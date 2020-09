IPL 2020: RCB ने खेला नया दांव, जानिए क्यों UAE टीम के कप्तान से मांगी मदद?

रॉयल चैलेंजर बेंगलोर (RCB) ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के दौरान अभ्यास के लिये यूएई के कप्तान अहमद रजा और युवा कार्तिक मेयप्पन को टीम में शामिल किया है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार रजा ने अनिवार्य पृथकवास पूरा कर लिया है और वह विराट कोहली की टीम के साथ अभ्यास कर रहे हैं। बायें हाथ के स्पिनर रजा को गेंदबाजी कोच श्रीधरन श्रीराम के कहने पर बुलाया गया है।

रजा ने कहा,‘‘मेरा खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ से परिचय कराया गया। श्री (श्रीराम) से अपने बारे में सुनकर अच्छा लगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एबी जैसा खिलाड़ी आपको आकर बोले कि हमारी मदद के लिये धन्यवाद। यकीन ही नहीं हो रहा। रजा 14 साल से यूएई टीम का हिस्सा हैं, दूसरी ओर कार्तिक लेग स्पिनर हैं जो यूएईके लिये चार वनडे खेल चुके हैं। UAE skipper Ahmed Raza and 19-year-old leg-spinner Karthik Meiyappan have joined the Royal Challengers Bangalore training camp, bringing with them a wealth of local knowledge to help Virat Kohli's side 🇦🇪 pic.twitter.com/y13P1BtV1T — ICC (@ICC) September 17, 2020 आरसीबी टीम एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है, ऐसे में इस बार नई रणनीति के साथ बैंगलोर टीम मैदान पर उतरेगी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का पहला मैच 21 सितंबर को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के साथ होना है।

आरसीबी टीम में विराट कोहली के अलावा एरोन फिंच, एबी डिविलियर्स, क्रिस मोरिस और जोश फिलिप जैसे खिलाड़ी हैं तो वहीं युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर और एडम जाम्पा जैसे स्पिनर हैं जो इस बार आरसीबी के लिए अहम खिलाड़ियों में शुमार हैं।

इस बार टीम बैंगलोर आईपीएल का खिताब पहली बात जीतने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। कोहली और डिविलियर्स पर हर फैन्स की नजर है।

