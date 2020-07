मनी मैटर्स में मोहनदास पई ने बताया क्यों 2025 तक भारत में 100+ यूनिकॉर्न ही हो पाएंगे

विश्व की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कोरोनावायरस महामारी जारी है। बाजार में मंदी हैं, धन की कमी है, और धन भंडार के आसपास बहुत अनिश्चितता और चिंता है।

हमारी नई सीरीज़ मनी मैटर्स विद् श्रद्धा शर्मा में हम विशेषज्ञों, उद्यमियों और निवेशकों से बात करते हैं कि वे निवेश के अवसरों, बचत, खर्चों और आदि के लिए इसका क्या मतलब देखते हैं। इस एपिसोड में, YourStory की फाउंडर और सीईओ श्रद्धा शर्मा, Aarin Capital और Manipal Global Education के चेयरमैन मोहनदास पई और 3one4 Capital के फाउंडिंग पार्टनर सिद्दार्थ पई के साथ बात की कि भारत कैसे 100 इकाइयाँ बना सकता है, ताकि वे विकास को आगे बढ़ा सकें और देश की $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के हमारे सपने को साकार किया जा सके। पूरा एपिसोड यहां देखें



मोहनदास पई कहते हैं, "हम सभी को निकट भविष्य के लिए जीवित रहना चाहिए, क्योंकि हमें इस संकट से उबरना है, दुनिया में कोई नहीं जानता कि ऐसा कैसे किया जाए क्योंकि नॉवेल कोरोनावायरस का कोई इलाज नहीं है।" महामारी की अनिश्चितता पर जोर देते हुए, वह व्यक्तियों, स्टार्टअप्स और कंपनियों को सलाह देते है कि वे अपने पैसे को 'सुरक्षित' रखें, एएए-रेटेड बैंक में। अगला कदम लागतों में कटौती करना और पैसे की आवश्यकता बढ़ाना है क्योंकि आप अगले कुछ महीनों के लिए आने वाले राजस्व के बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकते।

अंतिम लेकिन कम से कम, अपनी टीम को साथ रखें। उन्होंने कंपनियों को सलाह दी कि वे संकट के इस समय में लोगों को न निकालें, यह कहते हुए कि यह चरित्र की ताकत को दर्शाता है।

मोहनदास पई के अनुसार, यह स्थायी होने के लिए व्यवसाय मॉडल को पिवट या पुनर्विचार करने का सही समय है। "COVID-19 ने हमें सिखाया है कि हमें अगले 18 महीनों के लिए बैंक में नकदी की आवश्यकता है, जो बिना लाइसेंस के है।"

यह कहते हुए कि 3one4 कैपिटल ने अपनी सभी पोर्टफोलियो कंपनियों को समान दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा है, सिद्दार्थ पई कहते हैं, "हम सरकार के साथ काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन अभूतपूर्व समयों के लिए स्टार्टअप्स के लिए राहत का कोई रूप है।" Also Read जानें क्यों पीवीआर के अजय बिजली का मानना है कि सिनेमाघर कोरोनावायरस जैसे सबसे बुरे समय को पार कर लेंगे 2025 तक 100 यूनिकॉर्न इन मौजूदा चुनौतियों और आगे के अनिश्चित रास्तों के बावजूद, मोहनदास पई का मानना है कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी भी विकसित हो सकता है और 60+ सूनिकॉर्न 2025 तक यूनिकॉर्न की स्थिति प्राप्त कर लेगा।

“भारत एक ऐसा देश है जो आपूर्ति से विवश है, माँग नहीं; एक मूल्य पर आपूर्ति। हम एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं,” वे बताते हैं।

अमेरिका या यूरोप के विपरीत, हमारा बाजार संतृप्त नहीं है, और विकास के लिए बहुत जगह है। उनका कहना है कि उनके पास सही समय पर पूंजी जुटाने के दौरान अच्छी तकनीक, बिजनेस मॉडल, कस्टमर आउटरीच हैं और बड़े हुए हैं।

लेकिन ये सूनिकॉर्न वर्तमान संकट को कैसे दूर कर सकते हैं और भारत के अगले यूनिकॉर्न बनने की राह पर बने रहेंगे?

“सबसे पहले, उन्हें एक व्यवहार्य व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, अपने ग्राहक सेवा कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं में सुधार करें। तीसरा, डेटा का उपयोग करें और विश्लेषण करें कि क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। और चौथा, सुनिश्चित करें कि आप सही कर्तव्यों को आवंटित करके लोगों की एक अच्छी टीम का निर्माण करते हैं, और विश्लेषण करते हैं कि कौन आपको $ 1 बिलियन तक पहुंच सकता है, ” मोहनदास पई कहते हैं। यह कहते हुए कि स्टार्टअप को अपने निवेशकों से अधिक बात करने की आवश्यकता है, वह उद्यमियों से हर महीने अपने निवेशकों को एक-पेज की रिपोर्ट भेजने का आग्रह करते है, और उनके साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहते है ताकि वे महसूस कर सकें।

यदि आप विकास की छवि बना सकते हैं, और निवेशकों को दिखा सकते हैं कि आप अगले बड़े खिलाड़ी हैं, तो बाजार और निवेशक दोनों आपको रिवार्ड देंगे।

आखिरकार, हर निवेशक अगले यूनिकॉर्न को जानना चाहता है।

(Edited by रविकांत पारीक)

