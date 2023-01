ये खेती कराएगी मोटी कमाई, सिर्फ 6 महीने में होगा 13 लाख रुपये तक का मुनाफा!

जो किसान सब्जियों की खेती करते हैं, वह सामान्य खेती से ज्यादा कमाई करते हैं. अगर आप भी एक किसान हैं तो आप भी सब्जियों की खेती से तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. इन्हें कैश क्रॉप भी कहा जाता है. ऐसी ही एक खेती है बीन्स (Beans Farming) की, जिससे आपको तगड़ा मुनाफा हो सकता है. इस खेती को आप साल में दो बार कर सकते हैं और तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे की जाती है बीन्स की खेती (How to do Beans Farming) और इस खेती में कितना मुनाफा (profit in Beans Farming) कमाया जा सकता है.

कैसे होती है बीन्स की खेती?

अगर आप बीन्स की खेती करना चाहते हैं तो आपको बेड़ बनाकर खेती करनी चाहिए. वैसे तो बीन्स की कई किस्में होती हैं, लेकिन आपको बेल वाली किस्म की खेती करनी चाहिए. बेल वाली किस्म से आपको अधिक पैदावार मिल सकती है. हालांकि, इसके लिए बांस और तार की मदद से आपको बीन्स की बेलों को ऊपर चढ़ाना होगा.





वैसे तो बीन्स की खेती ठंड में अधिक होती है, लेकिन अलग-अलग किस्में होने की वजह से आप गर्मियों में भी बीन्स की कुछ किस्मों की खेती कर सकते हैं. ठंड में इसे सितंबर-अक्टूबर के बीच लगाया जाता है. बेहतर होगा कि आप पॉली हाउस बनाकर खेती करें, ताकि मौसम का आपकी फसल पर कोई असर ना पड़े.





बीन्स को हर बेड़ पर दो लाइनों में लगाना चाहिए. लाइनों के बीच की दूरी 1 फुट रखनी चाहिए और बीजों के बीच की दूरी करीब 9 इंच होनी चाहिए. साथ ही सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कम पानी खर्च हो और पानी के जरिए ही पौधो में न्यूट्रिशन भेजा जा सके. बीन्स की बुआई से पहले बेड़ पर गोबर की खाद अच्छे से डालनी चाहिए. अगर गोबर की खाद डालने के बाद बेड़ बनाएंगे तो और भी बेहतर होगा.

50 दिन में शुरू हो सकती है हार्वेस्टिंग

बीन्स की फसल लगाने के महज 50 दिन में ही आप उसकी तुड़ाई शुरू कर सकते हैं. इसके बाद आप करीब 4-5 महीनों तक लगातार बीन्स पाते रहेंगे. यानी बीन्स की फसल करीब 6-7 महीनों तक बीन्स देती रहती है. अगर बात की जाए 1 हेक्टेयर की तो बीन्स की फसल से आपको पूरी अवधि में करीब 40-45 टन तक की पैदावार मिल सकती है. गर्मी में इसकी पैदावार कम होती है और आप करीब 30 टन तक पैदावार हासिल कर पाएंगे. हालांकि, अगर आप पॉलीहाउस में खेती करते हैं तो आपकी पैदावार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

कितनी लागत, कितना मुनाफा?

अच्छे मुनाफे के लिए सबसे जरूरी है कि आप अच्छे किस्म के बीज का चयन करें. अच्छा बीज आपको करीब 3-3.5 हजार रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा और एक हेक्टेयर में करीब 15 किलो बीज लगेगा. यानी 45-50 हजार रुपये तो आपके बीज पर ही खर्च होंगे. वहीं खेत की जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई-गुड़ाई, तुड़ाई, कीटनाशनक, उर्वरक आदि पर भी आपको खर्च होगा. लेबर पर भी बहुत खर्च होगा, क्योंकि बीन्स लगातार तोड़ी जाएगी. वहीं ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च होगा.





इसके अलवा बांस और तार पर भी तगड़ा खर्च होगा. देखा जाए तो आपके करीब 5 लाख रुपये तो आसानी से खर्च हो जाएंगे. बाजार में बीन्स का भाव 30-50 रुपये के बीच चढ़ता-उतरता रहता है. अगर आपकी बीन्स 40 रुपये की औसत कीमत पर भी बिकती है तो 45 टन पैदावार से आपको आसानी से करीब 18 लाख रुपये का मुनाफा होगा. वहीं अगर इसमें से 5 लाख रुपये की लागत को निकाल भी दें तो भी आपको करीब 13 लाख रुपये का मुनाफा होगा.