्राइवर सह-कंडक्टर - 2545, 12400 – 19550/– रुपये (प्रति माह)





शैक्षिक योग्यता : उम्मीदवारों के पास 10 वीं कक्षा और वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। शैक्षणिक प्रमाणन के लिए विज्ञापन देखें।





आयु सीमा : (20.03.2020 को) जनरल के लिए 24 से 35 वर्ष & 2A / 2B / 3A / 3B के लिए 24 से 38 वर्ष और दूसरों के लिए 24 से 40 साल।





चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : सामान्य / ओबीसी (2A / 2B / 3A और 3B) रुपये 500/– जबकि SC / ST / Cat-1 / PWD रुपये 250/- ऑनलाइन डेबिट / क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









3. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) भर्ती

नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी और असिस्टेंट मैनेजर के 16 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है।





अंतिम तिथि : 18 मार्च, 2020





वेतनमान : मैनेजमेंट ट्रेनी - 40000 – 140000/- रुपये

असिस्टेंट मैनेजर - 70000 – 200000/- रुपये





शैक्षिक योग्यता : मैनेजमेंट ट्रेनी - चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या कॉस्ट अकाउंटेंट (CMA)

असिस्टेंट मैनेजर - चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के साथ किसी भी विषय में डिग्री या कॉस्ट अकाउंटेंट (CMA)





आयु सीमा : 19.02.2020 को 30 साल और 44 साल।





चयन प्रक्रिया : चयन व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए रुपये 500/– और असिस्टेंट मैनेजर के लिए रुपये 100/– ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। SC / PWD के लिए कोई शुल्क नहीं।





आवेदन कैसे करें : इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट http://www.nalcoindia.com के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और उम्मीदवार स्वयं सत्यापित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं। Recruitment Cell, HRD Department, National Aluminium Company Limited, NALCO Bhawan, P/1, Nayapalli, Bhubaneswar – 751013, Odisha





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









4. पूर्वी रेलवे (Eastern Railway) भर्ती

पूर्वी रेलवे ने एक्ट अपेरेंटिस के लिए 2792 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 13 मार्च, 2020





वेतनमान : निर्दिष्ट नहीं





शैक्षिक योग्यता : उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा की परीक्षा या उसके समकक्ष न्यूनतम 50% अंकों के साथ कुल मिलाकर उत्तीर्ण होना चाहिए और NCVT / SCVT द्वारा में जारी Trade में प्रमाणपत्र होना चाहिए।





आयु सीमा : 30.03.2020 को 15 से 24 वर्ष।





चयन प्रक्रिया : चयन मेरिट पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : जनरल / ओबीसी के लिए रुपये 100/– डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। एससी / एसटी / PWD / महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क नहीं।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









5. सीमा सुरक्षा बल (BSF) भर्ती

सीमा सुरक्षा बल ने B और C ग्रुप में 317 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 15 मार्च, 2020





वेतनमान : 21700 - 112400/– रुपये





शैक्षिक योग्यता : मैट्रिकुलेशन या 10+2 या समकक्ष या बैचलर डिग्री मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना पर जाएं।





आयु सीमा : (15.03.2020 को) 22 से 28 वर्ष।





शारीरिक मानक परीक्षण :





ऊंचाई - पुरुष - 165 सेमी (एसटी के लिए 162.05 सेमी), महिला – 155 सेमी (एसटी के लिए 150 सेमी)





छाती - 78 सेमी – विस्तार के बाद 83 सेमी





वजन - ऊंचाई और उम्र के अनुरूप





रेस 05 किमी 24 मिनट में (लद्दाख क्षेत्र के लिए 6.30 मिनट में 1 मील) महिला - 8.30 मिनट में 1.6 किमी (लद्दाख क्षेत्र के लिए 4.00 मिनट में 800 मीटर)





चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा / साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : SI पोस्ट के लिए रुपये 200/- डिमांड ड्राफ्ट / पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। HC / CT (चालक दल) के पद के लिए रुपये 100/- जबकि एससी / एसटी / पूर्व सैनिकों के लिए कोई शुल्क नहीं।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









6. पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड (WBHRB) भर्ती

पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड ने 300 ड्राइवर (चालक) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 04 मार्च, 2020





वेतनमान : 22700/– रुपये (प्रति माह)





शैक्षिक योग्यता : कक्षा आठवीं और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कम से कम पांच साल का अनुभव।





आयु सीमा : (01.01.2020 को) 40 वर्ष।





चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन ड्राइविंग स्किल टेस्ट और साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : जनरल / ओबीसी उम्मीदवारों के लिए रुपये 160/– शुल्क का भुगतान GRIPS (सरकारी रसीद पोर्टल प्रणाली), सरकार के माध्यम से करें। पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और पीएच के लिए शुल्क नहीं।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









7. ​​बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) भर्ती

बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर के 6437 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है।





अंतिम तिथि : 28 फरवरी, 2020





वेतनमान : ग्रेड पे – Level - 9





शैक्षिक योग्यता : भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से एमबीबीएस डिग्री और प्रासंगिक विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा।





आयु सीमा : (01.08.2019 को) 21 से 37 वर्ष (पुरुष) और 21 से 40 (महिला)





चयन प्रक्रिया : चयन मेरिट पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : बिहार के एससी / एसटी / पीएच महिला उम्मीदवारों के लिए रुपये 50/– डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें। जनरल / ओबीसी / अन्य राज्य के लिए रुपये 200/– का भुगतान करें।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









8. हरियाणा ग्राम सचिव भर्ती

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा ग्राम सचिव के 697 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं।





अंतिम तिथि : 02 मार्च, 2020





वेतनमान : 19900 – 63200/- रुपये





शैक्षिक योग्यता : उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए और मैट्रिक मानक या उच्च शिक्षा तक हिंदी / संस्कृत होनी चाहिए।





आयु सीमा : 17 से 42 साल (आयु की गणना 03.07.2019 के आधार पर की जाएगी)





चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : पुरुष जनरल - 100/- , रिजर्व - 25/- और महिला (हरियाणा निवासी) जनरल - 50, और रिजर्व - 13/- रुपये।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









9. पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (WBPSC) भर्ती

पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग इंस्पेक्टर की वेकेंसी के लिए 17 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 11 मार्च, 2020





वेतनमान : 9000 – 40500/- रुपये ग्रेड वेतन : 4400/– रुपये





शैक्षिक योग्यता : Graduate of a recognized university in Science with Physics as one of the

subjects, Technology or Engineering





आयु सीमा : (01.01.2020 को) 36 साल।





चयन प्रक्रिया : चयन प्रारंभिक स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : जनरल / ओबीसी के लिए रुपये 160/– डेबिट / क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









10. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) भर्ती

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने तकनीशियन के 8 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है।





अंतिम तिथि : 06 मार्च, 2020





वेतनमान : 7000/– रुपये (प्रति माह)





शैक्षिक योग्यता : 10+2 Vocational (मेडिकल लैब तकनीशियन / एक्स-रे तकनीशियन / नेत्र तकनीशियन)





आयु सीमा : BARC नियमानुसार।





चयन प्रक्रिया : चयन मेरिट पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : कोई आवेदन शुल्क नहीं है।





आवेदन कैसे करें : इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को Deputy Establishment Officer (R-v). Bhabha Atomic Research Centre. Trombay. Mumbai – 400085 को भेज सकते हैं।





महत्वपूर्ण लिंक : विज्ञापन और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिये यहां क्लिक करें।