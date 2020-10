फर्श से अर्श तक: 3 लाख रुपये की बचत से शुरू की ऑर्गेनिक फूड कंपनी; आज है 40 करोड़ रुपये का टर्नओवर

जब उनके प्रियजन को कैंसर हो गया, तो सिद्धार्थ संचेती ने एक स्वस्थ जीवन शैली का नेतृत्व करने की आवश्यकता पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उनके अनुसार, स्वस्थ जीवन जीने के लिए जैविक और स्थायी भोजन का सेवन पहला कदम था।

जब जोधपुर के रहने वाले इस नए उद्यमी ने खेतों का दौरा किया, तो उन्होंने मिट्टी की गुणवत्ता में उच्च स्तर की कमी देखी। इसने उन्हें जैविक खेती व्यवसाय शुरू करने के लिए मजबूर किया, जो एक स्थायी तरीके से स्वस्थ कृषि खाद्य पदार्थों का उत्पादन करता हो।

2009 में, सिद्धार्थ और उनके भाई मोहनीश संचेती ने एग्रोनिक फूड्स की शुरुआत की, जो किसानों के साथ संगठित, जैविक खेती करने में सक्षम है। कंपनी यह भी सुनिश्चित करती है कि गुणवत्ता के मानदंडों के पालन के साथ कृषि उपज का प्रसंस्करण और खुदरा बिक्री हो।

सिद्धार्थ कहते हैं, “उस समय, वहाँ ज्यादा कंपनियां नहीं थीं जो ऐसा कर रही थीं। आज हम जैविक खाद्य उत्पादन के लिए 40,000 किसानों के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे उत्पाद केवल जैविक उत्पादकों और हार्वेस्टर से आते हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रमाणित है और मिट्टी की प्रोफ़ाइल और जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद करता है।“

इस साल, 150-कर्मचारियों वाली यह कंपनी 40 करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद कर रही है। एग्रोनिक फूड्स की टीम योरस्टोरी के साथ एक साक्षात्कार में, सिद्धार्थ ने एग्रोनिक फूड्स के बिजनेस मॉडल और उसके ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का वर्णन किया।

यहां पढ़िए साक्षात्कार के संपादित अंश: योरस्टोरी (YS): आपने इस कंपनी को शुरू करने के लिए संसाधनों को कैसे इकट्ठा किया? और इसमें कितना निवेश किया था? सिद्धार्थ संचेती (SS): बिजनेस शुरूआत से ही सेल्फ-फंडेड है। मैंने अपनी व्यक्तिगत बचत से 3 लाख रुपये का निवेश किया। मेरे पास अपने परिवार से धन प्राप्त करने का विकल्प था, लेकिन मैंने अपनी बचत का उपयोग किया क्योंकि मैं कम लागत वाले मॉडल पर काम करना चाहता था और धीरे-धीरे व्यवसाय बढ़ाता था।

हमारा दृष्टिकोण हमेशा सही तरीके से पूंजी का उपयोग करने का रहा है, अर्थात्, एक तरह से जो हमें निवेश पर अधिकतम रिटर्न देता है। YS: आपकी शुरुआती चुनौतियां क्या थीं? उन्हें कैसे हल किया गया? SS: पहले तीन साल संघर्ष भरे थे। इसके बाद, जैविक भोजन एक नई अवधारणा थी। बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह क्या है। हमें सोर्सिंग, सर्टिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन आदि में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुरू में किसानों को हमारे लिए ऑर्गेनिक फूड उगाना और उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल था।

पहली डील में क्रैक करने में छह महीने लग गए। सर्वाइवल तब से अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इंडस्ट्री काफी हद तक बेरोज़गार थी। लेकिन हम एक समय में एक काम करके बच गए और कभी हार न मानने के रवैये के साथ चुनौतियों का सामना किया।

