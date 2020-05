पंजाब पुलिस ने किया ये सराहनीय काम, महिला को वापस मिले एक लाख रुपये

महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने के लिए एक बैंक से एक लाख रुपये निकाले थे। सांकेतिक चित्र

फगवाड़ा (पंजाब), यहां हरगोविंद नगर में यातायात पुलिस ने बृहस्पतिवार को एक महिला के पर्स को वापस कर दिया, जिसमें एक लाख रुपये रखे थे।

कपूरथला जिले के भबियाना गांव की रहने वाली सुखविंदर कौर ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने और उनके पति ने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने के लिए एक बैंक से एक लाख रुपये निकाले थे।

उसने कहा, ‘‘जब मैं अपने पति की मोटर साइकिल पर पीछे की सीट पर बैठी और हरगोबिंद नगर इलाके से गुज़री, तो मेरा पर्स हाथ से फिसलकर कहीं गिर गया।’’ उसने बताया कि काफी दूर जाने के बाद मुझे इसका पता चला।

उसने कहा, ‘‘जब मुझे इसका पता चला, तो हम बहुत जल्द वापस गये और पुलिस से इस बारे में पूछा।’’ इस बीच, हरगोबिंद नगर में यातायात ड्यूटी पर तैनात दो सहायक उप निरीक्षक सुरिंदरपाल सिंह और अमरजीत सिंह ने पर्स देखा और उसे उठा लिया। जब उन्होंने इसे खोला, तो उन्होंने इसमें बड़ी राशि पायी। उन्होंने यातायात प्रभारी निरीक्षक रंजीत कुमार को इसकी सूचना दी, जिन्होंने उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा।

जब परेशान महिला उनके पास पहुंची, तो उन्होंने अपने प्रभारी की मौजूदगी में उसे एक लाख रुपये के साथ पर्स वापस कर दिया। दंपति ने पुलिस की ईमानदारी के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। Also Read कोरोनावायरस: निंजाकार्ट की नई पहल लॉकडाउन के दौरान किसानों की फसलों को बर्बाद होने से बचा रही है

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com