03 जुलाई : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 3 जुलाई वर्ष का 184 वाँ (लीप वर्ष में यह 185 वाँ) दिन है। साल में अभी और 181 दिन शेष हैं। 3 जुलाई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1972 - भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए।

1989 - सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति आन्द्रेई ग्रोमिको का निधन।

1992 - रियो डि जेनरो (ब्राजील) में पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत।

1999 - कुवैत में 50 सदस्यीय संसदीय चुनाव सम्पन्न।

2000 - लायसेनिया करासे फिजी के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त।

2004 - रूस की मारिया शारापोवा महिला विम्बलडन चैम्पियन बनीं।

2005 - महेश भूपति और मेरी पियर्स ने विंबलडन टेनिस का मिश्रित युगल ख़िताब जीता।

2006 - कैरेबियाई द्वीप पर 35 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार जीत दर्ज की। स्पेन ने भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जताई।

2007 - विवादास्पद लेखक सलमान रूश्दी ने अपनी पत्नी पद्म लक्ष्मी से तलाक लेने की घोणा की।

2008 - न्यूयार्क में दलितों का सम्मेलन शुरू हुआ।

2017- अचल कुमार ज्योति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। 3 जुलाई को जन्मे व्यक्ति 1979 - आरती सिंह राव - भारतीय निशानेबाज़ हैं।

1616 - शाह शुजा (मुग़ल) - मुग़ल बादशाह शाह जहाँ का पुत्र।

1952 - रोहिंटन मिस्त्री - प्रख्यात भारतीय कैनेडियन उपन्यासकार हैं।

1941 - अदूर गोपालकृष्णन - मलयालम सिनेमा और भारत के चोटी के फ़िल्म निर्माताओं में से एक।

1897 - हंसा मेहता - भारत की प्रसिद्ध समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद।

1886 - रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे - दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के अध्यक्ष थे। 3 जुलाई को हुए निधन 2019 - सुदर्शन अग्रवाल - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम के भूतपूर्व राज्यपाल थे।

2015 - योगेश कुमार सभरवाल - भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 36वें भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश।

1948 - मोहम्मद उस्मान - भारतीय सेना के उच्च अधिकारी, जो भारत और पाकिस्तान के प्रथम युद्ध (1947-48) में शहीद हुए थे।

1996 - राज कुमार - हिन्दी फ़िल्म अभिनेता।

1999 - मनोज कुमार पांडेय, परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक।

