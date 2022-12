Mamaearth की पैरेंट कंपनी Honasa Consumer लाएगी IPO, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा भी हैं शेयरहोल्डर

ब्यूटी और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स बनाने वाले स्टार्टअप Mamaearth की पैरेंट कंपनी Honasa Consumer Private Ltd आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है. Honasa साल 2022 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाली पहली कंपनी है. कंपनी न सिर्फ Mamaearth, बल्कि The Derma Co और BBlunt जैसे नामचीन ब्रांड्स की मालिक है.





Honasa Consumer ने आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी (SEBI) ड्राफ्ट पेपर सबमिट कर दिए हैं. इस इश्यू के तहत नए शेयर के साथ-साथ मौजूदा शेयरधारक ऑफर फॉर सेल (OFS) विंडो के जरिए भी शेयरों की बिक्री करेंगे.





रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीओ के तहत 400 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे. इसके अलावा 4,68,19,635 इक्विटी शेयरों की OFS विंडो के तहत बिक्री होगी. इस इश्यू के जरिए बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा समेत अन्य शेयरहोल्डर्स कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे.

Mamaearth के को-फाउंडर्स गजल और वरुण अलघ

नए शेयरों के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल विज्ञापनों, नए एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स खोलने, नए सैलून खोलने के लिए BBlunt में निवेश, आम कॉपोरेट उद्देश्यों और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में किया जाएगा. इस इश्यू के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल, सिटी और जेपी मॉर्गन इंवेस्टमेंट बैंक हैं. इसके अलावा अमरचंद मंगलदास, इंडस लॉ और खेतान एंड कंपनी लीगल एडवाइजर्स हैं.





यह आईपीओ 2400-3000 करोड़ रुपये का हो सकता है. हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. यह आईपीओ अगले साल मार्च तक आ सकता है. लेकिन यह बाजार की परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा. इस आईपीओ के जरिए Alaghs, Sofina Ventures SA, Evolvence, Fireside Ventures, Stellaris Venture Partners, Snapdeal के फाउंडर कुणाल बहल, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, रिषभ हर्ष मारीवाला और रोहित कुमार बंसल अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे. वहीं, ओएफएस में Sequoia Capital हिस्सा नहीं लेगी.





Mamaearth की वैल्यूएशन जनवरी 2022 में 1.2 बिलियन डॉलर आंकी गई थी जब कंपनी ने Sequoia और बेल्जियम की Sofina से फंडिंग जुटाई थी. उसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन में जबरदस्त उछाल आया है.





D2C (डायरेक्ट टू कंज्यूमर) कंपनी Honasa Consumer ब्यूटी, स्किनकेयर और बेबीकेयर सेग्मेंट हैं. इसे वर्ष 2016 में शॉर्क टैंक वाले पति-पत्नी वरुण और गजल अलघ ने शुरू किया था. कंपनी फेशवॉश, शैम्पू, हेयर ऑयल जैसे टॉक्सिक फ्री प्रोडक्ट बनाती है. 120 करोड़ डॉलर के वैल्यूएशन पर Sequoia Capital से जनवरी में 5.2 करोड़ डॉलर जुटाने के बाद इसे यूनीकॉर्न का स्टेटस मिला. वित्त वर्ष 2022 में कंपनी मुनाफे में आई और इसे 20 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ.





ऑफर डॉक्यूमेंट के मुताबिक, Honasa Consumer ने अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान 3.67 करोड़ रुपये के मुनाफे के साथ 722.73 करोड़ रुपये के रेवेन्यू की सूचना दी.