ये है अब तक का बेस्ट Business Idea, बस घूमो-फिरो और हर महीने कमाओ लाखों रुपये!

कभी न कभी हर कोई ये सोचता है कि काश हम सिर्फ घूमते-फिरते मौज-मस्ती करते रहें और पैसा अपने आप आता रहे. अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज का बिजनेस आइडिया (Travel Blogging Business Idea) आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. ये बिजनेस आइडिया (Business Idea) है ट्रैवल ब्लॉगिंग का. इसके तहत आपको बस जगह-जगह घूमना है और उसके बारे में टेक्स्ट और वीडियो के जरिए लोगों को बताना है. आज के वक्त में तो यूट्यूब (Youtube Blogging) लोगों से जुड़ने और ट्रैवल ब्लॉगिंग से मोटी कमाई करने का अच्छा जरिया बन गया है. आइए जानते हैं कैसे करें ट्रैवल ब्लॉगिंग बिजनेस (How to earn money by Travel Blogging) और इससे आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं.

कैसे करें ट्रैवल ब्लॉगिंग बिजनेस?

अगर आप ट्रैवल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जरूरत होगी एक कैमरे की. इससे आप फोटो खींच सकते हैं और ट्रैवल ब्लॉगिंग के वीडियो बना सकते हैं. शुरुआती दौर में आप ये काम अपने मोबाइल फोन के कैमरे से भी कर सकते हैं. इसके अलावा आपको एक वेबसाइट की जरूरत होगी, जहां पर आपको ट्रैवल ब्लॉगिंग से जुड़ी जानकारियां डालनी होंगी. आपको एक यूट्यूब चैनल भी बनाना होगा, ताकि अपने वीडियो वहां अपलोड कर सकें.

कितनी हो सकती है कमाई?

ट्रैवल ब्लॉगिंग से आपकी कितनी कमाई होगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको पढ़ने और देखने वाले यूजर्स कितने हैं. ऐसे में आपको शुरुआत में तो अपनी जेब से ही पैसे खर्च करने होंगे. जैसे-जैसे आपके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या आपकी वेबसाइट पर यूजर बढ़ेंगे, विज्ञापन से होने वाली आपकी कमाई भी बढ़ेगी. हालांकि, इसके लिए आपके पास ढेर सारे सब्सक्राइबर होने जरूरी हैं, वरना आप मोटी कमाई नहीं कर पाएंगे.

ट्रैवल ब्लॉगिंग में कैसे कंटेंट पर करें फोकस?

अगर आपने ट्रैवल ब्लॉगिंग का बिजनेस करने का मन बना लिया है तो अब बारी है ये तय करने की कि कैसा कंटेंट परोसना है. महंगे पैकेज देने वाली टूर एंड ट्रैवल्स कंपनियों की आज के वक्त में कोई कमी नहीं है. ऐसे में अगर आप भी महंगे पैकेज की बात करेंगे तो आपके पास शायद ही कोई आए. हां अगर आप महंगे पैकेज के बावजूद कोई यूनीक डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने की जानकारी लाते हैं तो बेशक आप लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं, लेकिन शुरुआत में अधिक पैसे खर्च करना मुमकिन नहीं होगा.





ट्रैवल ब्लॉगिंग के जरिए कमाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बेहद सस्ते पैकेज की बात करें. जैसे आप लोगों को ये बता सकते हैं कि कैसे बहुत ही कम पैसों में शिमला, मनाली, मसूरी जैसी तमाम जगहों पर घूम सकते हैं. आप बता सकते हैं कि इन जगहों पर जाने के लिए कहां से बस या ट्रेन मिलेगी और कितने रुपये खर्च होंगे. आप लोगों को ये भी बताएं कि इन जगहों पर सस्ते होटल और रेस्टोरेंट कौन से हैं और वहां कितने रुपये खर्च होंगे. जब आप किसी को डिटेल में जानकारी देंगे तो लोग आपके कंटेंट को जरूर पसंद करेंगे और इससे आपके यूजर्स की संख्या बढ़ेगी.

कैसे होती है यूट्यूब से कमाई?

यूट्यूब से कमाई का मुख्य स्रोत होते हैं गूगल के विज्ञापन. यह विज्ञापन आपके वीडियो में तो तरह से दिखते हैं. एक तो वह छोटी तस्वीर की तरह दिखते हैं और दूसरे विज्ञापन वीडियो की तरह होते हैं. दोनों से ही आपकी कमाई होती है. अलग-अलग विज्ञापन से अलग-अलग कमाई होती है. अगर कोई सिर्फ विज्ञापन को देखता भर है तो आपकी अलग कमाई होती है, जबकि अगर कोई उन पर क्लिक कर देता है तो आपकी ज्यादा कमाई होती है. हालांकि, किस विज्ञापन से कितने रुपये मिलेंगे, इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं दे सकता. गूगल का विज्ञापन से कमाई कैल्कुलेट करने का तरीका एकदम अलग है, जिसके बारे में वह दुनिया को नहीं बताता है.