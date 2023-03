पिछले कुछ सालों में बांस की खेती (Bamboo Farming) के लिए सरकार लोगों को खूब जागरूक करती आ रही है. सरकार ने तो इसके लिए नेशनल बैम्बू मिशन (National Bamboo Mission) तक चलाया है. सरकार का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि बांस की खेती अधिक हो. बांस के जरिए बनने वाले प्रोडक्ट्स की संख्या को बढ़ाने और उनके जरिए ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करना भी सरकार का मकसद है. अगर आप चाहे तो इसे एक बिजनेस की तरह भी कर सकते हैं. इसके लिए बस आपको कुछ स्किल्ड वर्कर रखने होंगे और उन्हें आइडिया देना होगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं. बांस से बने प्रोडक्ट्स दिखने में भी सुंदर होते हैं और लंबे वक्त तक चलते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इनके सजावटी सामान घर में रखना पसंद करते हैं. आइए जानते हैं कैसे शुरू करें बांस के प्रोडक्ट्स बनाने का बिजनेस (how to do bamboo products making business) और इसमें कितना होगा फायदा.

कैसे शुरू करें बांस के प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस?

बांस के प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होती बांस की. ये भी देखना होगा कि किस बांस से किस तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं. साथ ही आपको अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए कुछ डिजाइनर्स की जरूरत होगी. बांस से प्रोडक्ट बनाने के लिए कई लेबर की भी जरूरत होगी. अगर आप अपनी फैक्ट्री किसी ऐसे इलाके के पास लगाएं जहां बांस की खूब खेती होती है तो आप सस्ते में बांस खरीद सकते हैं. बांस से बने प्रोडक्ट्स को आप तमाम बाजारों में बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं.

कितनी लागत, कितना मुनाफा?

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार इस बिजनेस में आपको करीब 1.95 लाख रुपये खर्च करने होंगे. यानी करीब 2 लाख रुपये आपकी लागत आएगी. इसमें लगभग 80 हजार रुपये का तो वर्किंग कैपिटल ही होगा. वहीं बिल्डिंग का शेड बनाने में आपको करीब 1 लाख रुपये खर्च करें होंगे. वहीं इक्विपमेंट की लागत करीब 15 हजार रुपये आएगी. यहां माना जा रहा है कि जमीन आपकी अपनी है. अगर जमीन आप किराए पर लेंगे तो वह भी आपकी लागत में जुड़ जाएगी. इसके अलावा आपको कच्चा माल चाहिए होगा, लेबर की सैलरी देनी होगी. कुल मिलाकर आपको करीब 4.05 लाख रुपये की लागत सालाना आएगी. वहीं उम्मीद की जा रही है आपकी सेल्स करीब 5 लाख रुपये के करीब सालाना होगी. यानी लगभग 1 लाख रुपये की कमाई होगी, जिसमें से लगभग 90 हजार रुपये आपका नेट मुनाफा होगा.

ब्रांडिंग पर करें फोकस

भले ही आपने बहुत सारे बांस के प्रोडक्ट बिना किसी ब्रांडिंग के देखे हों, लेकिन आप अपनी कंपनी की ब्रांडिंग जरूर करें. अगर आप बिना ब्रांडिंग के ही बांस के बने प्रोडक्ट बेचते जाएंगे तो आपके बिजनेस के बारे में अधिक से अधिक लोग नहीं जान पाएंगे. अपने हर प्रोडक्ट पर अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करें. अच्छे से पैकेजिंग करें. साथ ही तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना बिजनेस लिस्ट करें. इससे आपका ब्रांड मजबूत होगा और उसके बारे में अधिक से अधिक लोग जानेंगे. ध्यान रहे, आपका बिजनेस जितना बढ़ेगा, आपकी सेल्स भी उतनी ही बढ़ेगी और आपका फायदा भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा.