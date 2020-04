होंडा कार्स ने ऑनलाइन बिक्री के लिए पेश किया ‘होंडा फ्रॉम होम’

नयी दिल्ली, कार बनाने वाली कंपनी होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल) ने ऑनलाइन कार बिक्री के लिए ‘होंडा फ्रॉम होम’ मंच की पेशकश की है। कंपनी ने सोमवार को बताया कि इससे ग्राहकों को उसके डीलर के पास जाए बिना ही कार खरीदने की सुविधा मिलेगी। फोटो क्रेडिट: autocar india कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट पर ही अलग से इस मंच को पेश किया है। जल्द ही कंपनी इसे अपने देशभर में फैले डीलरों के साथ जोड़ देगी। इससे ग्राहक घर बैठे ही कार की बुकिंग कर सकेंगे।

कंपनी के वरिष्‍ठ उपाध्‍यक्ष और निदेशक (बिक्री एवं विपणन) राजेश गोयल ने कहा, “उपभोक्‍ता अब घर बैठे किसी भी समय इस मंच पर कार की बुकिंग करा सकते हैं। यह कार खरीद के अनुभव को डिजिटल करने की हमारी योजना का ही हिस्सा है।” कंपनी ने कहा कि ग्राहक वेब ब्राउजर में सीधे https://www.hondacarindia.com/honda-from-home टाइप करके भी इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

हुंडई मोटर इंडिया भी इससे पहले देशभर में स्थित अपने 500 डीलरों के बिक्री नेटवर्क को अपने आनलाइन बिक्री प्लेटफार्म पर जोड़ चुकी है। कंपनी के इस प्लेटफार्म पर ग्राहकों को पूरी बिक्री प्रक्रिया का नया अनुभव मिलेगा। Also Read अब होगी कोरोना संक्रमण की भविष्यवाणी, IIT दिल्ली ने बनाया खास डैशबोर्ड

(Edited by रविकांत पारीक)