एक फाउंडर के रूप में, मुझे हर ऑपरेशनल स्टेज में शामिल होने और लोगों को जहां आवश्यक हो, मदद देने के बीच सही संतुलन का पता लगाना था। ALSO READ 5 हजार रुपये से शुरू होकर 8700 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली पोल्ट्री कंपनी बनने तक, कोयम्बटूर स्थित सुगना फूड्स की कहानी YS: एग्रोनिक का बिजनेस मॉडल क्या है? SS: हम प्रोड्यूसर, प्रोसेसर, और ऑर्गेनिक फूड के सेलर हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाते हुए, अपनी उपज का उत्पादन खेत स्तर से करते हैं। हमारा पहला कदम पारंपरिक से जैविक, और एक किसान सहकारी समिति के गठन से भूमि का रूपांतरण है।

इसके बाद, हम किसानों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित करते हैं। वे हमारी मांग के अनुसार फसल उगाते हैं और हम इसे वापस खरीद लेते हैं। हम उन्हें अपनी सुविधाओं में संसाधित करते हैं और उन्हें पुनर्विक्रेताओं, आयातकों और वितरकों के लिए पैक करते हैं। यह फार्म-टू-वर्क अप्रोच हमें हाई क्वालिटी कंट्रोल प्रदान करती है। हम उचित मूल्य निर्धारण के तरीकों को भी लागू करते हैं क्योंकि इसमें कोई बिचौलिए शामिल नहीं हैं। हम 'बिना किसी सवाल' वाली रिटर्न पॉलिसी पर काम करते हैं जहां ग्राहक गुणवत्ता के मामले में किसी भी प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं। कई कंपनियों के लिए बल्क रिटर्न मुश्किल है, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता के मानदंडों में कठोर हैं कि यह रिटर्न पॉलिसी हमारे सभी खरीदारों पर लागू होती है। अपने ग्रीन सेंस ब्रांड के तहत बने एग्रोनिक फूड्स के प्रोडक्ट्स YS: आपके विभिन्न ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स कौन-कौनसे हैं और वे दूसरों से अलग क्यों हैं? SS: हम ऑर्गेनिक रूप से उगने वाले मसालों, जड़ी-बूटियों, अनाजों, मैदा, कोल्ड-प्रेस्ड ऑयल आदि बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जोधपुर, राजस्थान और महुआ, गुजरात में हमारी सुविधाओं में होती है।

हमारे प्रोडक्ट्स फूड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या को संबोधित करते हैं: मिलावट, रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और अस्वच्छ प्रसंस्करण और भंडारण। ये कई स्वास्थ्य मुद्दों जैसे कि कैंसर, कम प्रतिरक्षा और अन्य जीवन शैली की बीमारियों, और मृदा की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं।

हमारी जैविक खेती प्रक्रिया किसी भी स्तर पर रासायनिक और सिंथेटिक उर्वरकों या संरक्षक का उपयोग नहीं करती है। प्रक्रिया पूरी तरह से स्वच्छ है और हर कदम पर निगरानी रखी जाती है। हर अनाज को उस खेत में वापस खोजा जा सकता है जहां उसे उगाया गया था। हमारे पास BRC और HACCP जैसे कई खाद्य और गुणवत्ता प्रमाणपत्र हैं।

इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, हमारी कीमत थोड़ी अधिक है। ग्राहक बिना किसी झिझक के प्रोडक्ट्स का पेमेंट कर रहे हैं। ALSO READ फर्श से अर्श तक: गुरुद्वारों के बाहर कैनोला ऑयल बेचने से लेकर 165 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक: Jivo वेलनेस की कहानी YS: कृषि उत्पादन बढ़ने और इसे किसानों को बेचने से कैसे फायदा होता है? SS: हम किसानों की पूरी उपज को खरीदते हैं, और इसलिए, उन्हें बिचौलियों के पास जाने या अपनी उपज बेचने की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम बाजार मूल्य के शीर्ष पर एक प्रीमियम का भुगतान करते हैं ताकि अधिक किसान हमारे लिए जैविक खाद्य पदार्थ उगाने के लिए प्रेरित हों।

