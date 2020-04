इस साल की ये सभी इंडियन वेब सिरीज़ हैं पैसा वसूल, लॉकडाउन के दौरान आपके लिए हैं बेहतर टाइमपास

घर पर बैठ कर अगर आप भी बोर हो चुके हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद ये भारतीय वेब सिरीज़ आपके लिए बेहतर टाइम पास साबित होंगी। इन प्लेटफॉर्म पर ये इंडियन वेब सिरीज़ बेहद धाकड़ हैं।

लॉकडाउन के इस समय में अगर आप बोर हो रहे हैं तो आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाकर असीमित कंटेन्ट देखने की सुविधा मौजूद है। अगर आप इन दिनों कुछ इंडियन कंटेन्ट देखने का मन बना रहे हैं, लेकिन अगर आप इस बात को लेकर कनफ्यूज़ हैं कि क्या देखें जिसमें समय वसूल हो जाए तो आपकी यह समस्या हम हल कर देते हैं।

बीते कुछ सालों में कई इंडियन वेब सिरीज़ ने दर्शक वर्ग में एक खास जगह बनाई है और तारीफ भी बटोरी है। हम आपके सामने इस साल यानी 2020 में रिलीज़ हुई 5 वेब सिरीज़ की लिस्ट पेश कर रहे हैं, जिन्हे देखने के बाद ये आपको पूरी तरह पैसा वसूल लगेंगी। शी शी के साथ इम्तियाज़ अली ने वेब सिरीज़ की ओर पहला कदम बढ़ाया है।

नेटफ्लिक्स पर आई यह सिरीज़ इस लिए भी चर्चा में है क्योंकि इसे निर्देशक इम्तियाज़ अली ने दिव्या जौहरी के साथ मिलकर लिखा है। इसका निर्देशन अविनाश दास ने किया है। अविनाश इसके पहले ‘अनारकली ऑफ आरा’ फिल्म भी बना चुके हैं।

सिरीज़ नार्कोटिक्स यानी ड्रग्स के इर्द-गिर्द है, लेकिन सिरीज़ का मुख्य किरदार भूमि आपको हर फ्रेम पर एक अलग अहसास देगा। भूमि के चरित्र को बड़े करीने से सजाया गया है, जहां इस चरित्र के साथ सामाजिक प्रभाव के कई पहलुओं पर भी आपकी नज़र पड़ती है। अफसोस अफसोस का निर्देशन अनुभीति कश्यप ने किया है।

अफसोस प्राइम वीडियो की एक ब्लैक कॉमेडी पर आधारित वेब सिरीज़ है, जिसे अनुभूति कश्यप ने निर्देशित किया है। इस वेब सिरीज़ का मुख्य किरदार खुद की हत्या के लिए सीरियल किलर को कांट्रैक्ट देता है। मुख्य किरदार नकुल जहां अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है, वहीं इसे मारने जा रही सीरियल किलर ने आज तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा है। कहानी में इसी के साथ आए उतार-चढ़ाव पर ही यह वेब सिरीज़ आधारित है।

सिरीज़ का चित्रण बेहद खूबसूरती से किया गया है और मुख्य किरदार निभा रहे गुलशन देवैया ने सिरीज़ में हर इमोशन को कस कर पकड़े रखा है। जामताड़ा ‘जामताड़ा’ ने भी खूब चर्चा बटोरी है

इसी साल नेटफ्लिक्स पर आई वेब सिरीज़ ‘जामताड़ा’ ने भी खूब चर्चा बटोरी है। वेब सिरीज़ झारखंड के एक जिले जामताड़ा से होने वाली फिशिंग यानी फोन और इंटरनेट के जरिये होने वाली पैसे की धोखाधड़ी पर आधारित है। यह सिरीज़ आपके लिए वन टाइम वॉच आसानी से साबित हो सकती है।

इस सिरीज़ के जरिये आपको देश के सबसे बड़े फिशिंग स्कैम को बड़े करीब से जानने का मौका मिलेगा कि किस तरह एक फोन कॉल के जरिये लोगों की अकाउंट डीटेल्स लेकर उनकी जमापूंजी को साफ कर दिया जाता है। स्पेशल ऑप्स 'स्पेशल ऑप्स' की कहानी एक स्पेशल इंटेलिजेन्स पर आधारित है

हॉटस्टार पर मौजूद वेब सिरीज़ 'स्पेशल ऑप्स' की कहानी एक स्पेशल इंटेलिजेन्स पर आधारित है, जिसमें मुख्य किरदार RAW के लिए काम करता है और साल 2001 में हुए संसद हमले के दोषी को पकड़ना चाहता है। सिरीज़ में यह मुख्य किरदार के के मेनन ने निभाया है।

'स्पेशल ऑप्स' का निर्देशन नीरज पांडे ने किया है जिन्होने ‘बेबी’ और ‘एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ जैसी फिल्में भी बनाई हैं। पंचायत पंचायत की सबसे खास बात उसके किरदार हैं

अमेज़न प्राइम वीडियो पर मौजूद वेब सिरीज़ ‘पंचायत’ का निर्माण ‘द वायरल फीवर (TVF)’ ने किया है। पंचायत की कहानी एक ऐसे लड़के के जीवन पर आधारित है जो शहर का रहने वाला है और एक गाँव में पंचायत सचिव पद पर नौकरी कर रहा है, लेकिन उसकी महत्वकांक्षा बड़े कॉलेज से एमबीए कर किसी बड़ी कंपनी में काम कर अधिक पैसे कमाने की है।

पंचायत की सबसे खास बात उसके किरदार हैं, जो आपके साथ एक कनेक्शन बिठा लेते हैं और आप उनकी कहानी में रम जाते हैं। पंचायत बड़ी तेजी से लोगों के बीच चर्चा बटोर रही है।

