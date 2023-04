हाइलाइट्स अगर आप चाहे तो मधुमक्खी पालन कर के भी शहद का बिजनेस कर सकते हैं. शहद का बिजनेस करने में आपके सामने दो तरीके हैं. एक तो ये कि आप किसानों से शहद लें और उसे अपनी ब्रांडिंग के साथ पैक कर के बाजार में बेच दें. दूसरा तरीका ये है कि आप खुद ही मधुमक्खी पालकर शहद निकालें और फिर उसे अपनी ही ब्रांडिंग के साथ बाजार में बेंचे.

आज के वक्त में बिजनेस करना कौन नहीं चाहता है. हर कोई किसी न किसी बिजनेस आइडिया (Business Idea) की तलाश में रहता है, जिससे वह तगड़ी कमाई कर सके. अगर आप भी कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो शहद का बिजनेस कर सकते हैं. अगर आप चाहे तो मधुमक्खी पालन कर के भी शहद का बिजनेस कर सकते हैं, जिससे आपको तगड़ा मुनाफा होगा. आइए जानते हैं कैसे करें शहद का बिजनेस (Honey Business). साथ ही समझते हैं कि कैसे करें मधुमक्खी पालन (Bee Keeping Business). ये भी जानेंगे के इस बिजनेस में कितना मुनाफा हो सकता है.

दो तरीकों से हो सकता है ये बिजनेस

शहद का बिजनेस करने में आपके सामने दो तरीके हैं. एक तो ये कि आप किसानों से शहद लें और उसे अपनी ब्रांडिंग के साथ पैक कर के बाजार में बेच दें. दूसरा तरीका ये है कि आप खुद ही मधुमक्खी पालकर शहद निकालें और फिर उसे अपनी ही ब्रांडिंग के साथ बाजार में बेंचे. आपको बिजनेस शुरू करने से पहले ही यह तय करना होगा कि आप किस तरह बिजनेस को करना चाहते हैं.

कैसे करें मधुमक्खी पालन?

मधुमक्खी पालन के बिजनेस से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं. इसके लिए सरकार भी काफी मदद करती है. इससे जुड़ी कई योजनाएं भी चल रही हैं. यह लोकल से ग्लोबल की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है, ऐसें में इस बिजनेस में निर्यात के भी खूब मौके हैं. छोटे लेवल पर आप सिर्फ 10 पेटियों के साथ मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं. इसमें आपका करीब 35-40 हजार रुपये का खर्च आ जाएगा. बता दें कि मक्खियों की संख्या हर साल बढ़ती रहती है, ऐसे में आपका बिजनेस आपने आप ही बढ़ता चला जाएगा. साल भर में 10 पेटी से शुरू हुआ आपका बिजनेस 20 पेटी या उससे भी ज्यादा तक जा सकता है.

मधुमक्खी पालन में वैसे तो लोग मानते हैं कि यह शहद के लिए किया जाता है, लेकिन इससे और भी कई प्रोडक्ट मिलते हैं. इनमें बीज़वैक्स (Bee wax), रॉयल जेली (Royal jelly), प्रोपोलिस या मधुमक्खी गोंद, मधुमक्खी पराग आदि शामिल हैं. बाजार में यह काफी महंगे होते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड काफी ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम. मधुमक्खियों से मिलने वाला मोम 300-500 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है. शहद की कीमत भी 700-1000 रुपये किलो तक रहती है.

सरकारी योजना से मिलेगी 85 फीसदी तक की सब्सिडी

मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) ने एक योजना चलाई है. यह योजना ‘फसल उत्पादकता में सुधार के लिए मधुमक्खी पालन का विकास’ (Development of Beekeeping for Improving Crop Productivity) है. इस योजना में इस सेक्टर को विकसित करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रशिक्षण करना और जागरूकता फैलाना सब कुछ शामिल है. राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (NBB) ने नाबार्ड (NABARD) के साथ मिलकर भारत में मधुमक्खी पालन बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग स्कीम की भी शुरुआत की है. अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड कार्यालय में जाकर या उनकी वेबसाइट से इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं. केंद्र सरकार मधुमक्खी पालन पर 80 से 85 फीसदी तक की सब्सिडी भी देती है.

शहद को कैसे बेचें बाजार में?

जब भी बात शहद की आती है तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वह ये कि इसमें तो कई औषधीय गुण होते हैं. ऐसे में आपको पहले अच्छी रिसर्च कर के शहद के फायदों की पूरी लिस्ट बना लेनी चाहिए. जब आप शहद को बेचने बाजार में जाएंगे तो उसके फायदों की लिस्ट के दम पर ही आप इसे बेच पाएंगे. लोगों को जैसे ही शहद के तमाम फायदे बताए जाते हैं, वह इसे तुरंत खरीद लेते हैं. वहीं शहद के बिजनेस की एक अच्छी बात यह भी है कि यह बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है और हर घर में लोग इसे इस्तेमाल करते ही हैं, इसलिए लोग इसे खरीद लेते हैं.

कितनी हो सकती है कमाई?

ब्रांडिंग के बाद बाजार में शहद की कीमत 1000 रुपये के करीब हो जाती है. एक बॉक्स से साल भर में करीब 40 किलो तक शहद मिल सकता है. इस तरह 10 बॉक्स से आपको लगभग 400 किलो शहद मिलेगा. बाजार में यह शहद लगभग 5 लाख रुपये का बिकेगा. अगर आप थोक में भी शहद बेचते हैं तो भी करीब 4 लाख रुपये तक तो मिलेंगे ही. वहीं अगले साल से आपकी मक्खियां बढ़ती जाएंगी तो आपको सिर्फ पेटियां बढ़ानी होंगी और आपका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगेगा. लागत से लेकर ब्रांडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग सब कुछ जोड़ दें तो भी इस बिजनेस में आपको 20-30 फीसदी का मुनाफा हो सकता है.