हम उन्हें हर कदम पर प्रशिक्षित करते हैं, मिट्टी की कटाई से लेकर कटाई के बाद तक। इसके अलावा, सहकारी प्रमुख हैं जो किसानों को सहायता प्रदान करते हैं।

एक और लाभ यह है कि जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। किसानों की भूमि, जो अन्यथा कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण बंजर हो जाती है, अगर जैविक खेती की जाती है, तो वे पीढ़ियों तक स्वस्थ रहते हैं।

पारंपरिक खेती में, रसायनों के अत्यधिक संपर्क के कारण किसान श्वसन और त्वचा संबंधी बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। जैविक तरीके प्राकृतिक हैं और किसानों को कोई बीमारी नहीं पहुँचाते हैं।

हमने उदयपुर के एक एनजीओ सेवा मंदिर के साथ भी समझौता किया है, स्थानीय किसानों के लिए शिक्षा केंद्र - स्कूल चलाने के लिए। ये बच्चे कभी स्कूल नहीं गए क्योंकि वे दूरस्थ स्थानों में रहते हैं। उन्हें अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से मध्यान्ह भोजन भी मिलता है। YS: आपके लक्षित दर्शक कौन हैं और उन तक पहुंचने की रणनीति क्या है? SS: बी 2 बी मोर्चे पर हमारे लक्षित दर्शकों में जैविक खाद्य आयातकों, फूड प्रोसेसर्स, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं, फार्मास्यूटिकल्स, चाय ब्लेंडर्स, स्वास्थ्य खाद्य भंडार और खाद्य सेवा उद्योग शामिल हैं।

बी 2 सी मोर्चे पर, हमारा लक्ष्य 25 से 45 वर्ष की आयु के लोग हैं, जो अच्छी तरह से शिक्षित और स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं।

हमारी मार्केटिंग रणनीति दिखा रही है कि ऑर्गेनिक अपने कई स्वस्थ लाभों के कारण बेहतर विकल्प है। हम सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के माध्यम से ग्राहकों को उसी के बारे में शिक्षित करते हैं। हम उन प्रथाओं को दिखाते हुए उनके विश्वास को दिखाते हैं और उन्हें मजबूत करते हैं।

हम ऑर्गेनिक फूड के विविध लाभों के बारे में दर्शकों को शिक्षित करने के लिए पोषण विशेषज्ञ के साथ भी सहयोग करते हैं।

रिटेल के लिए, हमारी अपनी वेबसाइट है, और हमारे पास Amazon, Qtrove, MensXP, LBB, Tata Cliq Luxury, और Brown Living आदि की भी मौजूदगी है।

हमारे प्रतिस्पर्धी अन्य जैविक खाद्य निर्यातक हैं। हम बदलते बाजार की माँगों को विकसित करके और अपने ग्राहकों के साथ पारदर्शी खिड़कियां बनाकर आगे रहते हैं। हम वैश्विक बाजार पर भी कड़ी नजर रखते हैं और अपने उत्पादों और सर्विसेज के साथ सक्रिय हैं। YS: कोविड-19 ने एग्रोनिक को कैसे प्रभावित किया और आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं? SS: ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री के लिए, कोविड-19 कई अवसर लेकर आया है। लोगों ने स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। लेकिन यह एक दुखद वास्तविकता है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक महामारी हुई।

अब हम दुनिया भर में भारतीय मसालों और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की मांग को कई गुना बढ़ते हुए देख रहे हैं। भारत में, हम ऑर्गेनिक फूड की मांग में समग्र वृद्धि देखते हैं।

हमें 2020-21 में 100 प्रतिशत, 2021-22 में 60 प्रतिशत और 2022-23 में 40 प्रतिशत की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इस वर्ष के लिए हमारी विस्तार योजनाओं में भारत में एक नई प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना शामिल है। हम बेहतर वितरण और बाजार में प्रवेश के लिए उत्तरी अमेरिका और यूरोप में गोदामों का निर्माण करना चाहते हैं।

हम अपने किसान आधार को 50,000 तक बढ़ाना और जमीनी स्तर पर राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना चाहते हैं।

