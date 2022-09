भारत का फिनटेक मार्केट 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की राह पर: मुख्य आर्थिक सलाहकार

भारत का फिनटेक बाजार (Indias Fintech Market Size) 2021 में 31 अरब डॉलर से 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन ने ये बात कही.





'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022' (Global Fintech Fest 2022 - GFF 2022) में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि इंश्योरटेक और वेल्थटेक आदि सहित क्षेत्रों में निवेश के अधिक समान वितरण की दिशा में एक बड़ा बदलाव शुरू हो गया है.





नागेश्वरन ने सभा को बताया, "हम डिजिटल डिवाइड और इकोनॉमिक डिवाइड को पाटने की बात कर रहे हैं. इसलिए अब फोकस इस बात पर है कि कैसे टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का कॉम्बिनेशन फाइनेंस तक पहुंच और अवसरों तक पहुंच को सक्षम बना रहा है."





फिनटेक क्षेत्र में अगली लहर खाता एग्रीगेटर, यूपीआई और ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN) का उपयोग करके MSMEs को नकद प्रवाह उधार दे सकती है.





नागेश्वरन ने कहा, "अगले साल 3 ट्रिलियन डॉलर की उधार क्षमता GST चालान और अकाउंट एग्रीगेटर और OCEN को अपनाने वाले बैंकों पर उपलब्ध कराए गए बैंक स्टेटमेंट पर आधारित होगी."





अगले आधे अरब उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान बढ़ाने में बाधाओं और ड्राइवरों के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की मुख्य परिचालन अधिकारी, प्रवीणा राय ने कहा कि आरबीआई के भुगतान विजन 2025 के अनुसार, डिजिटल भुगतान सभी के लिए, हर जगह है, और हर बार है.





राय ने कहा, "'हर कोई' हमें सबसे ज्यादा चुनौती देता है क्योंकि इसे कुछ सबसे बड़ी बाधाओं को दूर करने की जरूरत है - सामर्थ्य, पहचान तक पहुंच और साक्षरता जैसे-जैसे हम अपने बाजारों और उपयोगकर्ता आधार में गहराई से और व्यापक होते जाते हैं."





GFF 2022 आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान परिषद, भारतीय भुगतान परिषद (PCI), फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (FCC) द्वारा आयोजित किया जाता है. प्री-इवेंट फेस्ट वस्तुतः 19 सितंबर, 2022 को शुरू हुआ. यह ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का तीसरा संस्करण है, और पहला ऐसा जहां डोमेन विशेषज्ञ दुनिया भर से व्यक्तिगत रूप से और वस्तुतः भाग ले रहे हैं.





आपको बता दें कि GFF 2022 को Unique Identification Authority of India (UIDAI), National Investment Promotion & Facilitation Agency (Invest India), Startup India, Reserve Bank Innovation Hub (RBIH) और ONDC द्वारा समर्थित किया जा रहा है. GFF 2022 के विशेष साझेदार World Bank Group, United Nations Capital Development Fund, BIS Innovation Hub, KNOMAD, Better Than Cash Alliance और International Finance Corporation (IFC) हैं.