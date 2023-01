जानिए कैसे होती है अमरूद की खेती, हर साल कमा सकते हैं 15 लाख रुपये का मुनाफा

अगर आप बागवानी में रुचि रखते हैं तो आप अमरूद की खेती कर सकते हैं. अमरूद की बागवानी कर के आप तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. अगर आप अमरूद की बागवानी करते हैं तो सिर्फ एक हेक्टेयर से ही साल भर में करीब 25 लाख रुपये तक की कमाई (Guava Farming Business Idea) कर सकते हैं. इसमें से लगभग 15 लाख रुपये तो आपका मुनाफा होगा. आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप उन्नत किस्म के बीज ही चुनें, ताकि बेहतर पैदावार मिले. आइए जानते हैं कैसे करें अमरूद की खेती (How to do Guava Farming) और इससे आप कितना मुनाफा (Profit in Guava Farming) कमा सकते हैं.

कहां से और कितने में मिलेगा पौधा?

अमरूद का पौधा कितने रुपये में मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कौन सी किस्म की खेती करना चाहते हैं. आप वीएनआर बिही, अर्का अमुलिया, अर्का किरण, हिसार सफेदा, हिसार सुर्खा, सफेद जैम और कोहिर सफेद जैसी किस्में हैं. वहीं एप्पल रंग, चित्तीदार, इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ-49, ललित, श्वेता, इलाहाबाद सुर्खा, इलाहाबाद मृदुला, अर्का मृदुला, सीडलेस, रेड फ्लैश, पंजाब पिंक और पंत प्रभात जैसी संकर किस्मों की खेती कर सकते हैं.





अगर आप वीएनआर बिही किस्म की खेती करना चाहते हैं, तो आपको हर पौधे के लिए 180 रुपये चुकाने होंगे. बता दें कि इस किस्म के अमरूद में फल का साइज करीब 1 किलो तक हो जाता है. आप इन पौधों को किसी भी अच्छी नर्सरी से ले सकते हैं. अपने राज्य के कृषि विभाग से भी बात जरूर करें, क्योंकि वहां से आपको सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी वाले पौधे मिल सकते हैं.

कैसे करें अमरूद की खेती?

अमरूद की खेती 5 डिग्री की ठंड में भी हो सकती है और 45 डिग्री तक की गर्मी में भी. इसी वजह से आप साल भर में कभी भी इसकी खेती शुरू कर सकते हैं. एक बार अमरूद के पौधे लगाकर आपको कई साल तक उससे फल मिलते रहते हैं. अमरूद के पौधों को एक लाइन में 8-8 फुट की दूरी पर लगाना चाहिए. वहीं दो लाइनों के बीच की दूरी करीब 12 फुट रखनी चाहिए. इस तरह से खेती करने पर आपको कीटनाशन छिड़कने, हार्वेस्टिंग करने आदि में काफी फायदा होता है. इतना ही नहीं, जब अमरूद के फल बनने लगते हैं तो उनकी बैगिंग की जाती है, पौधों के बीच में जगह होने की वजह से इसमें भी आसानी होती है.

इस तरह से पौधे लगाने पर आप एक हेक्टेयर में करीब 1200 पौधे लगा सकते हैं. सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन की मदद लें, ताकि पानी की बचत भी हो, फर्टिलाइजर देने में भी आसानी हो और पानी की दिक्कत ना हो. करीब 2 साल में वीएनआर बिही वैरायएटी के अमरूद में फल आने लगते हैं. यह वैराएटी किसानों में बहुत लोकप्रिय है. इससे आपको साल में दो बार अमरूद मिल सकते हैं. पहली बार आप जुलाई-अगस्त में उत्पादन पाते हैं, दूसरी बार अक्टूबर-नवंबर में उत्पादन मिलेगा.

बैगिंग करना है जरूरी

अमरूद की अच्छी कीमत चाहिए तो आपको ध्यान रखना होगा कि उस पर कोई निशान ना लगा हो. यानी अमरूद दिखने में बेहद सुंदर होने चाहिए. इसके लिए जरूरी है कि जब अमरूद का फल एक गेंद जितना बड़ा हो जाए तो उसकी बैगिंग कर लें. बैगिंग के तहत फल पर फोम का नेट लपेटा जाता है. उसके ऊपर पॉलीथीन लगाई जाती है वहीं तीसरी लेयर अखबार से बनाई जाती है. अखबार की वजह से पूरे फल को एक जैसा रंग मिलता है. अच्छे दाम पाने के लिए अमरूद के फलों का साइज 500-600 ग्राम के बीच ही रखें, उसके बाद तोड़ लें.

कितनी लागत, कितना मुनाफा?

अमरूद की फसल को आपको 2 साल तक पालना होता है, उसके बाद फल मिलने शुरू होते हैं. यानी आपकी सबसे बड़ी लागत अमरूद की फसल लगाने और फिर 2 साल तक उसके रख-रखाव पर आती है. अगर आप 1 हेक्टेयर में अमरूद की खेती करते हैं तो 2 साल की इस अवधि में आपके करीब 10 लाख रुपये खर्च हो जाएंगे. उसके बाद लेबर का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ेगा, जिसकी वजह से हर साल आपके करीब 10 लाख रुपये तक खर्च होंगे.





अगर सिर्फ एक सीजन की बात करें तो हर पौधे पर औसतन 20 किलो अमरूद लग जाते हैं. बाजार में इसका औसत भाव 50 रुपये किलो मिल ही जाएगा. अगर रिटेल में अमरूद बेचते हैं तो 80-100 रुपये किलो तक भी मिल सकते हैं. 1200 पौधों से 20 किलो के हिसाब से सिर्फ एक ही सीजन में आपको 24 हजार किलो यानी 24 टन अमरूद मिलेगा. साल में दो सीजन में आप 48 टन यानी लगभग 50 टन अमरूद हासिल कर लेंगे. 50 रुपये के हिसाब से बिकने पर आपकी करीब 25 लाख रुपये की कमाई होगी. इसमें से अगर आप साल भर का 10 लाख रुपये का खर्च निकाल दें, तो आपको 15 लाख रुपये का मुनाफा होगा.

शुरुआती 2 साल में ऐसे करें कमाई

अमरूद के पौधे लगाने के बाद शुरुआती 2 साल तक तो आपको फल मिलेंगे नहीं. ऐसे में आपको शुरुआती 2 साल अपनी जेब से पैसे लगाने होंगे. अगर आप चाहे तो अमरूद के पौधों के बीच की जगह में दूसरी चीजों की खेती कर सकते हैं. ध्यान रहे यह खेती ऐसी हो, जिससे अमरूद के पौधों पर असर ना हो. कम ऊंचाई वाले सलाद, सब्जी की खेती हो सकती है. बेलों वाली सब्जियां या फल भी आप लगा सकते हैं. गोभी, धनिया, मूली, चौलाई जैसी खेती से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, जिससे शुरुआती दो सालों में आपकी कुछ कमाई हो जाएगी.