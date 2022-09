अगर आप कोई भी बिजनेस (Business Idea) शुरू करना चाहें तो उससे पहले आपको ये पता करना होगा कि बाजार में उसकी डिमांड कितनी है. लेकिन अगर आप डेयरी बिजनेस (Dairy Farming Business) शुरू करते हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, दूध की मांग तो हमेशा रहती है. यहां तक कि कोरोना काल में भी दूध की मांग बनी रही. कोई भी स्थिति हो, दूध की मांग बनी रहती है, क्योंकि हर घर में कम से कम बच्चे तो दूध पिएंगे ही. यानी भले ही मंदी क्यों ना आ जाए, लेकिन आपका डेयरी बिजनेस फलता-फूलता रहेगा. हालांकि, शर्त सिर्फ इतनी है कि आपके दूध की क्वालिटी बेहतरीन ही रहनी चाहिए, उसमें कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए. तो आइए जानते हैं कैसे कर सकते हैं डेयरी बिजनेस (how to do Dairy Farming Business), जिसमें आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी (subsidy in Dairy Farming Business) भी मिलेगी.

पहले जानिए कितनी मिलती है सब्सिडी?

डेयरी बिजनेस को अलग-अलग राज्य अपने लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं. इसके लिए तमाम राज्य सरकारों की तरफ से 25 से 50 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाती है. आपके राज्य में सब्सिडी कितनी है, इसका आइडिया आपके अपने राज्य की दुग्ध सहकारी समिति से मिल जाएगा. दुग्ध समिति की बहुत सारी ब्रांच होती हैं, आप किसी भी ब्रांच से इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हैं. अगर ब्रांच सचिव के पास जानकारी नहीं होगी तो भी वह आपके लिए सहकारी समिति से वह जानकारी उपलब्ध करवा देंगे. अपने राज्य की दुग्ध सहकारी समिति में संपर्क करें और पता करें कि किन दस्तावेजों की जरूरत होगी.

कितना खर्चा आएगा?

मान लेते हैं कि आप 10 गाय या भैंस के साथ एक डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं. ऐसे में आपको 10 गाय के लिए कम से कम 10*50 फुट की जगह की जरूरत होगी. हम मान रहे हैं कि एक गाय 10*5 फुट की जगह घेरेगी. अगर आप किसान हैं और आपके पास जमीन है तो आप उस पर एक शेड बना सकते हैं, वर्ना आपको जमीन खरीदनी होगी. मान के चलते हैं कि आप किसान हैं और आपके पास इतनी जमीन है. इतना बड़ा शेड बनाने में आपको करीब 70-80 हजार रुपये तक खर्च करने होंगे. वहीं भैंस के खाने के लिए जगह भी बनानी होगी. मान लेते हैं कि आपका खर्च 1 लाख रुपये तक आएगा.





अगर आप रोज 10 लीटर दूध देने वाली गाय खरीदते हैं तो आपको प्रति गाय 50 हजार रुपये के करीब चुकाने होंगे. यानी आपको करीब 5 लाख रुपये गाय खरीदने में खर्च करने होंगे. वैसे तो आपको इन गायों पर डेढ़ से ढाई लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है, लेकिन अगर नहीं भी मिलती है तो भी चिंता की बात नहीं. गायों के रख-रखाव में प्रति गाय आपको हर महीने करीब 1500 रुपये तक का खर्च आएगा. यानी 10 गाय के रख-रखाव पर 15 हजार रुपये खर्च होंगे. मान लेते हैं कि आपका खर्च 20 हजार रुपये आता है. इस तरह आपको एक बार गाय खरीदने और शेड बनवाने के लिए करीब 6 लाख रुपये खर्च करने होंगे और फिर हर महीने करीब 20 हजार रुपये का खर्चा होगा.





कितना कमा सकते हैं दूध बेचकर?

अगर एक गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो 10 गायों से आपको 100 लीटर दूध मिलेगा. जरूरी नहीं है कि हर गाय दूध दे रही हो तो मान लेते हैं कि औसतन 7 गाय रोज दूध दे रही होंगी. इस तरह आपके पास रोज 70 लीटर और महीने में करीब 2000 लीटर दूध होगा. अगर आप सरकारी डेयरी पर दूध बेचते हैं तो आपको करीब 40 रुपये प्रति लीटर का रेट मिलेगा. वहीं अगर आप किसी शहर के नजदीक हैं और सीधे लोगों के घरों में ताजा दूध बेचते हैं तो आपका दूध 65-70 रुपये तक आसानी से बिक जाएगा. हालांकि, आपको अपने दूध की क्वालिटी को बेहतर रखना होगा, उसमें कोई गड़बड़ी करने से आपका बिजनेस बनने से पहले ही ठप हो जाएगा.





मान लीजिए कि आप महीने में 70 रुपये के भाव से 2000 लीटर दूध बेचते हैं. यानी आपका दूध करीब 1.4 लाख रुपये का बिकेगा. इसमें आपको करीब 20 हजार रुपये हर महीने गायों के रख-रखाव पर खर्च करने पड़ेंगे. साथ ही मान लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन समेत अन्य कामों पर हर महीने आपके 20 हजार रुपये और खर्च हो जाएंगे. इस तरह हर महीने आपको 1 लाख रुपये का मुनाफा होगा. डेयरी बिजनेस के लिए आपने करीब 1 लाख रुपये शेड में खर्च किए थे और लगभग 5 लाख रुपये गाय खरीदने में खर्च किए थे. यानी 6 महीनों में आपका सारा पैसा वापस आ जाएगा. इसके बाद हर महीने आपको जो 1 लाख रुपये आएंगे, वह आपका मुनाफा है, जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं.