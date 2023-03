बहुत ही महंगी बिकती है ये चीज, एक बार लगाइए पेड़ और 70 साल तक होती रहेगी कमाई!

अगर सुपारी की खेती (Betel Nut Farming) की बात करें तो भारत इस मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है. दुनिया भर का करीब 50 फीसदी सुपारी उत्पादन सिर्फ भारत में ही होता है. वैसे तो इसका अधिकतर उपयोग पान, गुटखा मसाले में खूब होता है, लेकिन साथ ही घरों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में भी सुपारी का इस्तेमाल होता है. इतना ही नहीं, सुपारी में कई औषधीय गुण (Benefits of Betel Nut) भी होते हैं, जो कई बीमारियों से बचाव करते हैं. ऐसे में सुपारी की मांग काफी अधिक होती है, जिसके चलते इसका दाम काफी अधिक रहता है. इसकी खेती से किसान तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे की जाती है सुपारी की खेती (How to do Betel Nut Farming) और इससे आपको कितना फायदा हो सकता है.

कैसे की जाती है सुपारी की खेती?

सुपारी का पेड़ होता है, जो दिखने में नारियल जैसा होता है. इसकी लंबाई 50-60 फुट तक हो सकती है. सुपारी के पेड़ पर 5-8 साल में फल लगने शुरू होता हैं. अच्छी बात ये है कि इसकी खेती में एक बार पेड़ लगा देने के बाद आप 70 साल तक फल लेते रह सकते हैं. भारत में इसकी खेती केरल, असम, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में खूब होती है. सुपारी की खेती को भू-मध्य रेखा के 28 डिग्री उत्तर की ओर करना और 28 डिग्री दक्षिणी क्षेत्रों में करना अच्छा माना जाता है.

कैसे खेत की है जरूरत?

सुपारी की खेती के लिए खेत का पीएच 7-8 होना चाहिए. इसकी खेती के लिए भुरभुरी मिट्टी की जरूरत होती है. ऐसे में खेत की रोटावेटर से जुताई करनी चाहिए. सुपारी के पौधों को करीब ढाई मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए. इसके लिए आपको पहले सुपारी के बीज से नर्सरी बनानी होगी, उसके बाद पौधों की रोपाई करनी होगी. इसकी नर्सरी करीब 12-18 महीने में तैयार होती है. जिन गड्ढों में सुपारी के पौधों की रोपाई की जाती है, उनमें पहले सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद जरूर डालें. सुपारी के पौधों की रोपाई के लिए सबसे अच्छा वक्त होता है जून-जुलाई का.

कितना मुनाफा होता है इसमें?

सुपारी के पौधे करीब 5-8 साल में फल देने लगते हैं. इसके बाद आप लगातार सुपारी की हार्वेस्टिंग करते रह सकते हैं. बाजार में सुपारी का दाम 400-600 रुपये प्रति किलो तक होता है. ऐसे में अगर सिर्फ एक एकड़ में भी किसान सुपारी की खेती करे तो वह लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं.