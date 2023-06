कैसे आपके बिजनेस के लिए पैसों का हिसाब-किताब रखता है स्टार्टअप EnKash

हाइलाइट्स बिजनेस में पैसों के लेन-देन और पाई-पाई के खर्च का हिसाब-किताब रखता है EnKash

को-फाउंडर दावा करते हैं कि यह एशिया का पहला और सबसे स्मार्ट स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है

EnKash ने अब तक कुल 23 मिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल की है

मार्च 2023 तक कंपनी का सालाना रेवेन्यू 30 मिलियन डॉलर है

आज हमारे चारों तरफ अलग-अलग सेक्टर के बिजनेस है. और पैसा हर बिजनेस के रीढ़ की हड्डी है. बिजनेस में पैसों के लेन-देन और पाई-पाई के खर्च का हिसाब-किताब भी बेहद जरूरी है. ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म McKinsey की “The role of spend analytics in the next normal” टाइटल वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत में B2B कॉमर्स मार्केट के साल 2025 तक 60 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.

यूं तो कई कंपनियां है जो फिनटेक सेक्टर में लगातार इनोवेशन करते हुए अलग-अलग समस्याओं को हल कर रही है. मगर Enkash ऐसी एक कंपनी है जो बिजनेस के लिए पैसों का हिसाब-किताब रखने, उन्हें स्मार्ट तरीकों से अपना कैश फ्लो मैनेज करने में मदद करती है. बिजनेस की भाषा में इसे स्मार्ट स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की संज्ञा दी गई है.

EnKash की स्थापना साल 2018 में नवीन बिंदल, हेमंत विश्नोई और यादवेंद्र त्यागी ने की थी. तीनों को-फाउंडर्स का कहना है कि वे स्पेंड मैनेजमेंट प्रोसेस को सरल बनाने और अपने ग्राहकों के लिए एक कुशल, सुरक्षित और यूजर-फ्रैंडली प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इसके साथ ही को-फाउंडर्स यह भी दावा करते हैं कि यह एशिया का पहला और सबसे स्मार्ट स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है.

हाल ही में EnKash के को-फाउंडर हेमंत विश्नोई ने YourStory से बात करते हुए कंपनी के काम करने के तरीके, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू, फंडिंग, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया.

बिजनेस मॉडल

हेमंत बताते हैं, "किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके कैश फ्लो पर जरूरी कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी और विजिबिलिटी बनाए रखना है. हालाँकि, यह केवल एक चिंतनशील समस्या है जो कई अन्य चुनौतियों के कारण होती है जिनका कंपनियों को उनके Account Payables (AP) और Account Receivables (AR) और वैल्यू चेन के दौरान सामना करना पड़ता है. एक पारंपरिक सेट अप में नए विक्रेताओं या खरीदारों को ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया में समय लेने वाली गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे उनकी KYC (Know Your Customer) जानकारी और बैंक विवरण. बैंक खाते के विवरण में एक छोटी सी गलती भी पूरी प्रक्रिया में बड़ी बाधा पैदा कर सकती है और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में देरी हो सकती है जिससे आगे चलकर रिकंसीलेशन और पेमेंट रिजेक्ट हो सकता है, जिससे पूरी प्रक्रिया जटिल हो जाती है. एक बार सभी स्वीकृतियां हो जाने के बाद पेमेंट प्रोसेसिंग एक और बड़ी चुनौती है. पेमेंट और कलेक्शन प्रक्रिया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और बैंकिंग पोर्टल के बीच मैन्युअल रूप से संचालित होती है."

ऑटोमेटेड कैश फ्लो प्रोसेस की कमी के चलते, समान चुनौतियों का सामना सभी कंपनियों, नए युग के या पारंपरिक बिजनेस द्वारा किया जाता है. समस्याएँ तब और गंभीर हो जाती हैं जब इन कंपनियों में कई सॉफ़्टवेयर, अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सबसे पसंदीदा मोड स्प्रेडशीट होता है. अलग-अलग जगहों पर कई ऑफिस या ब्रांच वाली कंपनियों के लिए पूरी प्रक्रिया अलग या अधिक जटिल हो जाती है.

हेमंत आगे बताते हैं, "ऐसे में EnKash का उद्देश्‍य मिड-मार्केट एंटरप्राइजेज या कंपनियों को उनके अकाउंटिंग/ईआरपी सॉफ्टवेयर और बैंकिंग के साथ ऑटोमेटेड इंटीग्रेशन के साथ उनके सभी देय (payable), संग्रह (collections) और व्‍यय (expenses) को एक जगह पर समेकित करने में मदद करना है. यह उनके कैश फ्लो और खर्च को ऑप्टीमाइज करता है. EnKash ने बिजनेसेज को एक DIY मॉड्यूल देकर भारत में एक बाज़ार बनाया है जो रियल-टाइम में उनकी प्रोडक्टिविटी और कारोबार में सुधार के लिए उनके खर्च का पूरा हिसाब-किताब और नियंत्रण देता है."

