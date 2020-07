25 जुलाई : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 25 जुलाई वर्ष का 206 वाँ (लीप वर्ष में यह 207 वाँ) दिन है। साल में अभी और 159 दिन शेष हैं। 25 जुलाई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1978 - ओल्डहम (ब्रिटेन) में प्रथम परखनली शिशु का जन्म।

1994 - जार्डन के शाह हुसैन और इस्रायल के प्रधानमंत्री यित्जाक रॉबिन ने वाशिंगटन में एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये, चन्द्रमा पर मानव पदार्पण की रजत जयंती।

2001 - कंजरवेटिव मुस्लिम नेता हमजाह हज इंडोनेशिया के नये उप-राष्ट्रपति बने।

2004 - पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर ख़ान के तीन सहयोगी रिहा।

2007 - प्रतिभा पाटिल ने भारत के 12 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनीं।

2008 - उत्तर-पूर्व इराक में महिला आत्मघाती हमलावर के विस्फोट में एक नागरिक सहित आठ लोग मारे गए।

2017 - गुजरात में बाढ़, 70 से ज्यादा लोग मरे। 25 जुलाई को जन्मे व्यक्ति 1929 - सोमनाथ चटर्जी - प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा 'भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी' के प्रमुख नेताओं में से एक थे।

1894 - परशुराम चतुर्वेदी, विद्वान् शोधकर्मी समीक्षक।

1966 - हरसिमरत कौर बादल - भारत की प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, वर्तमान में भारत सरकार के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। 25 जुलाई को हुए निधन 1880 - गणेश वासुदेव जोशी - सार्वजनिक कार्यकर्ता।

1956 - गोदावरीश मिश्र - उड़ीसा के प्रसिद्ध समाज सुधारक, साहित्यकार और सार्वजनिक कार्यकर्ता।

