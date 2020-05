5 हज़ार पेड़ लगाने जा रही है कोलकाता नाइट राइडर्स, टीम के मालिक शाहरुख खान ने की घोषणा

फ्रेंचाइजी ने बताया कि चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित चार क्षेत्रों- कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर- में जरूरतमंदों को राशन और साफ-सफाई का जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। कोलकाता, दो बार के इंडियर प्रीमियर लीग (आईपीएल) विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने घोषणा की है कि चक्रवात अम्फान की तबाही के बाद वे पांच हजार पेड़ लगाएंगे और साथ ही पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान की प्रतिबद्धता भी जताई।

कई दशकों के इस सबसे भीषण चक्रवात ने कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच पश्चिम बंगाल में 20 मई को भारी तबाही मचाई थी। इससे लाखों लोग प्रभावित हुई थे जबकि 86 लोगों की जान गई थी। कोलकाता और इसके आसपास के हिस्सों में इस चक्रवात का अधिक असर दिखा था।

केकेआर के मालिकों में शामिल शाहरूख खान ने संदेश में कहा, ‘‘इस मुश्किल के समय में हमें मजबूत रहना चाहिए जब तक कि हम दोबारा एक साथ मुस्कुराना नहीं शुरू कर दें।’’ उन्होंने कहा, ‘‘केकेआर इस मुश्किल समय में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। केकेआर की ‘प्लांट ए 6’ पहल के जरिए हम स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने और कोलकाता में पांच हजार पेड़ लगाने की शपथ लेते हैं।’’ कोलकाता की यह फ्रेंचाइजी दूरदराज के इलाकों में प्रभावित लोगों की मदद भी करेगा।

फ्रेंचाइजी ने बताया कि चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित चार क्षेत्रों- कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर- में जरूरतमंदों को राशन और साफ-सफाई का जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा।