हेमंत बताते हैं, "हम एंड-टू-एंड और डीप इंटीग्रेटेड AP, AR, एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉल्यूशन मुहैया करते हैं जो उद्देश्य आधारित कॉर्पोरेट कार्ड के साथ मिलकर बिजनेसेज को उनकी फाइनेंशियल प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक सहज और कुशल तरीका प्रदान करते हैं. इनवॉइस मैनेजमेंट, पेमेंट प्रोसेसिंग, और कैश फ्लो ऑप्टीमाइजेशन, आदि सेवाओं के लिए हर तरह के सॉल्यूशन हैं. हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों को फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पूरा सूट प्रदान करना है जो उनके कारोबार को आसान बनाता है और उन्हें अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है."

फंडिंग और रेवेन्यू

EnKash की शुरुआत एक बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप के तौर पर हुई थी लेकिन आज कंपनी के कैप टेबल पर पांच संस्थागत निवेशक हैं.

को-फाउंडर हेमंत विश्नोई बताते हैं, "अपनी स्थापना के बाद से, कंपनी ने 23 मिलियन डॉलर जुटाए हैं. Baring India, White Ventures और मौजूदा निवेशकों की भागीदारी के साथ Ascent Capital के नेतृत्व में कंपनी ने अपनी पिछले फंडिंग राउंड (सीरीज़ बी) में 20 मिलियन डॉलर जुटाए. सीरीज़ ए में हमने Mayfield India और Axilor Ventures से 3 मिलियन डॉलर जुटाए थे."

रेवेन्यू मॉडल के बारे में पूछे जाने पर हेमंत बताते हैं, "हमारे पास मॉनेटाइजेशन के कई तरीके हैं जैसे कि फ्लैट फीस, हर एक यूजर ट्रांजेक्शन पर फीस, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग फीस और सब्सक्रिप्शन फीस आदि."

रेवेन्यू के आंकड़ों का खुलासा करते हुए वे बताते हैं, "कंपनी ने कई मेट्रिक्स पर 2X से 5X की शानदार वृद्धि दर्ज की है और हमने मार्च 2023 तक सालाना रेवेन्यू 30 मिलियन डॉलर हासिल किया है और हम अपनी वृद्धि को उसी स्तर पर बनाए रखने का इरादा रखते हैं."

EnKash की USP

B2B फिनटेक प्लेटफॉर्म EnKash की यूएसपी इस प्रकार है:

1. AP और AR सॉल्यूशन जो बिजनेसेज को इनवॉइस, पेमेंट्स और प्राप्तियों की रियल-टाइम विजिबिलिटी और ट्रैकिंग में मदद करते हैं. बिजनेसेज के पास अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में अप-टू-डेट विजिबिलिटी हो सकता है, ताकि वे रियल-टाइम कैश फ्लो मॉनिटरिंग के जरिए उचित निर्णय ले सकें.

2. हमारे प्लेटफॉर्म को इनवॉइस अप्रूवल वर्कफ़्लो को ऑटोमेट करके, पेमेंट स्टेट्स पर नज़र रखने और बैंकिंग, कॉर्पोरेट कार्ड, नेट बैंकिंग या ऑटो डेबिट सुविधा जैसे विभिन्न तरीकों से पेमेंट की सुविधा प्रदान करके बैंकिंग और अकाउंटिंग प्रक्रियाओं में अंतर / लापता तत्वों को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

3. अकाउंट रिसीवेबल्स का ऑटोमेशन जैसे कि प्लेटफॉर्म से सीधे इनवॉइस बनाना, ऑटोमेटेड पेमेंट रिमाइंडर और ओवरड्यू इनवॉइस के लिए नोटिफिकेशन, पेमेंट लिंक जनरेट करना, अकाउंटिंग सिस्टम के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन आदि.

4. रीयल टाइम बैंक रिकंसीलेशन प्रक्रिया जो त्रुटियों को कम करती है, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की सटीकता में सुधार करती है.

5. एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में डेटा इकट्ठा करके सही ऑडिट ट्रेल तैयार करना.

भविष्य की योजनाएं

EnKash के को-फाउंडर हेमंत विश्नोई का दावा है कि अब तक, उन्होंने 2,00,000 से अधिक बिजनेसेज को उनके पेमेंट्स को डिजिटाइज़ और डिसेंट्रलाइज करने में मदद की है. वे कहते हैं, "हमारी ग्राहक प्रतिधारण दर 95%+ पर है और 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक वार्षिक व्यय दर है."

अतं में भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हुए हेमंत बताते हैं, "हम इस साल कुछ दिलचस्प प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का इरादा रखते हैं, जिससे बिजनेसेज के लिए हमारी पेशकश को और गहरा किया जा सके. वर्तमान में, EnKash देश की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों सहित पूरे भारत में 2,00,000 से अधिक बिजनेसेज को अपनी सेवाएं दे रहा है. हमारा लक्ष्य अगले कुछ महीनों में ग्राहक आधार को दोगुना करना है. अगले कुछ महीनों में, हम मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, हेल्थ केयर और एजुकेशन सहित कई SMB कंपनियों को लक्षित करके अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं."