कौन हैं सलहौतुओनुओ क्रूस जो बनीं नागालैंड की पहली महिला मंत्री

हाल के चुनावों में 60 सदस्यीय नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी गई पहली महिलाओं में से एक सलहौतुओनुओ क्रूस ने अब राज्य की पहली महिला मंत्री (Salhoutuonuo Kruse became first women minister of Nagaland Assembly) के रूप में शपथ लेकर फिर से इतिहास रच दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और मुख्यमंत्री नेफियू रियो (Nagaland CM Neiphiu Rio) की उपस्थिति में मंगलवार को 56 वर्षीय सलहौतुओनुओ क्रूस ने नागालैंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली.

बता दें, 1963 में नागालैंड के स्थापना होने के बाद राज्य में अबतक 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. लेकिन इन चुनावों में अभी तक एक भी महिला विधायक ने जीत नहीं दर्ज की थी.

फोटो साभार: पीटीआई

नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023 (Nagaland Assembly election 2023) में, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) की सदस्य सलहौतुओनुओ क्रूस ने पश्चिमी अंगामी सीट से सात मतों से जीत हासिल की, जबकि इसी पार्टी की हेकानी जाखलू (ekani Jakhalu) ने दीमापुर-III सीट पर 1,500 से अधिक मतों से जीत दर्ज की.

सलहौतुओनुओ क्रूस और हेकानी जाखलू दोनों ने नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023 जीता लेकिन हेकानी को मंत्रीमंडल में जगह नहीं मिल सकी क्योंकि केवल 12 को ही कैबिनेट में शामिल किया जा जाना था.

हेकानी जाखलू पेशे से एक वकील हैं. उन्हें वंचित समुदायों के विकास, उत्थान में काम काम करने के लिए 'नारी शक्ति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है. वहीं सलहौतुओनुओ को एनजीओ के साथ काम करने का काफी अनुभव है.

बता दें कि इस बार नागालैंड विधानसभा चुनाव में चार महिला उम्मीदवारों - हेखानी जखालू, सलहूतु क्रुसे, हुकली सेमा और रोजी थॉम्पसन ने चुनाव लड़ा है.

शपथ समारोह के बाद एक बयान में, सलहौतुओनुओ क्रूस ने भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया और अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "मैं अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने लोगों की सेवा करने की आशा करती हूं." नागालैंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए क्रूस ने कहा कि वह यह अवसर पाकर खुश हैं.

महिलाओं के लिए एक संदेश में, क्रूस ने कहा कि वह महिलाओं को "जो हमने अभी तक हासिल नहीं किया है" हासिल करने के लिए बहादुर, ईमानदार और मेहनती बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगी.

कुल मिलाकर, सीएम नेफियू रियो के मंत्रिमंडल में एनडीपीपी के सात और भाजपा के पांच मंत्री हैं.

कैबिनेट के अन्य सदस्यों में एनडीपीपी के जी काइतो ऐ, केजी केन्ये, मेत्सुबो जमीर और सीएल जॉन, और भाजपा के जैकब झिमोमी, पी पैवांग कोन्याक, तेमजेन इम्ना अलॉन्ग और पी बशांगमोनबा चांग शामिल हैं.

नागालैंड चुनाव जीतने के बाद क्रूस ने कहा था, "मैं अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा करती हूं. अवसर देने के लिए धन्यवाद. मैं चुनाव प्रमाणपत्र लेने के बाद उनसे [समर्थकों] से मिलूंगी और हम एक साथ प्रार्थना करेंगे."

सलहौतुओनुओ क्रूस ने अपना पहला चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार केनीज़ाखो नाख्रो (Keneizhakho Nakhro) के खिलाफ लड़ा. 56 वर्षीय क्रूस दिवंगत एनडीपीपी उम्मीदवार केविसेखो क्रूस (Kevisekho Kruse) की विधवा हैं जो 2018 का चुनाव हार गए थे. सलहौतुओनुओ ने कहा कि वह अपने पति के सपनों को पूरा करना चाहती है. क्रूस ने 1986 में कोहिमा कॉलेज से अपना प्री-यूनिवर्सिटी पूरा किया.

क्रूस दो दशकों से अधिक समय से विभिन्न नागरिक समाजों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है. उन्होंने अतीत में अंगामी महिला संगठन की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया. उन्होंने अपनी जनजाति के पुरुष प्रधान शीर्ष निकाय अंगामी पब्लिक ऑर्गनाइजेशन में एक सलाहकार बोर्ड सदस्य के रूप में भी काम किया.