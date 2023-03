JNU के नए नियम: धरना करने पर 20,000 रुपये जुर्माना, हिंसा करने पर एडमिशन कैंसिल

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University - JNU) के नए नियमों के अनुसार, परिसर में धरना देने पर छात्रों पर 20,000 रुपये का जुर्माना और हिंसा करने पर उनका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है या 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. दस पन्नों के ‘जेएनयू के छात्रों के लिए अनुशासन के नियम और उचित आचरण' (Rules of Discipline and proper conduct of students of JNU) में विरोध प्रदर्शन और जालसाजी जैसे विभिन्न कार्यों के लिए सजा निर्धारित की गई है और अनुशासन का उल्लंघन करने संबंधी जांच प्रक्रिया का जिक्र किया गया है. (JNU new rules)

बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री (BBC documentary) की स्क्रीनिंग को लेकर विश्वविद्यालय में कई विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे.

दस्तावेज़ में कहा गया है कि नियम विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर लागू होंगे, जिनमें अंशकालिक छात्र भी शामिल हैं, चाहे इन नियमों के शुरू होने से पहले या बाद में प्रवेश दिया गया हो. 17 "अपराधों" के लिए दंड सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें रुकावट, जुए में लिप्त होना, छात्रावास के कमरों पर अनधिकृत कब्जा, अपमानजनक भाषा का उपयोग और जालसाजी करना शामिल है. नियमों में यह भी उल्लेख है कि शिकायतों की एक प्रति माता-पिता को भेजी जाएगी.

नियमों के दस्तावेज़ में कहा गया है कि इसे कार्यकारी परिषद द्वारा मंजूर किया गया है, जो विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है.

हालांकि, कार्यकारी परिषद के सदस्यों ने पीटीआई को बताया कि इस मुद्दे को एक अतिरिक्त एजेंडा आइटम के रूप में लाया गया था और यह उल्लेख किया गया था कि यह दस्तावेज़ "अदालत के मामलों" के लिए तैयार किया गया है.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जेएनयू सचिव विकास पटेल ने नए नियमों को "अधिनायकवादी ('तुगलकी')" करार दिया, जबकि यह दावा करते हुए कि पुरानी आचार संहिता पर्याप्त रूप से प्रभावी थी. उन्होंने इस "कठोर" आचार संहिता को वापस लेने की मांग की.

जेएनयू के वाइस चांसलर संतश्री डी पंडित ने पीटीआई से उनकी प्रतिक्रिया मांगने वाले टेक्स्ट और कॉल का जवाब नहीं दिया.

शिक्षकों और छात्रों दोनों से जुड़े मामलों को विश्वविद्यालय, स्कूल और केंद्र स्तर की शिकायत निवारण समिति को भेजा जा सकता है. यौन शोषण, छेड़खानी, रैगिंग और सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने वाले मामले चीफ प्रॉक्टर के कार्यालय के दायरे में आते हैं.

चीफ प्रॉक्टर रजनीश मिश्रा ने पीटीआई-भाषा से कहा, "क़ानून में नियमों का उल्लेख था. हालांकि नए नियम प्रॉक्टोरियल जांच के बाद तैयार किए गए हैं."

उन्होंने यह नहीं बताया कि प्रॉक्टोरियल जांच कब शुरू हुई और जब उनसे पूछा गया कि क्या पुराने नियमों में बदलाव किया गया है तो उन्होंने हां में जवाब दिया.

नियमों में हिंसा और ज़बरदस्ती के सभी कृत्यों जैसे घेराव, धरना-प्रदर्शन या किसी भी भिन्नता के लिए दंड का प्रस्ताव किया है जो सामान्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज को बाधित करता है और/या कोई भी कार्य जो हिंसा को उकसाता है या उसकी ओर ले जाता है.

दंड में "प्रवेश रद्द करना या डिग्री वापस लेना या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पंजीकरण से इनकार करना, चार सेमेस्टर तक निष्कासन और/या किसी भी हिस्से या पूरे जेएनयू परिसर को सीमा से बाहर घोषित करना, निष्कासन, ₹30,000 तक का जुर्माना शामिल है."

यदि मामला उप-न्यायिक है, तो मुख्य प्रॉक्टर कार्यालय माननीय न्यायालय के आदेश और निर्देश के अनुसार कार्रवाई करेगा.

भूख हड़ताल, धरना, समूह सौदेबाजी और किसी भी शैक्षणिक और/या प्रशासनिक परिसर के प्रवेश या निकास को अवरुद्ध करके या विश्वविद्यालय समुदाय के किसी भी सदस्य के आंदोलनों को बाधित करके विरोध के किसी अन्य रूप के लिए, ₹20,000 तक का जुर्माना होगा.

पुराने नियमों के अनुसार, घेराव, प्रदर्शन और यौन उत्पीड़न के लिए प्रस्तावित दंड प्रवेश रद्द करना, निष्कासन था.

इस क़ानून में कहा गया है कि विश्वविद्यालय में एक प्रॉक्टोरियल प्रणाली है जहाँ अनुशासनहीनता के सभी कृत्यों के बारे में छात्रों से संबंधित मामलों का प्रशासन मुख्य प्रॉक्टर को सौंपा जाता है. उसे प्रॉक्टर द्वारा सहायता प्रदान की जाती है. प्रॉक्टोरियल बोर्ड का आकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाता है.

शिकायत प्राप्त होने के बाद, मुख्य प्रॉक्टर द्वारा इसकी जांच की जाएगी जो प्रॉक्टोरियल जांच स्थापित करेगा.

कार्यकारी परिषद के एक सदस्य, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, ने कहा कि चुनाव आयोग की बैठक में इस मामले पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई और "हमें बताया गया कि अदालती मामलों के लिए नियम बनाए गए हैं".

कार्यकारी परिषद के एक अन्य सदस्य ब्रह्म प्रकाश सिंह ने कहा, "विश्वविद्यालय ने प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और एक पूर्ण दस्तावेज तैयार करने की योजना बनाई होगी, लेकिन चुनाव आयोग की बैठक में इस पर ठीक से चर्चा की जानी चाहिए थी."

एबीवीपी के जेएनयू सचिव विकास पटेल ने कहा, "इस नए अधिनायकवादी ('तुगलकी') आचार संहिता की कोई आवश्यकता नहीं है. पुरानी आचार संहिता पर्याप्त रूप से प्रभावी थी. सुरक्षा और व्यवस्था में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जेएनयू प्रशासन ने हितधारकों, विशेष रूप से छात्र समुदाय के साथ बिना किसी चर्चा के इस कठोर आचार संहिता को लागू कर दिया है. हम इसे वापस लेने की मांग करते हैं."