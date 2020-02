सरकारी नौकरियां 2020: इस हफ्ते इन सरकारी पदों पर निकली हैं नौकरियां, देखें विस्तृत जानकारी

देशभर से हाल ही में जारी की गई शीर्ष सरकारी नौकरियों के लिए रिक्तियां यहां अपडेट की गई हैं। अपनी योग्यता के अनुसार नवीनतम और आगामी सरकारी नौकरी 2020, रोजगार समाचार, वर्तमान रिक्ति विवरण, वेतन, नौकरी की जानकारी प्राप्त कर उनके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं।





1. हरियाणा (HSSC) शिक्षक भर्ती

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने PG पास उम्मीदवारों के लिए 3864 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) वैकेंसी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 02 मार्च, 2020





वेतनमान : 47600 – 151100/- रुपये Level -8 (प्रति माह)





शैक्षिक योग्यता : M.A. Physical Educationor M.P.Ed.with at least 50% marks,andBachelor of Physical Education (B.P.Ed.) or Diploma in Physical Education (D.P.Ed.) or its equivalent from recognized university.





आयु सीमा : 18 से 42 वर्ष 18.09.2019 को।





चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा और सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : पुरुषों के लिए रुपये 500 (जनरल), रुपये 125 (रिजर्व) और महिलाओं (हरियाणा निवासी) रुपये 125 (जनरल), रुपये 75 (रिजर्व) ऑनलाइन / ऑफलाइन भुगतान मोड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें, PWD / पूर्व सैनिक उम्मीदवार के लिए कोई शुल्क नहीं।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









2. साउथ इंडियन बैंक भर्ती

साउथ इंडियन बैंक प्रोबेशनरी मैनेजर के 15 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।





अंतिम तिथि : 23 फरवरी, 2020





वेतनमान : 31705 – 45950/– रुपये (प्रति माह)





शैक्षिक योग्यता : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ACA) के सदस्य।





आयु सीमा : (31.12.2019 को) 28 साल।





चयन प्रक्रिया : चयन ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कसन और व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : जनरल / ओबीसी उम्मीदवारों को 800/– रुपये जबकि एससी / एसटी श्रेणी के लिए 200/– रुपये का भुगतान करना होगा ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









3. भारतीय वन सेवा (IFS) भर्ती

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भारतीय वन सेवा (IFS) में रिक्त 90 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए है।





अंतिम तिथि : 03 मार्च, 2020





वेतनमान : निर्दिष्ठ नहीं





शैक्षिक योग्यता : कम से कम एक विषय में स्नातक की डिग्री Animal Husbandry & Veterinary Science, Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Physics, Statistics and Zoology में या किसी भी विश्वविद्यालय की Agriculture, Forestry या इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री।





आयु सीमा : 01.08.2020 को न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा 21 से 32 वर्ष है।





चयन प्रक्रिया : चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : उम्मीदवारों को जनरल / ओबीसी के लिए 100/- रुपये का भुगतान करना होगा एसबीआई शाखा बैंक को नकद द्वारा, या एसबीआई की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा / मास्टर क्रेडिट / डेबिट कार्ड का उपयोग करके अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) भर्ती

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने 1054 जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं।





अंतिम तिथि : 02 अप्रैल, 2020





वेतनमान : पे मैट्रिक्स लेवल - 10





शैक्षिक योग्यता : संबधित इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में डिग्री।





आयु सीमा : न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष है 01/01/2021 के अनुसार (नियमों के अनुसार छूट)





चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : उम्मीदवार सामान्य और बीसी (Creamy layer) / विशेष बीसी वर्ग से संबंधित के लिए 450/- और राजस्थान के Non Creamy layer BC & Special BC उम्मीदवारों के लिए 350/- और राजस्थान के SC/ ST जाति के लिए 250/– रुपये का भुगतान करना होगा। ई-मित्रा / सीएससी या नेट बैंकिंग / एटीएम कम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









5. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (RPCAU) भर्ती

राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने लोअर डिवीजन क्लर्क, अकाउंटेंट समेत कुल 57 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं।





अंतिम तिथि : 07 मार्च, 2020





वेतनमान : निर्दिष्ठ नहीं





शैक्षिक योग्यता : 10 + 2 या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता और हिंदी/अंग्रेजी टाइपिंग की गति।





आयु सीमा : (07.003.2020 को) 30-58 वर्ष।





चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : जनरल / ओबीसी के लिए 1000/– रुपये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान करें। एससी / एसटी / पूर्व सैनिकों के लिए कोई शुल्क नहीं।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









6. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) भर्ती

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने वर्क सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन समेत कुल 1137 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं।





अंतिम तिथि : 24 मार्च, 2020





वेतनमान : निर्दिष्ठ नहीं





शैक्षिक योग्यता : सभी पदों के लिए अलग अलग योग्यता हैं, अधिक जानकारी के लिए विज्ञापन देखें।





आयु सीमा : (24.03.2020 को) 17 से 42 वर्ष।





चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : सभी उम्मीदवार परीक्षा शुल्क ऑनलाइन / ऑफलाइन भुगतान मोड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









7. उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) भर्ती

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) ने 1954 ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे हैं।





अंतिम तिथि : 07 मार्च, 2020





वेतनमान : 20000 – 100000/– रुपये





शैक्षिक योग्यता : आधिकारिक नोटिफिकेशन https://www.sids.co.in/upsrlm/dindex.php में देख सकते हैं।





आयु सीमा : 13.02.2020 को जिला और ब्लॉक स्तर के पदों के लिए 40 साल और राज्य स्तरीय पदों के लिए 55 साल।





चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा / साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : कोई आवेदन शुल्क नहीं है।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









8. ​​बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) भर्ती

बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर भर्ती (JE) के लिए 6379 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 17 फरवरी, 2020





वेतनमान : ग्रेड पे – 4600/- रुपये





शैक्षिक योग्यता : सिविल / इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा।





आयु सीमा : (01.08.2018 को) 18 से 37 वर्ष (पुरुष) और 18 से 40 (महिला)





चयन प्रक्रिया : चयन मेरिट पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : बिहार के एससी / एसटी / पीएच महिला उम्मीदवारों के लिए 50/– रुपये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें। जनरल / ओबीसी / अन्य राज्य के लिए 200/– रुपये का भुगतान करें।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









9. मेकॉन लिमिटेड भर्ती

मेकॉन लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट समेत कुल 49 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 20 मार्च, 2020





वेतनमान : 20600 – 51300/- रुपये (प्रति माह)





शैक्षिक योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से Graduate, Diploma, MBBS में डिग्री।





आयु सीमा : (20.02.2020 को) 30 से 52 साल।





चयन प्रक्रिया : चयन लिखित व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : जनरल / ओबीसी / EWS के लिए 1000/– रुपये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। एससी / एसटी / PWD / पूर्व सैनिकों के लिए कोई शुल्क नहीं।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









10. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) भर्ती

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 12 वीं पास उम्मीदवारों से 1412 हेड कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 06 मार्च, 2020





वेतनमान : 25500 – 81100 रुपये (प्रति माह)





शैक्षिक योग्यता : केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं पास।





आयु सीमा : 01.08.2019 को 32 साल, नियमों के अनुसार छूट।





चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक, शारीरिक रूप से दक्षता परीक्षण और चिकित्सा परीक्षा पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : कोई आवेदन शुल्क नहीं है।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।