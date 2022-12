पिछले कुछ सालों में देश में निर्माण गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं. बड़ी-बड़ी इमारतें बनती जा रही हैं. इन इमारतों में भारी मात्रा में रेता, बजरी, सरिया, ईंट लगती है. इनमें राख से बनी ईंटों का खूब इस्तेमाल होता है. यह ईंटें मिट्टी से बनी ईंटों से हल्की भी होती हैं और सस्ती भी होती हैं, इससे बिल्डिंग को हल्का बनाने में मदद मिलती है. अगर आप चाहे तो राख से ईंट बनाने का बिजनेस शुरू कर के मोटी कमाई कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे शुरू करें राख से ईंट बनाने का बिजनेस (How to start Fly Ash Business) और इससे कितना मुनाफा (Profit in Fly Ash Business) कमाया जा सकता है. यह एक स्वदेशी बिजनेस आइडिया (Swadeshi Business Idea) है. इसकी एक और अच्छी बात ये है कि पावर प्लांट से जो वेस्ट पैदा होता है, उसका एक अच्छा इस्तेमाल होता है. यानी यह एक सस्टेनेबल बिजनेस आइडिया है.

कैसे शुरू करें राख से ईंट बनाने का बिजनेस?

इस बिजनेस के लिए आपके पास करीब 20 हजार से 50 हजार स्क्वायर फुट जमीन होनी चाहिए और लगभग 15-20 वर्कर होने चाहिए. राख से ईंट बनाने की मशीनें अलग-अलग तरह की होती हैं. यह हर घंटे एक हजार से 10 हजार ईंटों तक बना सकती हैं. आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार की मुद्रा स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं. अगर आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पर करने की सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि ऑटोमेटिक मशीनें खरीदें, जिससे कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके.

कैसे बनती हैं ये ईंटें?

ये ईंटें बनाने के लिए आपको राख (Fly Ash), पानी, सीमेंट, एल्युमिनियम पाउडर, जिप्सम और कुछ अन्य चीजों की जरूरत होती है. इन सारी चीजों को एक तय अनुपात में मिलाकर ईंटें बनाई जाती हैं. बता दें कि भारत में करीब 72 फीसदी पावर प्लांट कोयले से बिजली बनाते हैं और हर साल करीब 40 मिलियन टन राख पैदा होती है. ऐसे में इस राख से ईंटें बनाई जाती हैं, जिनका इस्तेमाल इमारतें बनाने में होता है.

कितनी लागत, कितना मुनाफा?

खादी ग्रामोद्योग (KVIC) की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार राख से ईंट बनाने का बिजनेस शुरू करने में करीब 20 लाख रुपये की लागत आएगी. राख से ईंट बनाने की मशीन की कीमत 10-13 लाख रुपये के बीच हो सकती है. आप 5 लाख ईंटें करीब 40 लाख रुपये में बेच सकते हैं. इसमें तमाम खर्च काटकर आपको करीब 5 लाख रुपये का मुनाफा हो सकता है. यानी इस बिजनेस से आप तगड़ी कमाई कर सकते हैं.